Navegue pelos cenários de White Lotus

Prepare-se para embarcar na aventura definitiva de “set-jetting” com a estreia da terceira temporada de White Lotus no dia 16 de fevereiro! Fãs de White Lotus e viajantes em busca de adrenalina podem vivenciar a série de perto navegando pelos locais de filmagem mais icônicos da Tailândia a bordo da Norwegian Cruise Line (NCL).

Essa experiência de viagem imersiva combina a crescente tendência de “set-jetting” , em que turistas exploram locais onde filmes e séries foram gravados – com a elegância de um cruzeiro, oferecendo uma oportunidade única de visitar destinos deslumbrantes que serviram de cenário para o sucesso da série.

No roteiro, é possível entrar no mundo de White Lotus e desfrutar de experiências sofisticadas, mergulhando nas praias paradisíacas e nos locais cinematográficos da Tailândia, tudo inspirado pelo luxuoso drama da TV. Os itinerários cuidadosamente planejados pela Norwegian trazem à vida a elegância e o mistério da aclamada série, permitindo que os viajantes visitem templos históricos, explorem as famosas ilhas Phi Phi e passeiem pelos mercados vibrantes.

Para mais informações sobre a frota premiada da Companhia e itinerários ao redor do mundo, ou para reservar um cruzeiro, entre em contato com um profissional de viagens, ligue para (11) 3177-3131 ou acesse aqui.

