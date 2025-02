Charme e Cultura no Centro Histórico de Fort Myers (Centro histórico de Fort Myers (Foto: Uai Turismo))

A cidade de Fort Myers é a porta de entrada para quem decide visitar o encantador sudoeste da Flórida. O forte militar que foi construído em 1850 para conter os índios Seminole que estavam massacrando os colonos que habitavam a área, hoje dá nome à cidade que atualmente é a sede do Condado de Lee. É possível passear pelo centro histórico e se encantar com a arquitetura e com as diversas atrações culturais que a cidade oferece, unindo história com o charme do litoral da Flórida.

Fort Myers além das (belíssimas) praias

O River District é o coração da cidade e oferece uma variedade de atividades para os visitantes que desejam explorar suas ruas a pé. Ao caminhar por lá é possível apreciar a arquitetura preservada, com edifícios históricos que abrigam boutiques charmosas, galerias de arte e cafés convidativos. A atmosfera do centro histórico de Fort Myers oferece uma experiência cultural rica, e caminhar é sempre a melhor opção para que gosta dos detalhes.

LEIA TAMBÉM: Desvendando os parques da Universal, em Orlando

Fort Myers possui uma rica história (Foto: Uai Turismo)

Se você é um turista cultural de carteirinha e quer aprofundar-se na história regional, o Southwest Florida Museum of History apresenta exposições que abrangem desde artefatos dos povos indígenas Calusa e Seminole até a era dos primeiros colonizadores e o desenvolvimento da indústria pesqueira local. Localizado em uma antiga estação ferroviária, o museu encanta os entusiastas da história.

Outra parada imperdível é o Edison and Ford Winter Estates, onde os visitantes podem explorar as residências de inverno de Thomas Edison e Henry Ford. O espaço é enorme e muito preservado e você vai poder conferir detalhes dessa propriedade no próximo texto do Especial Descubra a Flórida!

A cidade foi escolhida por Henry Ford e Thomas Edison para ser a residência de inverno de ambos (Foto: Uai Turismo)

Para desfrutar do que os americanos fazem de melhor, o entretenimento, vale conhecer o Repertory Theatre. O edifício histórico Arcade Theatre é de 1908, e atualmente é a sede do Florida Repertory Theatre e deixa claro como o passado pode fundir-se perfeitamente com o presente. A programação é intensa e vale se programar com antecedência para assistir a uma das peças do teatro.

Quando ir para Fort Myers

A melhor época para visitar Fort Myers é durante os meses de dezembro a março, quando as temperaturas são mais moderadas, variando entre 15°C e 25°C, proporcionando condições ideais para caminhadas e passeios ao ar livre. Afinal, enquanto neva no resto do país, a Flórida garante climas amenos e muito agradáveis nessa época do ano. Nesse período, também é possível curtir eventos culturais, como o Art Walk, que ocorre mensalmente no River District, destacando artistas locais e suas obras.

Se você já decidiu sua próxima viagem para a Flórida e quer conhecer Fort Myers, entre em contato.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo