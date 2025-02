Reserve sua volta ao mundo de cruzeiro em 2027 (A Costa foi uma das primeiras empresas a oferecer esta viagem excepcional, desde os anos 70 (Foto: Divulgação))

A Costa Cruzeiros abre as reservas para a edição 2027 do cruzeiro Volta ao Mundo. A bordo do Costa Deliziosa, os hóspedes poderão desfrutar de uma experiência de 139 dias, partindo de Savona no dia 25 de novembro de 2026, com chegada em 12 de abril de 2027, cruzando 5 continentes, 29 países e 47 destinos, em uma viagem inesquecível, com escalas nos destinos mais fascinantes do planeta.

A Costa foi uma das primeiras empresas a oferecer esta viagem excepcional, desde os anos 70, e para a edição de 2027 do seu cruzeiro de Volta ao Mundo, a companhia projetou um itinerário muito especial com novos destinos, incluindo Half Moon Cay, nas Bahamas, a ilha privativa e exclusiva para os hóspedes da Costa; as cidades mais icônicas da Costa Leste e Oeste dos Estados Unidos, além das Ilhas Havaianas, Taiti, Fiji, Austrália, Japão, Singapura e outros destinos entre o Sudeste Asiático e a África.

Além do itinerário completo de 139 dias saindo de Savona, nesta edição de 2027 também é possível reservar o trecho do cruzeiro de 100 dias com embarque em São Francisco, nos Estados Unidos, e visitando destinos entre Oceania, Ásia e África até o final do cruzeiro em Savona.

Entre os destaques e destinos inéditos, o cruzeiro inclui as ilhas do Pacífico e a vibrante Nova York. (Fotos: Divulgação)

“Com o Volta ao Mundo 2027, queremos oferecer uma experiência verdadeiramente única e inesquecível, combinando a exploração de lugares icônicos com a proposta de destinos exclusivos, alguns dos quais nunca foram alcançados antes por nossos itinerários. Com esta edição, queremos redefinir e inovar o conceito de viagem ao redor do mundo, oferecendo uma experiência de vida única para aqueles que sonham com uma aventura extraordinária e com a oportunidade de descobrir o mundo com a qualidade e a hospitalidade que distinguem a Costa Cruzeiros”, disse Luigi Stefanelli, Vice-Presidente de Vendas Mundiais da Costa Cruzeiros.

O Costa Deliziosa circunavegará o globo em direção ao oeste para viver uma experiência digna dos melhores romances de aventura. Na América do Norte, a Costa Leste de Nova York e Miami e depois a atmosfera da Costa Oeste com longas escalas em São Francisco, San Diego e Los Angeles, onde é possível vivenciar uma espetacular véspera de Ano Novo e ainda embarcar em passeios de helicóptero Overland para descobrir o Grand Canyon e Las Vegas.

Em seguida, o cruzeiro Volta ao Mundo passa por arquipélagos e ilhas encantadoras do Pacífico, pelo Havaí, com escalas em Maui e Oahu, e depois pela Oceania, com paradas na Austrália (Cairns) e Nova Caledônia, continuando no coração da Ásia, com as cidades futuristas do Japão como Tóquio, Kyoto, Nagasaki, Hakone e Monte Fuji, e depois para Hong Kong e Singapura e o charme exótico do Vietnã.

Os hóspedes também conhecerão outros destinos fascinantes, como Las Vegas e Half Moon Cay. (Fotos: Divulgação)

Depois de explorar as Maldivas, o Costa Deliziosa navegará pelo Oceano Índico, desembarcando também na África do Sul, onde os hóspedes poderão vivenciar a emoção de um safári em Port Elizabeth, antes de retornar ao Mediterrâneo, concluindo assim uma jornada épica circundando a costa oeste da África em direção ao norte. A edição 2027 do Cruzeiro Volta ao Mundo com o Costa Deliziosa prevê inúmeras escalas de vários dias nos portos de destinos icônicos como Nova York, Miami (Port Everglades), Los Angeles, São Francisco, Sydney e Tóquio.

O Costa Deliziosa é um hino ao relaxamento, à diversão e à atenção aos detalhes, proporcionando aos hóspedes uma experiência muito confortável a bordo: com seus móveis e decorações em vidro Murano, os decks externos com nomes florais, as cabines elegantes e iluminadas, o fascinante e romântico Sunset Bar para aperitivos com vista para o mar, e os shows e espetáculos de dança e música ao vivo durante as noites.

Entre as muitas peculiaridades do Costa Deliziosa: a oferta gastronômica, verdadeiramente excepcional com uma variedade de opções culinárias para satisfazer todos os gostos: buffets e restaurantes temáticos, de pratos italianos a internacionais, como o Sushino at Costa para deliciosos pratos de sushi, ou a Pizzeria Pummid’Oro para saborear a autêntica pizza italiana e um refinado restaurante gourmet; e bares temáticos para se relaxar com um aperitivo ou um coquetel.

O cruzeiro Volta ao Mundo 2027 da Costa pode ser adquirido em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Mais informações no site Costa Cruzeiros e no portal Costa Extra, exclusivo para as agências de viagens.

