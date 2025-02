Da praia ao campo: destinos para descansar nos próximos feriados (Casa Tulum - Praia do Forte, BA (Foto: Reprodução Site MyDoor))

Com a aproximação dos feriados, cresce a busca por destinos para diversos perfis: que combinem descanso e contato com a natureza, tanto quanto para quem quer aproveitar o agito da cidade, com bons restaurantes, comodidade e infraestrutura. De acordo com dados recentes do Ministério do Turismo, o setor de turismo de luxo no Brasil apresentou um crescimento expressivo de 15% em 2024, superando a média global de 7,9% prevista pela Allied Market Research.

LEIA TAMBÉM: Charme e cultura no centro histórico de Fort Myers

Para aqueles que desejam comprar uma segunda residência de alto padrão na praia ou no campo para aproveitar os feriados, a propriedade compartilhada desponta como uma ótima opção. Entre as vantagens do modelo, além dos custos reduzidos, está o fato de as casas, que passam por uma curadoria sofisticada, já serem mobiliadas e oferecerem piscina, churrasqueira e até mesmo concierge, com um atendimento exclusivo e personalizado. Além disso, o proprietário não precisa se preocupar com a manutenção da casa ao longo do ano, já que a responsabilidade é da empresa.

Confira alguns dos destinos mais desejados no país – de praias paradisíacas até charmosas cidades do interior –, com casas à venda pela MyDoor, empresa pioneira e referência no conceito de residências de luxo compartilhadas.

Bahia: Praia do Forte e Trancoso

No Nordeste, a Praia do Forte, localizada no litoral norte da Bahia, registrou um aumento de 22% no fluxo de turistas em 2024, segundo a Secretaria de Turismo do Estado. Com suas águas cristalinas, recifes de corais e o Projeto Tamar, o destino é um paraíso para os amantes da natureza e do ecoturismo. Para quem não dispensa a experiência de frequentar diferentes bares e restaurantes, o centro também tem ótimas opções. Além disso, Trancoso, sofisticado distrito de Porto Seguro, manteve sua posição como um dos destinos mais exclusivos do Brasil, com uma taxa de ocupação de 95% durante os feriados de 2024 e um ticket médio 25% superior à média nacional.

Casa dos Pássaros Praia do Forte (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Paká Bangalôs: pousada de charme é refúgio em meio a natureza dos mangues e rios litorâneos de Sergipe

Ceará: Flexeiras, Cumbuco e Fortim

O Ceará também está na rota dos viajantes: de acordo com o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), o turismo cearense cresceu 6,9% no terceiro trimestre de 2024. Flexeiras, por exemplo, viu sua taxa de ocupação hoteleira saltar para 85% nos feriados de 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Suas praias desertas e dunas imponentes oferecem um refúgio perfeito para quem busca tranquilidade.

Destinos como o vilarejo de Cumbuco, famoso por suas dunas e lagoas, e Fortim, município do litoral leste do Ceará, também experimentaram um boom no turismo de aventura, com um aumento de 30% nas atividades de kitesurf e passeios de buggy em 2024 em Cumbuco e o fluxo turístico crescer 18% em 2024 em Fortim, atraindo visitantes com suas praias preservadas e falésias coloridas.

Casa Origem Fortim (Foto: Divulgação)

São Paulo: Riviera de São Lourenço e Juquehy

As praias do Litoral norte de São Paulo, incluindo destinos como Riviera de São Lourenço e Juquehy, mantiveram sua posição de destaque no turismo de luxo, com um crescimento de 18% na ocupação de residências de alto padrão em 2024.

LEIA TAMBÉM: Sol, cultura, brasilidade e diversão, a melhor receita para ficar de bem com a vida!

“Observamos um aumento significativo na procura por experiências que combinam o conforto de uma residência de luxo com a flexibilidade e exclusividade que nosso modelo de compartilhamento por meio de sociedades imobiliárias oferece”, ressalta Roberto Pinheiro, CEO da MyDoor.

Casa da Mata (Foto: Reprodução Site MyDoor)

Interior de São Paulo: Campos do Jordão, Itu e Itatiba

Para quem quer fugir da praia e prefere a calma do interior, Campos do Jordão, considerada a “Suíça Brasileira”, registrou um aumento de 12% no número de visitantes em 2024, consolidando sua posição como principal destino de inverno do país. A cidade viu um crescimento notável de 20% na procura por acomodações de luxo. Itu e Itatiba também emergiram como novos polos de turismo de luxo, atraindo visitantes em busca de experiências culturais e gastronômicas únicas.

Casa Toscana Itú (Foto: Reprodução Site MyDoor)

A crescente popularidade desses destinos do interior reflete uma mudança nas preferências dos viajantes de luxo. Segundo uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Turismo de Luxo (ABTL), 65% dos entrevistados indicaram interesse em explorar destinos menos convencionais em suas próximas viagens, com 78% citando a “experiência local autêntica” como um fator relevante na escolha do destino.

LEIA TAMBÉM: Navegue pelos cenários de White Lotus

“Os destinos do interior estão ganhando cada vez mais destaque entre nossos clientes”, afirma Pinheiro. “Os viajantes estão em busca de experiências autênticas, contato com a natureza e a chance de desacelerar longe das multidões.”

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo