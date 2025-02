Convenções anuais de redes hoteleiras – momentos únicos de engajamento (Conferência da Nobile Hotéis (Foto: redes sociais))

As redes hoteleiras em geral realizam anualmente suas convenções nas quais reúnem os principais executivos das suas diversas áreas estratégicas. Como executivo hoteleiro já participei de inúmeras delas por diferentes redes e diversas localidades, de tal sorte que posso atestar a importância destes encontros para alinhamentos de metas, energização dos gestores através das interações aumentando o pertencimento de todos os presentes.

Geralmente estes energizantes eventos acontecem no primeiro trimestre do ano, no caso das redes com maior número de hotéis corporativos, uma vez estarem em temporada de demanda mais baixa embora observemos recentemente o quanto é complexo, mesmo nesta época, deslocar os principais gestores dos hotéis de suas atividades de rotina.

Não resta qualquer dúvida que o intenso planejamento, a logística envolvida (considerando as dimensões continentais do Brasil) e os respectivos investimentos dispendidos pelas redes, em geral rateados entre os hotéis a elas pertencentes, ao final se traduzem em substancial aumento da coesão das equipes, conhecimento mútuo dos participantes e absorção intensa de novas ideias e conceitos através de palestras geralmente motivacionais visando o engajamento tanto dos novatos como dos veteranos em atuação junto as redes hoteleiras.

Precisamos lembrar que no Brasil atuam mais de 200 redes entre pequenas, médias e grandes. Em geral todas realizam algum tipo de encontro anual em um dos seus hotéis ou locais neutros. Nessas ocasiões mescladas de momentos de confraternização e de trabalho, costuma-se premiar os destaques do ano anterior tanto no âmbito individual (gestores de destaque) como coletivo (hotéis) através da mensuração dos clássicos indicadores de performance dos hotéis afiliados as respectivas redes tais como: maior RevPar (Receita por quarto disponível) e distribuição líquida aos investidores (no caso de Condohotéis), maior crescimento em ocupação, menor turn over (rotatividade de equipes), melhores pontuações nas auditorias de qualidade etc.

Conferência da Nobile Hotéis e Resorts

Na semana passada por exemplo, aconteceu no primoroso Tauá Resort & Convention Alexânia (Goiás), a 80 km de Brasília, a Conferência da Nobile Hotéis e Resorts sob o tema “Branding Connection – Maior Relevância, Melhores Resultados”. Roberto Bertino (Fundador e Presidente), Renata Rocha (CEO) e Ricardo Pompeu (Vice-Presidente de Vendas & Marketing) além dos demais diretores executivos da rede sediada em Brasília recepcionaram um numeroso grupo de gestores composto por aproximadamente 100 pessoas. Pelo destacado Nobile Hotel Belo Horizonte estiveram presentes, além do gerente geral, outros dois colaboradores que tiveram a preciosa oportunidade de vivenciar momentos ímpares do calendário anual hoteleiro.

“Tivemos a honra de participar de uma virtuosa imersão de quatro dias e o prazer de evidenciar o sucesso do nosso hotel na região da Pampulha em BH. Desta vez, nos destacamos em diversos quesitos. Pudemos enxergar a força da nossa equipe e a importância de formar líderes e reter talentos” explica Bruno Lima Gomes, Gerente Geral do empreendimento.

É fato que equipes engajadas e que acreditem nos projetos podem levar um hotel a patamares jamais antes alcançados. No entanto, é essencial que seus líderes, saibam reconhecer e valorizar as equipes em momentos como esses. “Infelizmente, não conseguimos levar todos do time para a Conferência, mas é nosso dever, como gestores, representar cada um deles, levando seus feitos e conquistas ao palco – e foi exatamente isso que fizemos a cada elogio e reconhecimento recebidos” completa Bruno.

De maneira geral, as conferências anuais são uma excelente oportunidade para reencontrar colegas de profissão, trocar conhecimentos e experiências. Momentos valiosos para fortalecer conexões e criar vínculos duradouros que contribuem para o crescimento de todos. As redes hoteleiras compreendem a importância destes eventos para suas equipes espalhadas por todo o território nacional. Além disso, as conferências fomentam uma competitividade saudável, por meio das premiações entre os hotéis além dos reconhecimentos individuais. Esse espírito impulsiona performances futuras gerando uma adrenalina positiva entre os gestores. Todos voltam com lições valiosas – Sejam aqueles com o desejo de manter seu lugar no topo ou os que terão determinação em alcançá-lo até o próximo evento.

Convenção anual do Grupo Wish

Neste mês, também o Grupo Wish, presente em 7 estados e detentor das marcas: Wish, Prodigy e Linx além do Marupiara Resort em Porto de Galinhas, que remontam os hotéis da GJP Hotels & Resorts adquiridos em 2022 pelo Grupo Leceres e rebatizados como Grupo Wish em 2023, realizou sua convenção anual no Wish Serrano Resort, em Gramado (RS). O evento reuniu 170 participantes, incluindo diretores do Comitê Executivo, gerentes gerais das nove unidades da rede, equipes de vendas e líderes do escritório corporativo de São Paulo.

Diretoria do Grupo Wish junto com o mascote Mr. Wish (Foto: divulgação)

Sob o tema “Estrelas do Futuro”, a convenção destacou a nova cultura organizacional da empresa. A programação incluiu palestras de Henri Zylberstajn sobre “Cultura Corporativa e Liderança – Líderes como Guardiões da Cultura”, e de Vânia Ferrari e Anna Nogueira, que abordaram “Tudo Novo. De Novo – Um panorama sobre as transformações do nosso tempo- Como desenvolver as competências necessárias para uma carreira de sucesso”. O chairman do Grupo Wish, Vinicius Lummertz, também palestrou apresentando um panorama do Turismo e suas infinitas oportunidades.

Além das palestras, os participantes realizaram atividades externas de lazer para promover a integração das equipes. Durante o evento, foram anunciados novos projetos, novidades da rede e programas nas áreas de Operações, Treinamento e ESG, além de atualizações sobre vendas e resultados do “Exclusive Guest”, o clube de férias do Grupo Wish. Para Paulo Lana, Gerente Geral do Linx Confins BH Airport, “A Convenção Wish foi um momento de conexão com o grupo de pessoas que faz tudo acontecer, mergulhar na cultura da rede, alinhar e trocar estratégias e boas práticas. Voltamos repletos de ideias e ainda mais conectados e prontos para transformar desafios em oportunidades de conquistas”.

14ª Convenção Geral da Hplus Hotelaria

A importância do cuidado com uma equipe cuja missão é a dedicação ao cliente foi a linha mestra da 14ª Convenção Geral da Hplus Hotelaria, sediada em Brasília. A diretora executiva da empresa, Ana Paula Faure destacou que “A empresa entende como seu maior ativo uma equipe bem treinada e motivada, o que vem trazendo excelentes resultados para a Hplus e, principalmente, para os investidores dos hotéis e flats administrados”.

14ª Convenção da Rede Hplus (Foto: site)

O time de Vendas e Marketing da rede compartilhou experiências para inspirar novas estratégias. O encontro foi de vital importância para a equipe compartilhar o que foi feito no ano passado, enquanto traçaram as metas para 2025. Os gerentes gerais dos empreendimentos da Hplus e outros líderes abordaram o tema “Comunicação Eficaz”, onde foram apresentadas diversas ferramentas e metodologias para que os líderes se comuniquem cada vez melhor.

Em uma das programações mais de cem colaboradores, dos dezesseis empreendimentos da rede, se encontraram no hotel Cullinan Hplus Premium em Brasília. Ana Paula Faure, abriu o evento celebrando mais um ano de conquistas. “A Convenção da Hplus é sempre muito esperada por todos nós. É o momento que temos para agradecer a todos os gestores e suas equipes pela dedicação e entrega dos melhores resultados. Hora de olharmos juntos para o futuro e nos preparar para o que está por vir”, afirmou. Toda a diretoria da empresa esteve presente além de Ana Paula Faure, Otto Sarkis (sócio-fundador), Elisangela Lima (diretora de operações), Flávio Morais (diretor financeiro) e Fernando Bellini (diretor de vendas e marketing). Cada um deles apresentou os projetos realizados por suas equipes em 2024 e o que pretendem realizar este ano.

“Eventos de coesão de times que atuam distantes entre si não só impulsionam os resultados, mas também fortalecem a união entre todos aqueles que são genuinamente apaixonados por aquilo que fazem”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

