Embarque na exótica Tailândia que sedia a 3ª temporada de 'The White Lotus'

Pano de fundo para nova temporada de The White Lotus, o Four Seasons Resort Koh Samui fica aninhado em uma exuberante colina tropical com vista para o mar da Tailândia - (crédito: Four Seasons Resort Koh Samui/Divulgação)

A tão aguardada terceira temporada da aclamada série 'The White Lotus', que tem estreia neste domingo (16/2), na HBO, promete levar os espectadores a uma jornada pela Tailândia, substituindo os cenários paradisíacos do Havaí e da Sicília por um novo cenário repleto de contrastes culturais, praias deslumbrantes e metrópoles vibrantes.

A escolha do país asiático reforça a marca registrada da série em explorar tensões sociais e privilégio em meio a paisagens luxuosas. A terceira temporada da série de sucesso levou sua mistura exclusiva de sátira e escândalo para a Tailândia, com o deslumbrante Four Seasons Resort Koh Samui como pano de fundo.

Autoridades do Tourism Authority of Thailand e HBO até lançaram um site, o thewhitelotus.thailandinsider.com, oferecendo uma viagem virtual pelos locais exibidos na tela (Koh Samui, Phuket e Bangkok). Confira os principais locais de filmagem e como eles podem moldar a narrativa desta temporada.

Phuket: Luxo tropical

Baía de Phang Nga, Tailândia: Conhecida por suas impressionantes falésias e águas esmeralda, é um destino popular para passeios de barco e exploração de cavernas. Diego Delso/wikimédia Commons



A ilha de Phuket, no Sul da Tailândia, é um dos cenários centrais da nova temporada. Conhecida por resorts de alto padrão como o Amanpuri e o Trisara, a região oferece praias de areia branca e mar esmeralda, perfeitas para retratar o ambiente isolado e opulento típico da série. Rumores sugerem que a produção se instalou em um complexo privativo na costa oeste da ilha, onde os hóspedes fictícios enfrentarão conflitos entre a serenidade do entorno e suas próprias turbulências pessoais.

Bangkok: A energia caótica da capital

Logo após aparece o Phra Khanong, em Bangkok, capital da Tailândia. A cidade respira hip-hop, uma exótica loja de vinis raros. É um local seguro, repleto de galerias de bricolagem, com baladas para os mais jovens e restaurantes para os mais velhos. Enfim, é um bairro multirracial, cosmopolita e agregador. Aimaimyi - wikimedia commons



A capital tailandesa, Bangkok, traz à tona a dualidade entre tradição e modernidade. Cenas urbanas foram gravadas em pontos icônicos como o Wat Arun (Templo do Amanhecer), com sua arquitetura imponente, e o movimentado mercado flutuante de Damnoen Saduak, onde a cultura local se mistura ao turismo massivo. Bairros como Sukhumvit, repleto de arranha-céus e vida noturna, podem servir de pano de fundo para críticas à globalização e ao elitismo, temas caros ao criador Mike White.

Ilhas e segredos escondidos

Koh Phi Phi, Tailândia: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e penhascos de calcários imponentes, Koh Phi Phi é um destino de sonho para os amantes de praias paradisíacas. Os incríveis penhascos de Maya Bay, famosos pelo filme "A Praia", também são uma atração imperdível. Imagem de Regina por Pixabay



Além de Phuket, especula-se que ilhas menos exploradas, como Koh Yao Noi (no Parque Nacional de Phang Nga) e Krabi, com seus penhascos de calcário, tenham sido escolhidas para cenas mais introspectivas. Essas locações oferecem um contraste entre a beleza intocada e os segredos obscuros que a série costuma desvendar.

Cultura tailandesa em foco

Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa "país das pessoas livres") Michelle Raponi pixabay



Fontes próximas à produção indicam que a temporada abordará temas como espiritualidade e tradições locais, com possíveis cenas em templos budistas e cerimônias como o Loy Krathong (festival das luzes). A inclusão de atores tailandeses, como Pattrakorn Tungsupakul e Savika Chaiyadej, promete aprofundar a representação autêntica do país, evitando estereótipos superficiais.

Impacto no turismo e expectativas



Assim como ocorreu com o Havaí e a Sicília, espera-se que a temporada impulsione o turismo na Tailândia. Autoridades do Tourism Authority of Thailand já expressaram entusiasmo: "É uma oportunidade única para mostrar nossa riqueza cultural e natural a um público global", afirmou um representante.

Viagens de navio

Vista panorâmica para o Santuário da Verdade, com o fundo do mar azul em Pattaya, Tailândia Norwegian Cruise Line/ Divulgação

Fãs de 'The White Lotus 'e viajantes em busca de adrenalina podem vivenciar a série de perto navegando pelos locais de filmagem mais icônicos da Tailândia a bordo da Norwegian Cruise Line (NCL). Essa experiência de viagem imersiva combina a crescente tendência de "set-jetting" , em que turistas exploram locais onde filmes e séries foram gravados - com a elegância de um cruzeiro, oferecendo uma oportunidade única de visitar destinos deslumbrantes que serviram de cenário para o sucesso da série.

No roteiro, é possível entrar no mundo de 'The White Lotus' e desfrutar de experiências sofisticadas, mergulhando nas praias paradisíacas e nos locais cinematográficos da Tailândia, tudo inspirado pelo luxuoso drama da TV. Os itinerários cuidadosamente planejados pela Norwegian trazem à vida a elegância e o mistério da aclamada série, permitindo que os viajantes visitem templos históricos, explorem as famosas ilhas Phi Phi e passeiem pelos mercados vibrantes.

'THE WHITE LOTUS'

A terceira temporada da série, com oito episódios, estreia neste domingo (16/2), às 23h, na Max e HBO. Novos episódios aos domingos.