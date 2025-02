Aeroporto Internacional de Belo Horizonte ganha nova sala VIP (Aeroporto de BH ganha mais uma sala VIP, dessa vez com a BRT Lounges (Foto: divulgação))

Empresa do grupo BRT já consolidada no mercado de turismo, a BRT Lounges acaba de inaugurar, uma Sala Vip no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – Confins Tancredo Neves, marcando sua entrada na região Sudeste, depois de chegar, no ano passado, às regiões Centro-Oeste e Nordeste. Para maio, está agendada a abertura de um segundo espaço nesse aeroporto para atendimento a viajantes domésticos e internacionais.

A Sala Ar, a primeira a ser implantada, está localizada no terminal de passageiros em frente ao portão 1 da área de embarque e, em 192 m2, tem capacidade para receber 54 pessoas que viajarão dentro do Brasil. A Sala Terra, que fica no terminal de passageiros, antes da área de embarque, em frente ao Raio X Central, é um pouco maior: tem 300 m2 e pode acomodar 85 pessoas.

Concebida pelas arquitetas Ila Gaudencio e Ana Mendes, a Sala Ar tem design contemporâneo e, como destaque, uma fachada em curvas que faz alusão às montanhas de Minas Gerais. Rasgos de luz na parede dessa fachada criam a ideia de iluminação natural.

“Nossos lounges”, diz André Luiz Macias, sócio e CEO da BRT Lounges, “são cuidadosamente projetados para oferecer o máximo de conforto e bem-estar. Da arquitetura elegante e funcional a um ambiente acolhedor, cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível”. Ele ressalta ainda que “nosso propósito é abrir salas VIP em todos os aeroportos em que a operação for viável, no Brasil e na América Latina”.

A decoração da Sala Ar é com móveis da Artefacto, que colaboram para dar ao viajante a sensação de estar em casa. O espaço do buffet tem o piso em material diferenciado dos demais, o que cria um efeito de tapete e proporciona aconchego. Onde foi possível, as arquitetas projetaram um pé direito mais alto. Um espelho dá a ideia de amplitude à sala, que oferece espaço de trabalho, banheiros, tomadas e wi-fi gratuito, além de um cuidado todo especial com a iluminação e a acústica para garantir um ambiente bastante agradável.

A gastronomia da Sala Ar é um capítulo à parte, com destaque para os pratos típicos mineiros, como frango com quiabo, carne de panela com mandioca e feijão tropeiro vegano. Os viajantes também poderão experimentar salgados, sanduíches, saladas, frutas, doces – como o doce de leite mineiro -, bolo e tapiocas preparados na hora com receitas exclusivas.

Um dos diferenciais do espaço é a parceria com a Vino, que oferece grande variedade de rótulos de vinho nacionais e importados. O usuário tem ainda destilados, bitters e aperitivos, como gin, vodka, whisky e cachaça, além de bebidas como Aperol, Martini e Campari. Quem gosta de cerveja vai encontrar marcas como Coronita, Budweiser, Sol, Stella Artois, Heineken e Heineken zero, bem como refrigerantes, águas, sucos e chás.

De acordo com Macias, “acreditamos que um bom serviço se constrói com dedicação e atenção aos mínimos detalhes. Por isso, nossa equipe trabalha incansavelmente para oferecer o melhor em cada um de nossos lounges. Desde a escolha do design dos ambientes até a gastronomia sofisticada e a elaboração cuidadosa dos cardápios, tudo é pensado para proporcionar o máximo de conforto e satisfação aos nossos clientes”.

Eraldo Palmerini, Luciano Palmerini e Marco Aurélio di Ruzze, sócios do grupo BRT, comemoram o rápido crescimento e a boa aceitação da BRT Lounges no mercado, considerando que a nova marca chega para agregar valor na indústria do Turismo.

O acesso à Sala Ar é através do programa Dragon Pass ou pelas agências de viagens conveniadas, ambas com permanência de até 3 horas. Os preços são R$200 (adulto) e R$100 (crianças de 2 a 12 anos).

