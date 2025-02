Parque no Paraná promove caminhada noturna com raro evento astronômico no dia 28 de fevereiro - (crédito: Uai Turismo)

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa/PR, localizado a apenas uma hora de Curitiba, realizará no dia 28 de fevereiro, sexta-feira, uma Caminhada Noturna especial para observação do raro alinhamento de sete planetas. O fenômeno, que envolve Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte, só se repetirá em 2492. A atividade promete uma noite única de conexão com o cosmos e a natureza.

Logo após o pôr do sol, os planetas mais brilhantes poderão ser observados, dependendo das condições climáticas e de visibilidade do céu. Ao longo da caminhada, os visitantes recebem uma verdadeira aula de astronomia, momento em que podem observar estrelas e demais corpos celestes, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.

“O Parque Vila Velha é um local privilegiado para esse tipo de evento, onde a ausência de luzes urbanas intensas cria as condições ideais para a observação celeste. Este fenômeno é uma oportunidade única de presenciar uma configuração astronômica que só será vista novamente daqui a séculos”, destaca o gestor do Parque Estadual de Vila Velha, Leandro Ribas.

O trajeto da caminhada noturna é de cerca de 4,5 km, ladeando os blocos de arenitos utilizando apenas as estrelas como fonte de luz, até chegar na icônica Taça, quando os participantes retornam, após a contemplação, partindo para o ponto especial de observação ao telescópio.

Conduzidas pelo professor Matheus Frare, as Caminhadas Noturnas são sucesso no Parque há vários anos, e possuem foco na instrução a astronomia e curiosidades que são repassadas aos participantes ao longo do trajeto.

O evento está em consonância com as ações contínuas da concessionária para fomentar atividades de turismo científico e educativo.

Novas oportunidades

Para quem quiser se programar ainda no primeiro semestre de 2025, o parque oferece diversas datas para a caminhada noturna. Confira em quais dias a atração estará disponível.

Março

Dias 01, 15 e 29

Abril

Dias 12 e 26

Maio

Dias 10 e 24

Junho

07, 14, 21 e 28

