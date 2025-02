Carnaval em Monte Verde: tranquilidade, natureza e até bloquinho (Passeios e paisagens serranas incríveis para fugir do calorão e agito do carnaval (Foto: Reprodução Site Monte Verde))

Monte Verde (MG) é um dos destinos mais acolhedores do Brasil, ideal para quem deseja uma opção mais tranquila e distante do agito do Carnaval. Localizado na Serra da Mantiqueira, o charmoso vilarejo possui uma atmosfera tranquila, paisagens deslumbrantes, clima ameno em pleno verão e atrações para quem quiser curtir ao longo do feriado.

Para quem espera a folga para se conectar com a natureza, o destino proporciona trilhas para exploração, passeios a cavalo, rapel e muito mais. Mas para quem não quer esquecer da matriz festeira do carnaval, durante o feriado será possível aproveitar na cidade shows de rock e até um desfile de bloquinho na avenida.

Bloquinho na avenida Monte Verde

Criado por uma tímida turma de amigas que começou a desfilar na avenida Monte Verde, em 2014, com marchinhas de carnaval e que, no ano seguinte, formou o bloquinho As Marvadas, o bloco Cão Folia surgiu em 2016. O grupo ganhou esse nome após as meninas atenderem a um pedido de ajuda do canil de Camanducaia, fato que as motivou a arrecadar dinheiro vendendo abadás e organizando feijoadas solidárias para suprir as necessidades dos cães da instituição.

Bloco criado por grupo de amigas em 2014 vai celebrar 11 anos de amizade em desfile marcado para o dia 3 de março, na avenida Monte Verde (Foto/Divulgação)

Nesta edição do feriado festivo, o bloquinho irá desfilar no dia 3 de março, a partir das 15h, quando celebrará uma história de 11 anos de amizade nos quais compartilhou alegria com a comunidade local e os turistas no carnaval. E desta vez a folia terá participação do grupo de bateria Avalanche e do bloco Feijão Queimado, assim como 100 abadás do Cão Folia serão distribuídos para crianças que quiserem desfilar. O ponto de encontro para quem quiser participar é o Café Pinhão, localizado na rua Bem-Te-Vi, número 15.

Combo Parque Oschin e VillaLeta

Dois locais com amplo espaço para as famílias curtirem natureza exuberante e diversas atividades ao ar livre, o Parque Oschin e o VillaLeta vão promover uma ação conjunta especialmente voltada aos turistas que tiverem interesse em aproveitar bastante os dois lugares durante o carnaval. No período entre 28 de fevereiro e 4 de março, quem comprar o combo de ingressos que garante acesso aos dois estabelecimentos terá direito a frequentar as duas atrações ao longo deste intervalo de cinco dias. Normalmente, o pacote de bilhetes garante a entrada do cliente por até três dias.

Com 45 mil metros quadrados de muita natureza, o Oschin abriga diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas, e possui nascentes, araucárias e xaxins centenários, um mega playground e um restaurante, sendo que, no carnaval, terá diariamente a apresentação do Café Tropeiro. Recomenda-se comprar o ingresso antecipadamente pelo site. Mais informações pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.

Já no VillaLeta ocorrerá, entre os dias 1º e 3 de março, exibições de rock de uma banda cover do Queen. As performances do grupo Queen Tribute Brazil serão realizadas em um palco montado dentro de uma propriedade de 20 mil m² da antiga Chácara Adélia, onde também há um restaurante cujos pratos têm ingredientes e modo de preparo medievais, uma área para a prática do tiro com arco e está exposto o Drakkar, réplica de barco usado pelos povos escandinavos. O local ainda abriga uma Sala Viking com peças de artesanato que imitam antigos artefatos nórdicos. Mais informações disponíveis no site e pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.

Banda cover do Queen vai se apresentar por três dias no VillaLeta durante o período do carnaval em Monte Verde (Foto: Divulgação/VillaLeta)

Cucina da Villa Forneria

Reconhecido como o restaurante que oferece as melhores pizzas servidas em Monte Verde, o estabelecimento é uma ótima pedida de opção gastronômica para o carnaval no vilarejo. Localizado na avenida principal do distrito, tem um espaço descontraído e confortável, com ambientes interno e externo para receber os clientes, e utiliza massa de longa fermentação e molhos especiais com recheios de primeira qualidade em suas pizzas. Para o período entre os dias 1º e 4 de março, a casa promete oferecer promoções especiais para alguns pratos e petiscos que também fazem parte do seu cardápio. Mais informações podem ser acessadas pelo WhatsApp: (35) 99700-2210.

Araucária Viagens na Natureza

Com uma oferta de diferentes opções de roteiros guiados na natureza local, essa agência vai oferecer 20% de desconto durante o carnaval nos passeios feitos por grupos com pelo menos três pessoas. Um deles é a travessia entre as pedras do Chapéu do Bispo e do Platô, com escalada e rapel, atividade que consiste em descer o paredão da rocha com o auxílio de cordas de sustentação. Outra atração é uma trilha feita no fim do dia, na qual as pessoas podem contemplar um lindo pôr do sol do topo do Chapéu do Bispo e depois realizar o trajeto noturno na volta, observando as belezas do céu da Serra da Mantiqueira à noite. Os preços dos passeios variam de R$ 300 a R$ 350. Mais informações no link e pelo WhatsApp: (11) 97192-2228.

Atividade de rapel está entre as atrações oferecidas pela agência em Monte Verde (Foto: Divulgação/Araucária Viagens na Natureza)

Apiário Flores da Serra

Outra boa opção de passeio gastronômico no período do carnaval, a visita ao local proporciona ao turista a possibilidade de degustar todos os produtos com mel, própolis, pólen, geleia real, hidromel, favo de mel e demais produtos extraídos por meio da cultura com o manejo das abelhas. No estabelecimento também é possível fazer visitação guiada na qual as pessoas têm contato com abelhas nativas sem ferrão. Essa atração é oferecida ao lado da loja do estabelecimento, que pode ser acessada sem taxa de visitação e agendamento prévio. Já para quem quer ter uma experiência diferente, há a alternativa também de visita guiada a uma área de abelhas com ferrão, em uma atividade com cobrança de taxa e que exige agendamento. A loja funciona diariamente, das 9h às 18h, e o estabelecimento vai inaugurar neste próximo sábado (15) um novo espaço voltado aos seus clientes. Mais informações pelo WhatsApp: (35) 99201-1270.

Onde se hospedar

A atmosfera acolhedora do vilarejo no Sul de Minas se estende para hotéis e pousadas fascinantes e com ótimo custo benefício para vários perfis de viajantes.

Mirante da Colyna Hotel & Spa

Cercado por araucárias e muita natureza, o Mirante da Colyna está localizado em um dos pontos mais altos de Monte Verde, a 1.650 metros de altitude. Vistas privilegiadas para as montanhas e pontos turísticos, acomodações charmosas, lazer completo, spa holístico e o restaurante giratório Sierra 360 graus são os principais atrativos do empreendimento. As 42 acomodações, entre chalés e lofts, garantem conforto e privacidade tanto para casais quanto para famílias, já que, entre elas, algumas acomodam entre quatro e cinco pessoas. Repletos de itens de conforto, os espaçosos ambientes oferecem hidromassagem para duas pessoas, camas imensas, lareira e varandas com vista para as montanhas, entre outras comodidades.

A piscina aquecida de borda infinita com vista panorâmica e sauna integrada são um convite ao bem-estar. Salas de leitura e descanso, cinema, salão de jogos e academia completa, proporcionam lazer para adultos e crianças em qualquer momento do dia. Destaque para o Samadhi Spa, espaço holístico cujo foco são tratamentos voltados ao equilíbrio emocional, mental e físico, dando ênfase à qualidade de vida. Além dos hóspedes, ele atende o público externo a partir de reservas antecipadas.

Mirante da Colyna (Foto: Divulgação)

Outro destaque no Mirante da Colyna é o Sierra 360°, restaurante giratório panorâmico instalado no hotel. Por ali, a experiência gastronômica oferece momentos memoráveis nas alturas enquanto o piso do local gira suavemente, proporcionando uma vista maravilhosa ao sabor pratos da cozinha contemporânea e da culinária mineira. O pôr do sol no horário do happy hour é imperdível e já virou atração turística do destino.

Kuriuwa Hotel: Clima de romance

Se a viagem for para aproveitar o feriadão a dois, saiba que Monte Verde é reconhecido como um dos lugares mais românticos do Brasil, oferecendo hotéis excepcionais para se curtir a dois. Com hospedagem no formato adults Only, o Kuriuwa Hotel é um dos mais disputados no destino turístico. Instalado a 1.750 metros de altitude, no alto da Serra da Mantiqueira, o refúgio está imerso em um bosque nativo valorizando o verde ao redor e a vista espetacular das montanhas.

A exclusividade é uma das características principais do hotel em Monte Verde, qualidade perceptível em todos os seus espaços. Em muitos momentos, você poderá ter a impressão de não haver mais ninguém no hotel, sensação proporcionada pela privacidade garantida nas 17 moradas instaladas em meio à natureza e com oportuno distanciamento entre elas. Em qualquer categoria que escolher, os casais contarão com espaços generosos e confortáveis, que incluem hidromassagem dupla, camas imensas, lareira integrada, sala de estar e decoração primorosa. Algumas incorporam grandes varandas com lareira, piscina privativa ou ofurô e chaise longue para relaxar contemplando o pôr do sol ou as montanhas ao redor.

Kuriuwa Hotel (Foto: Divulgação)

A piscina, além de bonita é diferenciada. Ela possui uma área de “hidro-spa” ao centro com água aquecida de onde é possível curtir o happy hour contemplando a linda vista panorâmica das montanhas. Ali ao lado está o Espaço Kuriuwa, que abriga o restaurante, o bar e uma adega com vários rótulos nacionais e internacionais. O spa fica anexo com sala de massagens, sauna seca e ofurô que complementam as experiências de bem-estar do casal.

Pousada Águia Dourada

Ela é perfeita para curtir o Carnaval em um lugar tranquilo e acolhedor no modelo de hospedagem econômica, mas com todos os benefícios de conforto e lazer. Tanto para casais quanto para quem viaja com a família, a pousada oferece ótimo custo-benefício e toda estrutura necessária para o descanso e bem-estar. As acomodações, cercadas por lindos jardins, incluem chalés, suítes e apartamentos para diferentes perfis de hóspedes. As categorias superiores oferecem lareira, hidromassagem integrada ao quarto e até teto de vidro sobre a banheira – perfeitas para a hospedagem romântica. As comodidades estão disponíveis também nos apartamentos familiares que, com uma ou duas suítes, acomodam até cinco pessoas com conforto e privacidade.

Pousada Águia Dourada (Foto: Divulgação)

Os espaços de lazer contam com uma piscina ao ar livre e outra coberta aquecida com hidro-spa integrado, sauna, estação fitness e espaço zen para massagens. O lobby abriga a sala de leitura e o restaurante, complementados pelo serviço atento da Águia Dourada. A localização privilegia o acesso ao “centrinho” de Monte Verde. Dá para ir a pé para aproveitar lojinhas, farmácias, algumas opções de lazer e demais serviços que o destino oferece.

Pousada Pedra dos Sonhos

Com uma localização privilegiada, a Pousada Pedras e Sonhos oferece uma vista espetacular das montanhas, permitindo que os hóspedes contemplem o nascer e o pôr do sol em cenários inesquecíveis. Suas acomodações são amplas, elegantes e equipadas com lareira, banheira de hidromassagem e varanda privativa. O café da manhã é um verdadeiro destaque, com itens frescos e de produção local.

Pousada das Pedras (Foto: Marcio Masulino)

Pousada Jardim da Mantiqueira

Integrada à natureza e repleta de charme, a Pousada Jardim da Mantiqueira é ideal para quem busca relaxar em meio ao verde das montanhas. Com chalés aconchegantes, equipados com sistema de aquecimento e alguns com hidromassagem, a pousada prioriza o bem-estar de seus hóspedes. Seu jardim cuidadosamente planejado é um convite para caminhadas tranquilas e momentos de contemplação. Além disso, o café da manhã é preparado com carinho, incluindo opções para diferentes paladares, com pratos típicos da região e ingredientes frescos. Para completar, o estabelecimento conta com carregador para carro elétrico.

Pousada Jardim da Mantiqueira (Foto: Marcio Masulino)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo