Carnaval, turismo e projetos: a arte de adaptar com ‘ tailoring ‘

Mais um post desta série incrível, que promete enriquecer seu conhecimento em gestão de projetos, especialmente quando aplicado ao setor do turismo.

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK. Em sua 7ª edição, o guia continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos, oferecendo diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

No post de hoje, vamos descobrir sobre tailoring. Você já ouviu falar?

Tailoring é um termo em inglês que significa customização ou adaptação. No gerenciamento de projetos, ele representa a prática de ajustar processos, metodologias e abordagens conforme as características e necessidades específicas de cada projeto.

Agora, imagine que você está organizando um bloco de Carnaval. Cada detalhe precisa ser planejado para que a festa aconteça da melhor maneira possível.

Cada bloco tem sua própria identidade. Alguns são altamente organizados, com abadás e cordões de isolamento, enquanto outros são mais livres e democráticos. O mesmo vale para os projetos: cada um deve ser ajustado conforme seu tamanho, complexidade e objetivos. Aplicar um modelo padrão para todos os casos pode ser um erro.

Cultura e valores

O tailoring também leva em conta a cultura e os valores da organização. Se o seu bloco prioriza a segurança, ele pode investir em mais estrutura e controle de acesso. Já um bloco mais informal pode optar por menos exigências e maior liberdade para os foliões. Nos projetos, essa mesma lógica se aplica: as abordagens devem ser ajustadas conforme o apetite ao risco e as necessidades do negócio.

Adaptação

Embora existam metodologias prontas para o gerenciamento de projetos, segui-las rigidamente sem considerar o contexto pode ser um erro. Um bloco de rua não precisa da mesma estrutura de um desfile de escola de samba, assim como um projeto pequeno não exige a mesma gestão de um megaprojeto. Mas cuidado! Algumas adaptações têm limites. No Carnaval, por exemplo, existem normas municipais sobre trajetos e horários de encerramento que todos os blocos devem seguir.

Engajamento

Outro benefício do tailoring é o impacto positivo sobre a equipe. Quando os membros do bloco participam das decisões e ajudam a definir o formato do evento, eles se sentem mais engajados. O mesmo ocorre nos projetos: envolvimento na definição dos processos gera maior comprometimento e motivação.

O grande segredo do tailoring é equilibrar diversos fatores. No Carnaval, a meta é criar uma experiência incrível sem estourar o orçamento. Nos projetos, é preciso minimizar custos, otimizar recursos e garantir que o resultado final atenda às expectativas das partes interessadas.

E claro, tudo isso tem um objetivo principal: fazer a festa acontecer da melhor maneira possível!

Falando em festa, o Carnaval vai muito além da diversão: ele é um dos maiores motores do turismo no Brasil. Milhões de pessoas viajam pelo país para curtir os blocos, desfiles e festas, movimentando o comércio, a hotelaria e o setor de serviços. Assim como um projeto bem planejado pode transformar uma empresa, o tailoring aplicado ao Carnaval ajuda cidades inteiras a se prepararem para receber turistas, garantindo infraestrutura, segurança e organização.

Portanto, da próxima vez que pensar em gerenciamento de projetos, lembre-se do Carnaval: cada bloco tem seu jeito de brilhar na avenida, e cada projeto precisa de seu próprio tailoring para alcançar o sucesso!

