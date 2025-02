Festival Raízes de Porto Seguro na Bahia celebra Ancestralidade Africana (Festival Raízes de Porto Seguro (Foto: Divulgação))

A edição de 2025 do Festival Raízes de Porto Seguro está chegando e vem para homenagear e celebrar toda força e representatividade da Ancestralidade Africana na história e gastronomia brasileira, e especificamente na culinária baiana. O Festival é uma realização da Abrasel, correalização da Prefeitura de Porto Seguro (através da Secretaria de Turismo), Senac e com o apoio do Sebrae. O tema central do evento, que acontecerá de 11 a 30 de abril, é focado nas influências africanas na nossa cultura, e tem como objetivo manter vivos os sabores e as tradições que o tempo não apagaram. As inscrições para os estabelecimentos participantes já estão abertas.

LEIA TAMBÉM: Valentine’s Day: 10 motivos para trocar um chalé na montanha por um cruzeiro

O Festival Raízes acontecerá na cidade de Porto Seguro e seus distritos: Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva. A edição do ano anterior foi um verdadeiro marco, reafirmando o compromisso com a cadeia produtiva local, incentivando o uso de ingredientes e materiais da região, e com isso trazendo um retorno direto e significativo na economia regional. Foram cerca de 6 milhões de reais injetados na economia e um alcance de 2 milhões de pessoas pelas redes sociais, a edição deste ano promete atingir números ainda maiores.

Desde o momento de sua origem, o Festival Raízes tem na essência de seu DNA o apelo a temas que transcendem aos paladares e que constroem os pilares da gastronomia nacional. Falar sobre a Ancestralidade Africana é contar sobre as ricas histórias por trás de cada prato, ingrediente e insumo. Colocando esse tema em evidência, se põe em destaque a importância de se valorizar a história e a forte influência do povo africano na nossa gastronomia e cultura. Vários pratos nacionalmente conhecidos tiveram a sua origem e a sua construção através dos imigrantes africanos.

LEIA TAMBÉM: Carnaval em Monte Verde: tranquilidade, natureza e até bloquinho

Para a edição do Festival Raízes desse ano, todos os restaurantes participantes desenvolverão pratos que seguirão as técnicas e modo de preparo que foram contribuições das nossas raízes africanas e que ainda hoje em dia estão presentes na nossa cultura alimentar. Mais que um evento, o Festival Raízes é um momento de honrar as tradições e fortalecer os laços entre arte culinária e memória afetiva. Saiba mais nas redes sociais do evento @raizesdeportoseguro.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo