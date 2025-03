Carnaval pelo mundo: é possível aproveitar a festa mesmo sem estar no Brasil (Aproveite o carnaval mesmo sem estar no Brasil (Foto: Unsplash))

O Carnaval é uma festa mundialmente conhecida, com manifestações culturais distintas em diversos países. Sua origem remonta às tradições católicas da Idade Média, como um período de festividades e excessos antes da Quaresma, a fase de 40 dias de penitência que antecede a Páscoa. Atualmente, essa celebração se tornou um evento de grande expressão cultural e turística, permitindo que intercambistas vivenciem tradições locais e ampliem seu repertório cultural.

O significado do Carnaval varia conforme o país e sua tradição. Para alguns, a festa representa um momento de expressão artística e histórica, enquanto para outros é uma oportunidade de reunião social e lazer. Intercambistas que escolhem vivenciar essas celebrações podem se surpreender com as diferenças culturais e aprender mais sobre o contexto local de cada país. Participar desses eventos também permite compreender os costumes e tradições influenciados por aspectos sociais e históricos.

De acordo com a Pesquisa Belta, em 2023 houve um aumento de 21,68% no número de estudantes enviados ao exterior, em comparação a 2022. Embora muitos sintam falta de estar em casa, muitos jovens ainda se interessam por enfrentar seus medos e desafios ao viajar.

Para Alexandre Argente, presidente da Belta (Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio) , o Carnaval é uma oportunidade única para que estudantes vivenciem a cultura local e interajam com pessoas do mundo todo. “O intercâmbio vai muito além da sala de aula. Participar de festas e tradições como o Carnaval permite uma imersão real no país escolhido e um aprendizado cultural que vai acompanhar o estudante por toda a vida”, destaca.

Onde vivenciar o Carnaval pelo mundo?

Itália – O Carnaval de Veneza:

O Carnaval de Veneza é um dos mais icônicos do mundo, com suas máscaras elaboradas e bailes luxuosos. Durante a festa, as ruas da cidade se enchem de desfiles e performances teatrais, proporcionando aos intercambistas uma experiência autêntica da cultura italiana.

Além dos desfiles e festas, o Carnaval de Veneza também proporciona uma experiência histórica única. A cidade, conhecida por sua arquitetura e canais, oferece uma atmosfera incomparável durante as festividades, permitindo aos visitantes mergulharem no esplendor das tradições renascentistas.

França – O Carnaval de Nice:

Considerado um dos mais famosos da Europa, o Carnaval de Nice ocorre na Riviera Francesa e é conhecido por seus carros alegóricos artisticamente decorados e pelas “batalhas de flores”, um desfile em que flores são jogadas ao público. A cidade de Nice se transforma durante o Carnaval, recebendo milhares de turistas que se encantam com a mistura de cores, música e performances. Para intercambistas que buscam conhecer melhor a cultura francesa, esse evento é uma excelente oportunidade de explorar tradições artísticas e sociais do país.

Espanha – O Carnaval de Tenerife e de Cádiz:

Na Espanha, duas festas se destacam: o Carnaval de Tenerife, nas Ilhas Canárias, com suas competições de rainhas do carnaval e desfiles exuberantes, e o Carnaval de Cádiz, famoso por suas “chirigotas” – grupos de músicos que satirizam temas políticos e sociais.

O Carnaval de Tenerife é frequentemente comparado ao do Brasil por seu alto nível de animação e grandiosidade, sendo uma opção perfeita para intercambistas que querem sentir um gostinho de casa em solo espanhol. Já em Cádiz, o aspecto humorístico e crítico do evento permite uma imersão na tradição cultural espanhola de forma mais reflexiva e interativa.

Portugal – O Carnaval de Torres Vedras:

Conhecido por seu humor irreverente e pelos “cabeçudos” (grandes bonecos de papel machê), o Carnaval de Torres Vedras é um dos mais tradicionais do país. Os intercambistas encontram uma atmosfera de festa nas ruas e desfiles criativos. O evento também é uma excelente oportunidade para conhecer a história portuguesa e suas influências culturais. O uso de críticas sociais nos desfiles e representações teatrais torna essa celebração um importante espaço de expressão popular.

EUA – O Mardi Gras em Nova Orleans:

Nos Estados Unidos, o Mardi Gras de Nova Orleans é a versão mais conhecida do Carnaval. Celebrado com desfiles de carros alegóricos, fantasias coloridas e música jazz, a festa atrai milhares de visitantes e proporciona uma vivência multicultural. A influência francesa na história de Nova Orleans está presente na forma como o evento é organizado. Para intercambistas que buscam uma experiência carnavalesca em um país de língua inglesa, o Mardi Gras oferece uma mistura única de influências europeias e americanas.

Irlanda – O Carnaval e a influência brasileira:

A Irlanda não comemorava o Carnaval, mas com o crescente número de brasileiros no país, as festividades carnavalescas começaram a ganhar espaço. Hoje, cidades como Dublin recebem blocos e eventos inspirados no carnaval brasileiro, mostrando a importância da troca cultural proporcionada pela mobilidade internacional. Essa crescente influência demonstra como os intercambistas podem levar suas tradições para novos lugares tradicionalmente lugares, promovendo a diversidade cultural e permitindo que os moradores locais conheçam um pouco mais sobre o Brasil.

