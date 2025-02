Mercure Pinheiros é o primeiro hotel do Brasil a oferecer atendimento simultâneo em Libras (O serviço está disponível na recepção, nos quartos e no restaurante, operando 24 horas, inclusive em feriados, com suporte de mais de 100 profissionais qualificados em Libras. (Foto: ICOM))

Reforçando seu compromisso com a inclusão e acessibilidade, o Mercure São Paulo Pinheiros, parte do portfólio da Accor, é o primeiro hotel do Brasil a implementar Atendimento em Libras (Língua Brasileira de Sinais) por meio de uma plataforma digital. Em parceria com o ICOM, solução desenvolvida pela ONG AME, a iniciativa permite que hóspedes e clientes com deficiência auditiva se comuniquem facilmente com a equipe do hotel, promovendo uma experiência de hospedagem mais acessível e inclusiva.

A novidade funciona de forma simples e intuitiva: ao chegar ao hotel, o hóspede escaneia um QR Code e se conecta com um intérprete de Libras em tempo real como em uma chamada de vídeo, que realiza a intermediação com a equipe do Mercure Pinheiros. O serviço está disponível na recepção, nos quartos e no restaurante, operando 24 horas, inclusive em feriados, com suporte de mais de 100 profissionais qualificados em Libras.

“Acreditamos que a hospitalidade deve ser acessível a todos, e esta iniciativa reforça nosso compromisso em eliminar barreiras e tornar a comunicação mais inclusiva. Nosso objetivo é garantir que os hóspedes se sintam acolhidos e tenham uma experiência plena em nosso hotel. E este é apenas mais um passo nessa jornada: o hotel continua investindo em melhorias e adaptações para garantir um ambiente cada vez mais acessível a todas as pessoas”, destaca Filipe Nobrega, gerente geral do Mercure São Paulo Pinheiros.

“A parceria entre o ICOM e o hotel Mercure Pinheiros não é apenas um avanço para o setor hoteleiro, mas um marco na inclusão de pessoas com deficiência no turismo. Acessibilidade e lazer devem caminhar juntos, garantindo que todos tenham o direito de viajar e desfrutar de experiências com autonomia e dignidade. Esse lançamento só reforça a missão do ICOM: quebrar as barreiras da comunicação”, comenta José Araújo, CEO do ICOM e Presidente da AME.

Compromisso com a diversidade e inclusão

A iniciativa do Mercure Pinheiros está alinhada ao compromisso da Accor de promover acessibilidade e inclusão social em toda a sua rede. O hotel já conta com infraestrutura adaptada para pessoas com deficiência física, incluindo apartamentos adaptados com portas e banheiros amplos, cofres e travesseiros em altura adequada, olho mágico em duas alturas e equipamentos disponíveis como cadeiras de banho e escadas para pessoas com nanismo.

Um dos quartos adaptados do Mercure Pinheiros (Foto: Divulgação)

Além disso, o hotel recentemente conquistou a certificação internacional Green Key, que reconhece estabelecimentos comprometidos com práticas sustentáveis e de impacto positivo em aspectos sociais, além dos ambientais.

Laís Souza, Gerente de Diversidade, Equidade & Inclusão da Accor Américas, reforça o compromisso do Grupo em oferecer estadias inclusivas e acolhedoras. “Na Accor, diversidade, equidade e inclusão fazem parte do nosso DNA e são fundamentais para o sucesso do Grupo. A hospitalidade é sobre pessoas, e nosso papel é garantir que todos sejam bem-vindos, respeitados e tenham acesso a serviços de qualidade. A iniciativa do Mercure Pinheiros é um exemplo concreto desse compromisso”, afirma a executiva.

Com essa ação, o hotel lidera o caminho em acessibilidade na hotelaria nacional, promovendo experiências mais democráticas e inclusivas para todos os viajantes.

