Speakeasies: conheça bares secretos pelo mundo

O surgimento do conceito de “bar secreto” não veio apenas da necessidade de se criar algo novo e que mexa com o imaginário do consumidor, mas possui também um contexto histórico. Em meados dos anos 20, entrou em vigor nos Estados Unidos a 18ª Emenda Constitucional, que nada mais era do que uma Lei Seca que tinha por objetivo proibir toda bebida com teor alcoólico superior a 0,5%. Tal lei foi estabelecida por pressão de grupos religiosos, visando à redução da criminalidade. Diante disso, bares clandestinos, conhecidos como speakeasies, surgiram com o objetivo de driblar as restrições de venda de álcool proposta pela lei que perdurou por mais de dez anos, sendo revogada em 1933.

Hoje, em diversos lugares do mundo, e no Brasil não é diferente, essa proposta continua em alta. Fazendo alusões a esse contexto histórico, abusando de referências e sempre trazendo uma mixologia de qualidade e chefs conceituados, esses bares continuam a existir e a fazer muito sucesso nas principais metrópoles, proporcionando uma experiência exclusiva.

Abaixo, veja lista de alguns dos principais bares secretos mais fascinantes:

Sweet Secrets – São Paulo, Brasil

“Camuflado” por uma fachada de loja de doces – por isso a referência no nome que, em português, significa doce segredo –, o Sweet Secrets remonta o cenário dos bares americanos de 1920, esbanjando peculiaridades e uma decoração inusitada para os frequentadores de onde funciona um clube de membros e espaço para eventos corporativos.

Logo na entrada, após passar pela fachada criativa e toda colorida, o visitante é levado para um universo cheio de magia, sendo convidado a fazer a “passagem” para o bar em um carrossel, podendo ou não subir no cavalo conforme seu desejo e inspiração momentânea.

A maior parte do cardápio é assinada pelo Chef Luiz Filipe, com uma estrela michelin pelo Evvai. Ele também apoiou a casa na consultoria e estruturação da cozinha e da equipe gastronômica. O Sweet mantém uma boa parte dos pratos criados por ele, mantendo a essência do início da casa, mas novos pratos também são assinados pelo atual Chef, Erick Lorran, entendendo a necessidade de manter novidades contínuas aos frequentadores.

Na mixologia, foi selecionado Aaron Diaz para consultoria, considerado por muitos o melhor mixologista do mundo, e também ajudou com a estruturação do bar, contratação, treinamento e assinou a carta de drinks autorais, os quais são servidos em peças de arte criadas a mão para o projeto. Matheus Cunha é o atual mixologista e é considerado um dos 10 melhores bartenders do mundo, com mais de 20 anos de experiência e uma reputação internacional na coquetelaria.

The Back Room – Nova York, EUA

Localizado no Lower East Side de Manhattan, o Back Room é um dos bares secretos mais históricos de Nova York. Trata-se de um legítimo bar secreto dos tempos de Lei Seca, pois funcionava como um dos muitos speakeasies da época. Nos dias de hoje, continua a oferecer uma experiência imersiva com a proposta de entrar por uma porta discreta, a mesma de 85 anos atrás, e com a sensação de ser parte de algo escondido.

A decoração elegante e os drinques servidos em xícaras de chá ou garrafas de leite fazem referência ao passado proibido da década de 20, quando o bar tinha entre seus principais frequentadores atores de cinema e teatro e gângsters conhecidos da época que usavam o espaço para reuniões de negócios. Hoje em dia, os personagens mudaram, mas a energia e o ambiente de um bar secreto continuam vivos e é muito comum encontrar celebridades da música ou atores no local.

The Alchemist – Londres, Reino Unido

Com um nome que remete à alquimia e à transformação, o The Alchemist está situado em uma discreta rua do distrito de Londres, sendo que, exatamente por conta de todo esse clima místico e teatral, os bartenders criam drinks que são “quase mágicos”, nas artes obscuras da mixologia molecular.

Desde coquetéis, fumos até apresentações com moléculas e ingredientes exóticos, esse bar secreto oferece um tipo de experiência sensorial peculiar, tudo ambientado em uma das cidades que é considerada entre as mais vibrantes do mundo. Localizado a poucos passos da estação Monument, o local oferece um menu para o dia todo, com opções para café da manhã, almoço ou jantar.

The Vault – Hong Kong, China

Representando o continente asiático nessa rota de maravilhas, mistérios e inovações, não poderia faltar o The Vault, bar secreto de Hong Kong, situado no subterrâneo de um luxuoso restaurante e esbanjando beleza e sofisticação.

Para chegar até o local, os visitantes, a exemplo de outros speakeasies mencionados acima, também precisam passar por uma porta discreta, recebendo um coquetel autoral, que os aguarda em um ambiente elegante e intimista. O bar oferece uma experiência de drinques personalizados da casa, criados para todos os gostos e preferências de cada cliente.

La Clandestina – Cidade do México, México

Outro representante da América Latina nessa seleta lista é o La Clandestina que, com mais de 15 anos de experiência, oferece um legítimo exemplo de bar secreto contemporâneo, localizado na Cidade do México. Assim como os demais, o bar precisa ser devidamente procurado para ser localizado, pois está bem escondido nas ruas do bairro Condesa, atrás de uma fachada de uma simples loja de tequila e mezcal. Mezcals, inclusive, que estão entre as especialidades da casa temática.

Com mais de 25 mezcals de diferentes regiões do país feitos a mão por mestres no assunto, La Clandestina oferece uma seleção de coquetéis diferenciados e peculiares em um ambiente bastante acolhedor e de fácil acesso, mas que somente alguém bem relacionado saberá encontrar. A decoração e o ambiente são inspirados nos lugares onde o mezcal é consumido, trazendo um pouco da alma de vila para a cidade.

The Chandelier – Las Vegas, EUA

Outra opção norte-americana que carrega uma contradição inusitada é o The Chandelier, situado em Las Vegas. Embora a cidade seja muito famosa como uma verdadeira capital da ostentação e do luxo, este bar secreto oferece uma experiência, também de luxo, mas escondida dos holofotes.

Localizado dentro do Cosmopolitan Hotel, essa opção é uma imersão em glamour e mistério, no interior de um enorme lustre de cristal. Um deleite visual com vários andares, abrigando três experiências de lounge exclusivas (parte inferior, dentro e topo do lustre), com elementos de playground, exposição de arte e paraíso de coquetéis, tudo simultaneamente em um espaço único. O acesso pode até ter toques de discrição, mas a grandiosidade da experiência faz com que cada visitante saia impressionado pelo momento diferenciado que viveu.

The Clumsies – Atenas, Grécia

Mais uma alternativa de bar secreto do continente europeu e na rota dos speakeasies mais bem conceituados do mundo, o The Clumsies, em Atenas, se esconde por trás de uma fachada simples, garantindo uma sensação de exclusividade.

Esse bar oferece uma experiência de alta coquetelaria, sendo muito famoso por opções de drinks criativos e por apresentações artísticas variadas, tudo isso em um ambiente vibrante e descontraído. Seus idealizadores procuraram aliar dentro de um único espaço um bar que fosse aconchegante, familiar e acolhedor, por isso o ambiente tem muitos traços de receptividade ao público presente. Um toque especial do The Clumsies é o The Room, um espaço com lareira, estante, mesa de bilhar e LPs de vinil que pode acomodar até dez pessoas.

PDT (Please Don’t Tell) – Nova York, EUA

O PDT é outro bar secreto que esbanja uma lista de incríveis coquetéis e fica escondido dentro de uma lanchonete chamada Crif Dogs, em East Village. Para entrar, é preciso acessar uma cabine telefônica da lanchonete, que conecta o visitante a uma porta secreta para o bar.

Uma vez dentro, os clientes podem desfrutar de bebidas criativas e exclusivas em um ambiente intimista e estiloso, com paredes de tijolos e bancos de couro, para não mais do que 50 pessoas. Fundado em 2007, é constantemente citado como um dos pioneiros no estilo speakeasy, influenciando bastante a indústria de bares norte-americana, também no seu conceito quanto à cultura de coquetéis.

As casas costumam ter como convite principal: a sensação de mistério e de pertencimento a um grupo seleto, imergindo em um mundo criativo e totalmente especial. Entradas criativas, restrições fotográficas, coquetéis inovadores e gastronomia de ponta fazem desses locais ainda mais charmosos e acolhedores para aqueles que estão em busca de experiências especiais.

