Carnaval 2025 promete lotar os hotéis país afora (Bloco Baianas Ozadas em Belo Horizonte/ MG (Foto: Léo Rodrigues/ Agência Brasil))

O Carnaval 2025 promete ser inesquecível para a hotelaria brasileira, tanto nas principais capitais onde os festejos de Momo já são tradicionalmente um atrativo como em destinos emergentes que vem crescendo a cada ano no que que se refere a taxa de ocupação hoteleira. Além da ocupação também o ticket médio tem aumentado significativamente no Brasil.

A instabilidade do câmbio do Dólar somada à melhoria da infraestrutura nacional, têm tornado as viagens domésticas mais procuradas mesmo com o flagrante aumento das passagens aéreas conforme levantamento da Decolar.

Como de hábito o Nordeste é a região mais procurada nas pesquisas para o Carnaval de 2025, com sete capitais da região no top 10 do ranking de buscas. São elas: Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, Maceió, Fortaleza e São Luís. Os dados confirmam uma pesquisa recente realizada pelo Ministério do Turismo e pela Nexus, que apontou que 53% dos brasileiros estão viajando para o Nordeste neste verão, um aumento de 11 pontos percentuais em relação à edição anterior das pesquisas. Os indicadores de janeiro já apontam para o fluxo elevado para inúmeros destinos inclusive para regiões serranas como Gramado (RS), Monte Verde (MG) e Campos do Jordão (SP) e estâncias hidrominerais como Caxambu e São Lourenço (MG), Caldas Novas (GO) e Olimpia (SP).

O Carnaval gera forte demanda para meios de hospedagem tanto em destinos vocacionados para quem gosta da folia como naqueles onde as pessoas buscam refúgio, tranquilidade e descanso. Com certeza existem ótimas opções para todos!

Somente a Azul Linhas Aéreas disponibilizará ao todo 46 mil assentos extras em mais de 290 novos voos adicionais para o período carnavalesco. Um incremento de 16% em relação ao ano passado.

Expectativas aumentam para o Carnaval

Se no último Réveillon as regiões praianas de norte a sul do país já registraram grande movimento, a expectativa para o Carnaval é ainda maior. Salvador e Porto Seguro, por exemplo, tradicionais destinos turísticos baianos no período, tem previsão de ocupação hoteleira acima de 95% nos dias de maior demanda. Natal, capital potiguar que vem se firmando como destino turístico no Carnaval, espera uma ocupação média de 85%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior, conforme explica Edmar Gadelha, presidente da ABIH-RN.

LEIA TAMBÉM: Perspectivas do setor hoteleiro para 2025

Já em Recife, a “Capital do Frevo”, os hotéis também aguardam a esperada “Blitz do Carnaval”. No ano passado, foram mais de 32 mil hóspedes em cerca de 30 hotéis da cidade. A economia local também superou as expectativas gerando R$ 2,4 bilhões de movimentação. No ano passado, a festa atraiu 3,5 milhões de foliões para a capital pernambucana, 20% a mais do que em 2023, e criou mais de 50 mil postos de trabalho temporários.

Joao Pessoa com quase 100% de ocupação hoteleira

A estrela do momento, no entanto, é João Pessoa, capital da Paraíba, que já vive clima de festa. Com uma expectativa de ocupação quase total nos hotéis e pousadas, a cidade se consolida como um dos destinos mais procurados do Nordeste para a folia de momo. De acordo com o secretário de Turismo, Victor Hugo, a cidade está prestes a atingir 100% de ocupação hoteleira durante o período de 1º a 5 de março. Um notável crescimento de 40% em relação ao período do ano anterior. Essa alta demanda não chega a ser surpresa já que a ocupação chegou a 93,44% durante o último Réveillon.

O que torna João Pessoa tão especial?

Além das tradicionais festas de Carnaval, João Pessoa oferece uma diversidade turística que vai muito além das praias paradisíacas. A cidade e seus arredores contam com 26 roteiros que incluem aventura, ecoturismo, saúde e bem-estar, turismo gastronômico, rural, cultural e de base comunitária.

Carnaval de BH cresce

Na capital mineira, diferentemente de anos anteriores, hóspedes têm feito reservas com maior antecedência. A mudança é sinal da consolidação do Carnaval de BH, que se firma não mais como uma opção de última hora para os curiosos, mas um destino tradicional da folia no Brasil. Já em novembro, começamos a perceber uma busca interessante para o Carnaval.

Os hotéis mais próximos do centro de gravidade do Carnaval belorizontino já estão com quase 90% de ocupação média para o período, como por exemplo no Hotel Dayrell, com seus 215 apartamentos, atesta Allyson Miranda, Supervisor de Hospedagem. Ressalto que em 2024 a cidade auferiu 58% de ocupação média considerando todas as regiões o que remete a conclusão que outras regiões precisam contar com seus próprios atrativos que inclusive propiciem que os turistas aumentem sua estada média que normalmente é de dois dias apenas. Considerando as expectativas atuais podemos chegar aos 70% em média este ano. Na zona Sul, com certeza bateremos a média de 85% ao longo dos quatro dias.

LEIA TAMBÉM: O marketing hoteleiro como diferencial de resultados

Impulsionada fortemente pelos turistas argentinos a “Ilha da Magia”, Florianópolis espera mais de 1 milhão de turistas ao longo dos dias de Carnaval. A cidade se prepara para um dos Carnavais mais movimentados dos últimos anos, com expectativa de ocupação hoteleira superior a 90%, segundo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Grande Florianópolis (SHRBS). A cidade ocupa o 2º lugar no ranking de destinos nacionais mais buscados por viajantes estrangeiros (graças aos “hermanos”), para o Carnaval perdendo apenas para o Rio de Janeiro, segundo levantamento da Booking.com. A programação em Floripa este ano promete agradar a todos os públicos, mesclando eventos tradicionais como blocos de rua, desfiles de escolas de samba e atrações especiais para diferentes faixas etárias.

“De acordo com a pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira”, cerca de 36% da população economicamente ativa do país buscarão sossego no período, deixando seus domicílios rumo a opções de lazer e descanso. Os principais resorts e pousadas em destinos onde não há apelo para festividades carnavalescas contabilizam ocupação superior a 90% em seus pacotes de hospedagens entre 1 e 5 de março.”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo