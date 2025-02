Trul Hotéis assume administração do Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel (O Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel e o Espaço Immensità, centro de convenções mais sustentável do país, ganham nova gestão pela operadora mineira Trul Hotéis. (Foto: Divulgação))

A Trul Hotéis, considerada a operadora hoteleira mais inovadora do Brasil, anuncia a chegada de um novo empreendimento ao seu portfólio de hotéis administrados. A novidade fica por conta do Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel, unidade de 345 apartamentos localizada na zona norte de São Paulo, um reduto dos eventos corporativos da metrópole. E a nova fase já se inicia neste mês com a Trul assumindo a gestão do empreendimento.

Além disso, a conquista vem junto com o Espaço Immensità, anexo ao complexo hoteleiro e que pode abrigar até 2700 pessoas simultaneamente. O centro de convenções que atualmente é considerado um dos mais sustentáveis do País, em virtude de suas iniciativas na área, traz consigo o selo de primeiro espaço de eventos no Brasil a ter o Certificado Ambiental Internacional AQUA, ou seja, a sua estrutura está 100% em linha com empresas e eventos que se preocupam com a questão ambiental.

Com essa adição, o Wyndham Garden Nortel junto com o Espaço Immensità passa a ser o maior espaço de eventos administrado pela operadora em suas quase 20 operações no Brasil. Atualmente, a Trul já está presente, além de São Paulo, em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

O empreendimento de São Paulo, até então era administrado pela Wyndham Hotels & Resorts, que se mantém como franqueadora, oferecendo a marca Wyndham Garden ao empreendimento, promovendo assim mais uma parceria entre a gigante internacional e a operadora brasileira. Atualmente, essa parceria está presente em seis empreendimentos e com essa novidade atinge a marca de sete unidades, sendo a quarta na cidade de São Paulo.

Para o sócio e diretor presidente da Trul Hotéis, Alejandro Moreno, que é especialista em levar hotéis para resultados históricos junto com o diretor geral, André Bekerman, e o diretor de novos negócios, Luciano Carvalho – ambos também sócios – “a chegada do Wyndham Garden Nortel é a prova de que a Trul vem se tornando a opção mais eficiente para os hotéis de grande porte que buscam performance diferenciada e rentabilidade para seus investidores”.

Alejandro Moreno, Luciano Carvalho, André Becker (Foto: Divulgação)

Ainda segundo Moreno “temos um compromisso constante com a inovação, buscando assim melhorar a performance dos nossos empreendimentos. E isso se vê na experiência do hóspede, gestão de custos e despesas e manutenção constante do ativo imobiliário. Tudo isso culmina em uma entrega mais robusta para os investidores”.

Histórico

A Trul chega ao Wyndham Garden Nortel com um recente êxito alcançado no hotel Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention, também na capital paulista. Com apenas um ano de gestão, a empresa entregou em 2024 um faturamento bruto de R$ 105 milhões, com crescimento de cerca de 5%, aumento na diária média e entrega recorde de dividendos aos investidores. Tudo isso em meio à série de investimentos para a melhoria do empreendimento: cerca de R$ 11 milhões.

O diretor geral Bekerman ressalta que a gestão Trul começará com um reposicionamento do hotel e promete realizar uma reestruturação dos departamentos, otimizando a operação para assim alcançar os resultados projetados em parceria com os investidores. Um dos postos-chave dessa estratégia será o espaço de eventos, criando mecanismos para atrair ainda mais realizações para lá. “Além disso, nossa força e poder de negociação vão possibilitar parcerias estratégicas para atrair novos projetos e público. Vamos capitalizar os eventos para que isso irradie positivamente nas demais áreas de receita do hotel”, destaca Bekerman.

Por fim, o diretor de novos negócios da Trul, Luciano Carvalho, que esteve à frente das negociações, reforça o modelo de atuação da empresa para evidenciar essa arrancada logo no começo do ano. “Com nosso time, viemos promovendo nova maneira de hospedar que envolve experiência aliada a novas tecnologias e distribuição inteligente. Essa combinação cria cenário positivo e promissor a hotéis que querem se conectar com o novo comportamento do viajante.”

