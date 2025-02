Tudo pronto para o primeiro Carnaval a bordo de um trem noturno do Brasil (O evento convida os passageiros a embarcarem em um conto do passado, onde música, dança e interações artísticas transformam o passeio em uma celebração inesquecível. (Foto: Divulgação))

O charme dos antigos bailes de máscaras de Veneza ganha uma versão a bordo no Expresso Noturno, a festa temática de Carnaval do Trem da República. O evento acontece no dia 1º de março, em uma experiência inédita e imersiva.

“O Expresso Noturno de Carnaval abre a programação anual de eventos noturnos a bordo do Trem da República, que este ano deve trazer temas exclusivos e noites inesquecíveis”, afirma Lilian Sanches, gerente do Trem da República.

O evento convida os passageiros a embarcarem em um conto do passado, onde música, dança e interações artísticas transformam o passeio em uma celebração inesquecível.

A viagem parte da Estação de Itu, às 19h, rumo à Salto, onde os passageiros serão recepcionados com um coquetel no Restaurante da Estação. O retorno acontece às 22h15, encerrando a noite às 23h30 na estação de origem.

Folia sobre trilhos

A bordo do trem, os passageiros serão transportados para uma atmosfera clássica, com decoração temática, performances interativas e espaços instagramáveis. O DJ comanda a festa, garantindo um repertório que mistura os clássicos do Carnaval com sucessos modernos para animar os foliões mascarados. Além disso, a noite contará com desfile de fantasias, sorteio de brindes e interações exclusivas que tornarão a experiência ainda mais imersiva.

Os convidados vão ser recepcionados com um welcome drink na Estação de Itu, seguido de um coquetel volante no Restaurante da Estação de Salto, que traz sabores inspirados na culinária brasileira. O cardápio inclui delícias como bolinho de linguiça crocante, carne de onça, tortinhas de palmito cremoso, mini croissants recheados e polenta com parmesão, além do tradicional cannoli para adoçar a noite. Durante o passeio, o open bar inclui água, suco, refrigerante e cerveja.

“Os ingressos são limitados. Quem quiser participar é bom garantir o lugar o quanto antes”, alerta Lilian.

Uma programação completa

O Expresso Noturno de Carnaval faz parte da programação especial de Carnaval do Trem da República, que tem início na sexta-feira, 28 de fevereiro, com o Trem da Folia, que sai às 16h de Itu. Esse esquenta traz uma viagem animada com decoração temática, sorteio de brindes e distribuição de máscaras. Além disso, os passageiros ganham 2 cervejas + 1 porção para entrar no ritmo da festa.

O Trem da República vai operar de 28 de fevereiro a 4 de março, proporcionando uma experiência carnavalesca única sobre trilhos.

Trem da Folia

28 de fevereiro, sexta-feira

16h

Ingressos: a partir de R$85

Expresso de Carnaval

1º de março

Das 18h30 às 23h30

Saída e retorno: Estação de Itu

Incluso no ingresso: passeio de trem ida e volta (Itu-Salto-Itu), welcome drink, open food, open bar a bordo do trem (água, suco, refrigerante e cerveja).

Ingressos: adulto: R$ 249,00

Informações e vendas pelo site.

