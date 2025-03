7 práticas ecológicas para aproveitar destinos naturais durante o Carnaval (Veja práticas sustentáveis para curtir destinos naturais sem impacto no carnaval (Foto: Uai Turismo))

O feriado de Carnaval em 2025 acontece no início março, período em que milhões de brasileiros viajam pelo país. Apesar de ser tradicionalmente marcado por festas e blocos de rua, nem todos querem cair na folia. De acordo com uma pesquisa da Booking, 41% dos viajantes preferem festas e shows, enquanto 20% buscam relaxar em vez de aproveitar a agitação. Além disso, a maioria dos entrevistados pretende curtir o feriado acompanhado, seja com parceiros (28%), amigos (27%) ou família (20%). Para aqueles que desejam um momento mais tranquilo, destinos naturais são uma ótima alternativa.

“Pequenas atitudes podem gerar um grande impacto positivo. Escolher guias locais, respeitar a fauna e flora e reduzir a produção de resíduos são práticas simples que ajudam a manter os destinos preservados para as futuras gerações”, afirma Lucas Ribeiro, fundador do PlanetaEXO. Pensando nisso, a plataforma separou sete dicas essenciais para garantir um feriado divertido e com baixo impacto ambiental:

Fuja das multidões e descubra destinos ocultos durante o carnaval

Muitos locais naturais ficam sobrecarregados nessa época do ano. Em vez de visitar as atrações mais conhecidas, procure destinos menos explorados ou planeje suas atividades ao ar livre em horários alternativos. “Essa escolha não apenas enriquece sua experiência, como também ajuda a preservar o meio ambiente nas áreas mais frequentadas”, explica o fundador. Ao optar por trilhas e locais menos populares, você pode apreciar a beleza da natureza sem a interferência do excesso de turistas.

Leve seu kit sustentável

Reduza a produção de resíduos levando itens reutilizáveis, como garrafa de água, talheres, canudos e sacolas ecológicas. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, no Carnaval de 2024, foram recolhidas mais de 570 toneladas de lixo durante os quatro dias de carnaval na capital mineira. Na mesma época, juntas, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro recolheram quase 1.800 toneladas de lixo (694 e 1.067 toneladas, respectivamente), o equivalente ao volume médio produzido por mais de 5 mil pessoas em um ano. Sempre tenha um saco à mão para recolher seu lixo e, se puder, colete também o que encontrar pelo caminho. Essa atitude não só minimiza o impacto ambiental, mas também inspira outros foliões a fazerem o mesmo.

Respeite as trilhas e áreas protegidas

Mantenha-se nas trilhas demarcadas para proteger a vegetação e a fauna local. Evite coletar plantas, pedras ou qualquer elemento natural, respeitando sempre as regras de cada lugar visitado. Além disso, considere compartilhar informações sobre a importância de seguir essas diretrizes com outros turistas, ajudando a criar uma cultura de respeito pela natureza.

Opte por produtos químicos sustentáveis

Prefira filtros solares e repelentes biodegradáveis para evitar a contaminação de rios e lagos. Lembre-se de que muitos produtos químicos convencionais podem prejudicar ecossistemas delicados. Evite usar shampoos e sabonetes em cachoeiras ou em cursos d’água naturais, utilizando apenas produtos permitidos em áreas de preservação. O uso de glitter, muito comum durante o Carnaval, também pode impactar negativamente o meio ambiente. Normalmente, o glitter é feito de tereftalato de polietileno (PET) ou cloreto de polivinila (PVC), revestidos com alumínio para criar uma superfície reflexiva, segundo a agência FAPESP. Estudos recentes estimam que mais de 8 milhões de toneladas métricas de purpurina foram lançadas no oceano nos últimos anos, contribuindo para a poluição marinha.

Diminua sua pegada de carbono

Escolha meios de transporte sustentáveis, como caronas, transporte público ou atividades a pé e de canoa. Além de serem mais ecológicos, esses métodos de locomoção permitem que você se conecte melhor com a natureza ao seu redor. Caminhar e pedalar são formas excelentes de explorar a beleza natural sem causar impactos negativos.

Respeite a vida selvagem

Observar animais em seu habitat natural é um privilégio. Mantenha distância, não os alimente e evite interações que possam afetar seu comportamento natural. Utilize binóculos para observar a fauna de longe e, se possível, registre suas observações em um diário de viagem, contribuindo para a conscientização sobre a importância da preservação.

Apoie a economia local

Sempre que possível, opte por guias, restaurantes e acomodações geridos por moradores da região. O turismo é uma poderosa ferramenta para fortalecer comunidades e promover práticas sustentáveis. Ao escolher produtos e serviços locais, você não só desfruta de uma experiência mais autêntica, como também contribui para um impacto positivo em sua viagem e ajuda a manter a cultura e as tradições locais vivas.

