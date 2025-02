Onde está a melhor neve do mundo? (A cidade com ares de interior oferece muito conforto e exclusividade para quem gosta de neve (Foto: Uai Turismo))

O esqui e outras diversas atividades na neve têm ganhado espaço no coração dos brasileiros! E se você quer conhecer a melhor neve do mundo, já comece a programar sua próxima viagem de inverno para a pequena e charmosa Park City, no estado de Utah, Estados Unidos. A cidade que vivia da mineração da prata, hoje tem duas montanhas com estações de esqui de excelente estrutura, opções de hospedagem para os mais exigentes viajantes e gastronomia rica e variada. Além de um povo acolhedor que adora receber bem.

Por que a melhor neve do mundo está em Park City?

Para entender o cuidado que Park City tem com os esportes de inverno, basta saber que a pequena cidade de 8 mil habitantes já foi sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno em 2002, e sabe cuidar muito bem do seu legado. Entretanto, você não precisa ser um profissional para curtir a neve por lá, afinal o destino está aberto tanto para esquiadores de carteirinha quanto para iniciantes.

O principal motivo para a melhor neve do mundo estar nos resorts de esqui de Park City está na relação alta altitude e baixa umidade da região. As montanhas de Utah são cercadas por desertos elevados, portanto não há excesso de umidade no ar que faça com que os flocos de neve grudem. Dessa forma, por lá é possível encontrar o que chamam de “powder snow”, traduzindo “neve em pó”, de tão fininhos que ficam os flocos de neve. Assim já dá para imaginar que é uma neve bem fofa e leve, além de praticamente seca.

Tempestades de neve e dias ensolarados garantem a diversão na neve, seja para esquiar ou apenas aproveitar o clima da cidade (Foto: Uai Turismo)

Outro motivo para o argumento é a geografia. A área de Park City recebe muita neve devido, em parte, ao “efeito lago” do Great Salt Lake, onde o ar sobre o lago é geralmente mais quente do que o ar nas tempestades de inverno. À medida que as frentes frias passam sobre o lago, elas colidem com o ar mais quente que sobe da água. Como resultado, as tempestades intensificam-se e produzem mais precipitação, especialmente quando colidem com a cordilheira Wasatch, que se eleva a mais de 2.200 metros do fundo do Great Salt Lake Valley.

E claro, as pistas são gerenciadas de forma a aproveitar o melhor da melhor neve, propiciando estruturas impecáveis e seguras para a prática de esportes.

Como planejar sua viagem para Park City e desfrutar da melhor neve do mundo

Park City é pequena, mas entender como ela está organizada vai te ajudar a escolher melhor sua hospedagem e aproveitar o melhor da cidade, de acordo com seu estilo. As pistas de esqui ficam em 2 montanhas, de um lado está Deer Valley Resort com opções bem luxuosas e exclusivas e apenas para a prática de esqui, sem snowboard.

Deer Valley oferece experiências luxuosas e exclusivas, para quem é mais tradicional e prefere apenas o esqui (Foto: Uai Turismo)

Do outro lado está Park City Mountain Resort, com esqui e snowboard e também várias opções bem confortáveis. Ah, e esqueça o conceito brasileiro de resort! Quando você ouvir resort por lá, estão falando de uma área privada, mas com várias opções de hospedagem, de pistas e de alimentação. Por isso, é aberto tanto a hóspedes quanto a não hóspedes, como os moradores da cidade. Se você quer esquiar, mas não está hospedado na montanha, basta comprar o seu ingresso e aproveitar.

Park City Mountain oferece, além do esqui, snowboard. Por lá também existem ótimas opções de gastronomia (Foto: Uai Turismo)

Todas as duas com opções de resort possuem pistas e instrutores para iniciantes, intermediários e avançados nos esportes. Inclusive, se você for um esquiador pelo menos em nível intermediário pode ter aulas com um atleta profissional!

Nem só de esqui vive Park City

Além das montanhas, conhecer o centrinho de Park City é imperdível! Com cara de filme americano a Main Street e arredores oferecem restaurantes, bares, lojinhas com prédios históricos que remontam à época da mineração da prata e experiências incríveis.

Faça seu gin autoral no Alpine Distilling

Uma dica valiosa para os maiores de 21 anos é a experiência no Alpine Distilling, para produzir o seu próprio gin. A experiência é conduzida por Sara Sergent, que é Master Distiller da Alpine e a destiladora botânica mais premiada da América. Membro “Warden Rectifier” do cobiçado London Gin Guild, seus vegetais são provenientes de todo o mundo e tratados com extração 100% de vapor em uma fórmula proprietária de “prova, pressão e velocidade”. Os resultados falam por si: Medalha de Ouro “Gin do Ano” em Londres, 4x Top Gin Distillery do USA Today, duas vezes premiado como “Best in Class” no TAG Awards Las Vegas, Medalhas de Ouro Duplas concedidas no Women Wine & Spirits em Londres, SIP Awards Califórnia e TOP50 em Nova York. E mesmo com todo esse currículo Sara é extremamente simpática e receptiva.

Sara Sergent conduz a incrível experiência na destilaria (Foto: Uai Turismo)

A experiência no Alpine Distilling consiste em uma roda de conversa com a destiladora em um ambiente sofisticado, mas sem exageros. E nesse ambiente descontraído é possível entender mais sobre o mundo do gin, seus aromas e ervas. Claro que sempre com algo para degustar. Durante a experiência é possível conhecer diversas ervas e ingredientes que compõem um gin, até chegar o momento de produzir a bebida com a sua receita. Mas, claro, sempre com o olhar atencioso e gentil de Sara. Após a escolha e mistura é hora de deixar a mágica acontecer. Para isso, a mestre em destilaria assume seu posto e conduz a alquimia da produção. No dia seguinte a sua garrafa é entregue no seu hotel. Logicamente que o Uai Turismo já tem o seu rótulo! Já passaram pela experiência Jason Momoa, o Aquaman, e até as brasileiríssimas Juliana Paes e Ágatha Moreira.

Tour Gastronômico pela Main Street: Gourmand Tours

Nesta experiência de 3 horas em 3 restaurantes, é possível aprender sobre filosofias dos restaurantes, padrões de ingredientes e fatos pouco conhecidos sobre a história da Main Street. A Gourmand Tours foi fundada em 2011 por Chris e Rachel McLaws, moradoras de Park City. Este passeio gastronômico exclusivo oferece uma amostra de alguns dos melhores restaurantes e pontos culturais da rua principal da cidade.

Como chegar em Park City

A cidade está a apenas 50km da capital do estado de Utah, Salt Lake City. São diversas as conexões para a cidade, como de Los Angeles e Nova York. Do aeroporto são apenas 35 minutos de carro até Park City, com vistas tão bonitas que você não vai nem ver o tempo passar. Estradas largas e rodeadas por montanhas cheias de neve e casinhas isoladas ao longo do caminho completam um visual incrível já no trajeto para Park City.

