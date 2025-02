Dia Mundial do Vinho: Brasil brinda enoturismo em alta (A crescente profissionalização do setor e a valorização do turismo de experiência têm sido fundamentais para o avanço. (Foto: Uai Turismo))

Celebrado em 18 de fevereiro, o Dia Mundial do Vinho é uma oportunidade para valorizar a cultura vitivinícola do Brasil e destacar o crescimento do enoturismo no país. A data reforça a importância do setor para a economia e para o turismo, impulsionado pelo interesse crescente dos brasileiros em experiências ligadas ao universo dos vinhos.

“O enoturismo não só fortalece o turismo no Brasil, como também valoriza a produção local e incentiva pequenos produtores a se profissionalizarem, gerando emprego e renda nas comunidades envolvidas”, destaca Ana Carolina Medeiros, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional).

De acordo com o relatório State of the World Vine and Wine 2023, realizado pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o Brasil se destaca como o país da América Latina onde os vinhedos mais crescem. Em 2023, a produção de vinho aumentou 12% em relação ao ano anterior, alcançando 3,6 milhões de hectolitros engarrafados. No consumo, o crescimento foi ainda mais expressivo: um avanço de 11,6%, totalizando 4 milhões no consumo de hectolitros – unidade de medida de volume utilizada, principalmente, na indústria de bebidas. Os números reforçam a ascensão do mercado interno e a busca dos brasileiros por experiências enoturísticas, cada vez mais sofisticadas e acessíveis.

Nesse cenário, a crescente profissionalização do setor e a valorização do turismo de experiência têm sido fundamentais para o avanço. Segundo levantamento do Sebrae, mais de 85% das vinícolas brasileiras já incorporaram o enoturismo às suas operações, abrindo suas portas para receber visitantes. Além disso, 63,7% desses estabelecimentos adotam a diversificação como estratégia competitiva e oferecem roteiros diferenciados que vão além da degustação, como passeios pelos vinhedos, hospedagem e gastronomia harmonizada.

Outro aspecto fundamental do crescimento do enoturismo é o fortalecimento da agricultura familiar. Pequenos produtores de vinho têm encontrado nesse mercado uma oportunidade para expandir seus negócios e aumentar a visibilidade de seus rótulos. Com a valorização da produção artesanal e sustentável, muitas famílias têm investido na criação de experiências autênticas que aproximam os turistas da cultura local e fortalecem a economia regional.

Diante disso, para Ana Carolina Medeiros, as agências desempenham um papel fundamental na estruturação e promoção dessas rotas. “As agências de viagem são essenciais para conectar turistas às vinícolas, pois ofecerem pacotes que garantem experiências autênticas e bem-organizadas”, afirma Medeiros.

A presidente da ABAV Nacional reforça ainda que a expansão do enoturismo beneficia não apenas o setor vitivinícola, mas o turismo nacional como um todo. “A criação de roteiros especializados fortalece a economia local e impulsiona a cultura do vinho no Brasil, tornando o país um destino cada vez mais atrativo para os apreciadores da bebida”, destaca.

