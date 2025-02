Sol, cultura, brasilidade e diversão, a melhor receita para ficar de bem com a vida! (Rio de Janeiro (Imagem: Victoria/ Pixabay))

Estamos a 14 dias do carnaval e já passou da hora de escolhermos onde, como e com quem passaremos a primeira grande festa popular do ano! Se no ano passado boa parte dos feriados passou despercebida por cair durante o fim de semana, fique ligado, porque em 2025 a grande maioria das datas comemorativas será em dias úteis, com a possibilidade de serem emendadas no famoso feriadão.

A vida passa muito rapidamente, todos os dias assistimos em todas as mídias, as tragédias às quais o mundo nos expõe! Não temos tempo para muito sofrimento, a vida é bela e merece ser bem vivida, só temos uma chance. Por isso, siga o conselho do mestre compositor e “deixe a vida te levar”!

Sabemos que já temos um séquito de viajantes assíduos, mas maior ainda, é o número de pessoas que desejam realizar pelo menos uma boa viagem no ano!

Não perca tempo e se prepare para os feriados

Olho no calendário do primeiro semestre e admita, os primeiros meses de 2025 guardam excelentes oportunidades para todos nós.

Ouvindo uma especialista do setor de viagens, Patrícia Guedes, fundadora do site Passagens imperdíveis, me abriu os olhos, dizendo o seguinte, “Todo o setor de turismo já se prepara para altas demandas em 2025. Sem dúvida, as ofertas de passagem, hospedagem e pacotes completos estarão a preços bem competitivos para atrair o máximo de turistas”.

Foto: Fabricio Macedo Fabrício/ Pixabay

E é assim mesmo que funciona! Se não abrirmos os olhos, nossa rotina de “casa – trabalho – dorme – acorda – trabalho – casa….” vai roubando o nosso tempo e deixamos de perceber, que podemos e devemos aproveitar tudo que o Brasil nos oferece em termos de opções culturais, festas populares, tradições religiosas, folclore e as comemorações de massa!

Patrícia Guedes, ainda destaca, que existem diferentes experiências possíveis de se aproveitar em um curto período. “Somente no primeiro semestre serão oito datas, praticamente todas com a possibilidade de serem emendadas com o fim de semana”.

E vou além, percebam, que para nós brasileiros, outra grande vantagem é que o período, o primeiro semestre, terá duas estações distintas, o verão, ideal para quem quer aproveitar praias, cachoeiras e destinos mais tropicais e pular bastante o carnaval; e o outono, que traz temperaturas mais amenas, o friozinho chegando, excelente para a realização de trilhas, turismo urbano ou regiões montanhosas.

LEIA TAMBÉM: 2025 e, Ainda estou aqui!

Nossa intenção com o conteúdo de hoje, é alertar o nosso leitor para se programar! Seja qual for o destino, o primordial é pesquisar, planejar e fazer o seu investimento com antecedência. É com este comportamento, que você garante sua diversão e certamente economiza e otimiza o seu dinheiro.

Como dizem nas redes sociais, “segue o fio” e entenda do que estou falando.

Confira os feriados do primeiro semestre e se ligue nas dicas de como aproveitar essas datas!

Começamos com o Carnaval! Nem precisa gostar da folia, mas descansar a mente também faz parte das coisas boas da vida. Com ponto facultativo nos primeiros dias de março o Carnaval oferece destinos clássicos para quem quer aproveitar a folia, como as Cidades Históricas de Minas, Rio de Janeiro, Salvador e Olinda.

No entanto, para quem prefere paz e sossego, é possível descansar muito aproveitando as paisagens da Chapada dos Veadeiros em Goiás ou dos muitos destinos no interior de Minas Gerais e São Paulo.

Logo ali, em abril, três feriados! Serão celebrações com ligações religiosas e históricas. Minas Gerais é destino principal neste período.

De cara, no dia 18, celebramos a Sexta-feira Santa, a paixão de Cristo; no domingo, a festa da Páscoa; e na segunda-feira, 21, a inconfidência Mineira, celebrando a memória do mártir Tiradentes e relembrando umas das mais efervescentes passagens históricas de nosso país. Vale pensar em uma viagem mais longa e contemplativa em destinos como as cidades históricas de Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina e muitas outras em nosso estado.

No mês seguinte, maio já começa com um feriado no primeiro dia do mês, com a data dedicada aos trabalhadores e bem em uma quinta-feira! Aí o fim de semana, fica ideal para descansar da correria e do cansaço do dia a dia. Neste contexto, as praias do Nordeste, como Porto de Galinhas (PE) e Morro de São Paulo (BA), ou do Sudeste, como Ipanema (RJ) e Ubatuba (SP), são ótimas escolhas, com chances de bate-volta a baixo custo se planejadas com antecedência.

Junho, além das festas juninas com muitos feriados religiosos regionais, o mês tem um feriado nacional no dia 19, a celebração de Corpus Christi e em uma quinta feira. Se planejar direitinho, dá até pra pensar no caso!

Além das datas de cunho religioso e mais tradicionais, em junho é possível aproveitar o início do inverno e as baixas temperaturas em lugares como Campos do Jordão em São Paulo ou desfrutar do friozinho e da gastronomia nas serras de Gramado no Rio Grande do Sul e nas charmosas cidades do Sul de Minas Gerais.

Planejamento é fundamental

Viram, são muitas as oportunidades, no entanto, o planejamento antecipado é fundamental para garantir os melhores preços e maximizar a experiência em cada destino escolhido.

Para se divertir, é preciso planejamento, mas isso não custa nada. Organizem suas agendas com antecedência e explorem lugares incríveis aproveitando as datas comemorativas.

Agora, como eu gosto muito de curtir o melhor do carnaval, trago aqui para os mais sossegados, um apanhado de 10 destinos no Brasil para quem quer descanso e tranquilidade.

Eu e boa parte dos Brasileiros se prepara para mais um Carnaval com blocos, desfiles e festas espalhadas por todo o país, mas sabemos que há quem prefira aproveitar o feriado prolongado de forma diferente, buscando sossego e contato com a natureza. O Brasil oferece uma infinidade de destinos ideais para se desconectar da agitação da folia.

Serra do Cipó (Foto: Canva)

Começamos por Minas Gerais! A Serra do Cipó, localizada a poucos quilômetros de Belo Horizonte, é um refúgio para amantes da natureza. Cachoeiras cristalinas, trilhas e paisagens encantadoras garantem o destino ideal para quem busca silêncio e ar puro.

Um pouco mais distante, Monte Verde, distrito de Camanducaia, é ideal para casais que procuram um refúgio romântico. Clima agradável e pousadas encantadoras, o local combina beleza natural e tranquilidade.

Já no Centro Oeste brasileiro, no coração de Goiás, recomendo a Chapada dos Veadeiros. Lá é garantido encontrarmos um cenário deslumbrante com cânions, formações rochosas e cachoeiras. Além disso, a energia mística do lugar te leva para um outro patamar de paz e harmonia para levar com tranquilidade, o restante do ano!!

No Paraná, a dica é a Ilha do Mel. Confesso que ainda não conheço, mas todos garantem, que a ilha, é o lugar perfeito para quem quer relaxar. Imaginem um lugar sem carros e com praias preservadas!! Diferente não é mesmo?

Já no Rio de Janeiro, temos também, mas é a Ilha Grande, com praias paradisíacas e muita área verde. Uma boa alternativa para quem quer escapar do agito da folia e dos grandes centros. O clima rústico e as trilhas ecológicas são um convite ao descanso.

Ainda em terras cariocas, Paraty, com seu centro histórico charmoso e cercado por montanhas e mar, é uma opção tranquila e cheia de cultura para o feriado. Aproveite os passeios de barco e visite as cachoeiras, são imperdíveis!

Já citei antes, mas vale reforçar, Campos do Jordão, em São Paulo. Conhecida pelo clima ameno mesmo no verão, a cidade oferece charme e aconchego. A arquitetura europeia, as pousadas acolhedoras e os bons restaurantes garantirão uma experiência tranquila e sofisticada. Pode confiar!

LEIA TAMBÉM: Carnaval em Diamantina: do patrimônio ao universitário

E se quiser ir ainda mais distante, recomendo o paraíso, os Lençóis Maranhenses! Os Lençóis Maranhenses são um ótimo destino para o Carnaval. As lagoas ainda podem ser vistas e o cenário de dunas é deslumbrante.

Tem ainda a Chapada Diamantina, na Bahia. A Chapada reúne cachoeiras imponentes, grutas e trilhas que atraem aqueles mais aventureiros. Descanso garantido!

Amazônia (Foto: Canva)

E na Região Norte, que eu tanto gosto e destaco por aqui sempre que posso, chega a vez da Amazonia! Para quem deseja uma experiência única, a Amazônia oferece ecoturismo em meio à maior floresta tropical do mundo. Sem falar dos passeios de barco, a oportunidade de avistar os animais e se hospedar em lodges. De fato, esta é uma conexão profunda com a natureza.

Como disse, isso tudo demanda planejamento, organização e estratégia. Eu sei perfeitamente, que não dá pra ficar saindo em todos os feriados, mas vale escolher as melhores datas, para cuidar do seu descanso, seu lazer e sua diversão!

Passagens imperdíveis

Hoje em dia, está cada vez mais fácil viajar. Temos os agentes de viagens que nos ajudam, mas temos também outras tantas ferramentas na internet, que nos ajudam a encontrar boas oportunidades com preços acessíveis e dentro do nosso orçamento.

Compartilho com vocês a novidade da vez para mim! Descobri um site, o passagens imperdíveis, que se tornou a referência na divulgação de promoções de passagens aéreas e turismo. A inovação, a meu ver, foi o lançamento do primeiro aplicativo com aviso ativo de promoções em tempo real. Isso facilita muito a nossa vida, quando estamos dispostos a planejar nossos passeios.

Em 2025, como bons viajantes que somos, não dá mais para não estarmos conectados com as melhores oportunidades de viagens, com facilidade e estratégia.

Eu acredito nos achados da internet, porque neste caso específico e como sou muito precavido, a credibilidade do “passagens imperdíveis” é reforçada, por já ter divulgado grandes empresas como Gol, CVC, Booking.com, ChilliBeans e Burger King, ampliando o alcance e a oferta de benefícios exclusivos para seus usuários.

É bom destacar, que é uma dica de quem gosta de viajar, mas enfatizo, que o “Passagens Imperdíveis”, não é uma agência, que vende passagens. A sacada é o monitoramento e o compartilhamento das informações e dicas sobre viagens, direcionando as informações para onde estão as possibilidades de promoções!

Daí, só nos cabe aproveitar, não é mesmo!

No mais, a quem possa interessar, este ano, começo meu Carnaval aproveitando o início da folia, na região de Carajás no Pará, conhecendo um pouco dos festejos em Parauapebas, passo em Curionópolis, que promete um carnaval cultural e rico em tradições regionais e depois, caio em Minas Gerais, aproveitando toda a festança, que está sendo preparada nas Cidades Históricas do Estado.

E você, animou a planejar seu semestre de festas? Fique atento, planejamento e organização, são sinônimos de qualidade e economia no turismo!

Até a próxima e boa viagem! Feliz Carnaval!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo