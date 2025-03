3 experiências de Quiet Tourism em Anguilla (A tendência se alinha com práticas sustentáveis, promovendo o respeito ao meio ambiente e às comunidades locais. (Foto: Anguilla Tourist Board))

Em um mundo onde a agitação das grandes cidades e as multidões dominam os destinos mais conhecidos, o quiet tourism (turismo tranquilo, em português) surge como uma alternativa cada vez mais procurada pelos viajantes. Focado em proporcionar experiências imersivas e silenciosas calmas, esse tipo de turismo busca destinos isolados ou menos explorados, onde a paz e a conexão com a natureza e a cultura local se tornam os principais atrativos. Além disso, essa tendência se alinha com práticas sustentáveis, promovendo o respeito ao meio ambiente e às comunidades locais.

Anguilla, um Território Ultramarino Britânico, é o destino ideal para quem procura praticar essa tendência. Ao contrário de outras ilhas caribenhas, Anguilla optou por ficar longe dos roteiros de “overtourism” que lotam as praias da região. Com montanhas, festividades locais e acomodações à beira-mar, a ilha permite que os viajantes desfrutem o local de uma forma mais autêntica e tranquila.

Confira experiências de turismo silencioso que os viajantes podem encontrar em Anguilla:

Passeio matinal de caiaque

Uma excursão matinal de caiaque é a maneira perfeita de começar o dia em Anguilla e desfrutar de suas praias de areia branca e águas cristalinas. Este passeio se inicia na Crocus Bay para remar pelas águas azul-turquesa em direção a Little Bay. Ao longo do caminho, há a oportunidade de observar uma grande variedade de vida marinha, como tartarugas, raias e centenas de peixes tropicais; apreciando também a beleza natural da ilha, cavernas, cactos crescendo nas falésias, além de pássaros e outros animais. Aventura, natureza, desconexão e diversão estão garantidas neste passeio oferecido pela Anguilla Kayak.

Explorando a paisagem de Anguilla

A ilha é caracterizada por sua atmosfera serena e foco no turismo sustentável, permitindo que os visitantes desfrutem das belezas naturais e da cultura local em um ritmo mais tranquilo, excelente para quem quer praticar quiet tourism. O Anguilla National Trust oferece a mais ampla seleção de passeios a pé, pela natureza e patrimônio do país, além de suas praias paradisíacas. O tour “Big Spring Heritage” dá um vislumbre da vida dos primeiros habitantes, percorrendo por uma das áreas protegidas de Anguilla, onde eles encontrarão mais de 100 petróglifos esculpidos nas paredes rochosas da nascente. Outra opção interessante é o Nature Hikes, uma excursão que desce uma costa rochosa em uma trilha centenária até as ruínas de uma plantação de açúcar, sobe as colinas arborizadas e, finalmente, atravessa águas azul-turquesa até Sandy Ground. O destaque deste passeio é a observação dos morcegos da Caverna Cavannaugh e do Vale Katouche.

Caminhar pela areia

A ilha possui uma infraestrutura turística de alta qualidade, incluindo resorts, vilas privativas e propriedades charmosas que garantem uma experiência íntima e personalizada. Nada se compara a acordar, abrir a porta e depois caminhar pela areia. O Rendezvous Bay Hotel oferece 13 vilas confortáveis com vistas incríveis e acesso direto à praia. A propriedade é ideal para férias relaxantes e criar memórias inesquecíveis. Para os viajantes que procuram uma alternativa aos hotéis padrão, o Serenity Cottage é a escolha: cada suíte é cuidadosamente decorada, oferecendo um ambiente aconchegante e acolhedor mesmo quando você está fora de casa.

Esses viajantes procuram lugares tranquilos para praticar quiet tourism, onde possam relaxar, se desconectar da rotina diária e desfrutar da paz e da beleza natural que esses cantos menos explorados têm a oferecer.

