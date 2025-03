Emirates oferece estadia gratuita em Dubai em promoção de inverno (A Emirates continua oferecendo aos seus passageiros mais oportunidades para aproveitar ao máximo seu tempo em Dubai (Foto: dblight/Getty Images Signature))

Desde o dia 6 até 26 de fevereiro, viajantes que comprarem uma passagem de ida e volta na Primeira Classe ou Classe Executiva da Emirates para Dubai ou com escala na cidade podem aproveitar uma estadia de cortesia no JW Marriott Marquis. Já os clientes que viajarem na Premium Economy ou na Classe Econômica podem aproveitar uma estadia de cortesia no Holiday Inn Festival City.

Esta promoção é válida para todas as passagens de ida e volta para Dubai ou com escala na cidade por mais de 24 horas, para datas de viagem entre 22 de fevereiro a 29 de março, e está disponível no site, na central de atendimento da Emirates, nas unidades de varejo e emissão de passagens e nas agências de viagens.

Aproveite ao máximo sua viagem com a Emirates

A Emirates continua oferecendo aos seus passageiros mais oportunidades para aproveitar ao máximo seu tempo em Dubai, incluindo:

My Emirates Pass

Mostre o seu cartão de embarque da Emirates para aproveitar descontos e ofertas exclusivas em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos até 31 de março de 2025. Economize em ingressos para algumas das maiores atrações para a família, incluindo o topo do edifício Burj Khalifa, o passeio The Palm Monorail, The View at The Palm ou passeio pela cidade. Aproveite o sol no parque aquático Aquaventure no Atlantis The Palm e curta as emoções no parque temático coberto IMG Worlds of Adventure ou no Dubai Parks & Resorts. Além de mais de 600 atrações normalmente oferecidas, os passageiros têm acesso gratuito ao Vision Pavilion na Expo City nesta temporada.

Parceiros Skywards

Os associados do premiado programa de fidelidade Emirates Skywards podem acumular milhas com parceiros do mundo todo, incluindo hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, lojas e serviços financeiros. Os associados podem resgatar e usar essas milhas em ingressos, upgrade de assento ou até mesmo ingressos para shows e eventos esportivos. Veja mais detalhes sobre o Emirates Skywards aqui: Link. Quando estiver em Dubai, você pode acumular milhas com parceiros pela cidade, como Dubai Duty Free, Skywards Everyday, Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e muito mais.

