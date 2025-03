5 festas que vão agitar o carnaval de Belo Horizonte (Aproveite do conforto e segurança, sem abrir mão do agito (Foto: @uaianotai))

Alem dos blocos de rua, eventos em bares e restaurantes e casas noturnas investem em atrações especiais para quem quer conforto e segurança, sem abrir mão do agito. Veja essa seleção de eventos, com várias bandas famosas do carnaval de Belo Horizonte como Funk You, Quando Come se Lambuza, Então, Brilha! e Chama o Síndico. Até Nando Reis vem pra BH para comandar o Festival da Flor, junto de Manitu e Maguá. Tem ainda o tradicional Bloco Jangalôve. Aqui temos as programações do Jângal, Porcão, Quintal do Chalé e Praia Buritis.

Festival da Flor é confirmado para o sábado de carnaval de BH

Bloco Então, Brilha! (Foto: Ronaldo Alves)

O carnaval de BH atrai cada vez mais artistas nacionais e Nando Reis confirmou sua presença na folia da capital mineira. Seu show está no Festival da Flor edição Carnaval, em local inédito, no Parque das Mangabeiras, dia 1º de março, sábado, a partir de 11h. Haverá lotes de cortesia com entrada até horário determinado. No palco, tem ainda a banda mineira de reggae Manitu, Maguá com suas brasilidades e como é carnaval, tem Então, Brilha! Haverá espaço gastronômico, chopes artesanais e espaço kids. Os ingressos já estão disponíveis no site.

Nando Reis preparou um show com todos os sucessos da carreira! Turnê ‘Nando Hits’ O icônico cantor e compositor Nando Reis, celebrando mais de 40 anos de carreira, apresenta um repertório repleto de suas canções mais memoráveis, como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos” e “Relicário”, além de parcerias marcantes com artistas como Marisa Monte e Carlinhos Brown.

A turnê conta com a participação especial de Sebastião Reis, seu filho e integrante da banda COLOMY, trazendo uma nova dimensão às apresentações. Em paralelo à turnê, Nando Reis lançou a série de singles “Nando Hits”, começando com “N” em parceria com Anavitória. A sequência inclui colaborações com Melim, Pitty, Arnaldo Antunes, Péricles e Jão, trazendo nova vida a músicas que não haviam sido devidamente exploradas por ele. Essas reinterpretações, junto com seus clássicos, inspiraram o repertório do show “Nando Hits”, que está percorrendo o Brasil.

Prepare-se para uma tarde inesquecível, onde não faltarão os maiores hits de Nando, como “All Star” e muitos outros que marcaram gerações. Garanta já seu ingresso e venha celebrar essa trajetória musical!

Bloco Jângalove 2025: 11 anos de folia e alegria na Rua Outono

Preparem-se para mais um ano de pura folia! O Bloco Jângalove, um dos mais queridos e tradicionais de Belo Horizonte, está de volta para celebrar 11 anos de história, alegria e muita música. No domingo, 02 de março, a partir do meio-dia, a festa tomará conta da Rua Outono, 523, em frente ao famoso bar Jângal, com uma programação imperdível.

Uma Década de Alegria e Música: O Jângalove não é apenas um bloco, mas uma manifestação vibrante do amor e da felicidade, trazendo para as ruas de Belo Horizonte um espetáculo de cores, sons e emoções. Celebrando 11 anos, o bloco eleva ainda mais as expectativas, prometendo uma experiência de Carnaval única e memorável.

Entre as atrações confirmadas está o Bloco da Família: Organizado pela renomada escola de música Cavallieri, o Bloco da Família traz um repertório diversificado e animado, perfeito para todas as idades. Outra atração é a talentosa cantora Rayra Miranda, conhecida por sua energia contagiante e voz marcante, promete embalar o público com seus sucessos e hits carnavalescos. O Bloco da Dri vem com um repertório que mistura ritmos variados e muita animação, o Bloco da Dri é garantia de diversão para todos os foliões. Tem ainda o icônico DJ Kriok, residente do Jângal, trará seu setlist explosivo para não deixar ninguém parado, com os melhores hits do Carnaval e da música eletrônica. E mais: DJ Humberto Bonaldi, outro nome de peso nas pick-ups, DJ Humberto Bonaldi promete agitar a festa com sets vibrantes e cheios de energia.

Atento ao conforto e à segurança dos foliões, o Jângalove oferecerá uma estrutura diferenciada, incluindo banheiros químicos privados e seguranças dedicados a manter a ordem e o bem-estar de todos os presentes. A preocupação com a limpeza do local também é uma prioridade, assegurando que a festa seja não apenas divertida, mas também responsável.

Além da boa música, o evento contará com uma seleção de barracas servindo chope gelado e drinks variados, garantindo que a hidratação e a alegria permaneçam em alta durante todo o evento. Para quem busca saborear algo especial, food trucks estarão presentes, oferecendo uma variedade de comidas que prometem satisfazer todos os gostos.

Mais Carnaval no Jângal: Além do grande dia de desfile, o Jângal também será palco de uma intensa programação de Carnaval, oferecendo aos foliões uma experiência completa de festa e diversão do dia 28 de fevereiro até o dia 4 de março.

Está confirmada a edição 2025 do Carnaval do Porcão

Bloco Baianas Ozadas (Foto: JP Sofranz)

Está confirmada a edição 2025 do Carnaval do Porcão. A folia mais tradicional da cidade vai de acontecer dentro do Espaço Meet, anexo a churrascaria, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, de sexta à segunda-feira, sempre a partir das 21 horas. O Carnaval do Porcão é perfeito para quem quer entrar noite adentro, curtindo os melhores sons da folia de Belo Horizonte, com conforto, segurança, gente bonita, sem hora para acabar. A proposta é reunir os grandes blocos de rua do carnaval belo-horizontino, mas no ambiente indoor, complementando a programação: de dia na rua, de noite no Porcão.

Na sexta, 28 de fevereiro, tem o pagode do grupo Deixa Falar e um dos maiores blocos do carnaval de Belo Horizonte: Funk You, com as melhores, claro, do estilo que está no nome do grupo. Sábado, 1º de março, é dia de Então, Brilha! nas ruas da cidade e no Porcão. A banda é uma das que abrem a festa em Belo Horizonte e também vai estar no Porcão logo mais, à noite, junto com outra atração surpresa. Então Brilha! é uma das referências, um dos ícones da nossa folia, com canções autorais já fazendo bastante sucesso.

Domingo, dia 2, tem mais dois clássicos do nosso carnaval. Baianas Ozadas, tocando as melhores do carnaval com muito batuque e suingue. Tem ainda Quem é Essa aí, Papai?, com as melhores do axé. Ninguém vai ficar parado. E para fechar a programação, na segunda, dia 3, outras duas grandes estrelas: Beiço do Wando, com as melhores do saudoso cantor mineiro que fez sucesso com canções românticas nas décadas de 80 e 90. E também Quando Come, Se Lambuza, outro grande ícone.

Os ingressos já estão disponíveis no link, com cota de cortesias.

Quintal do Chalé apresenta programação de carnaval

Um Carnaval totalmente diferente de tudo o que você já viu até hoje na cidade! É o que o Quintal vai oferecer para o público durante os dias 1, 2 e 3 de março. O melhor espaço para celebrar em Belo Horizonte recebe uma programação única e exclusiva para esse Carnaval, que será inesquecível! Serão 3 dias intensos de folia com uma programação completa e diversa: Bloco da Pri, Dj Eddy Alves, Baile do Maguá, Bloco Funk You, Dj Thati, Samba Clean, Banda Cash, M8, Foo Fighters cover Brasil, Dj Junio Assisi e Rocknights.

É para todo mundo se jogar e curtir a folia a vontade, aproveitando o melhor da energia do Carnaval de rua, com todo o conforto e a segurança que o Quintal oferece. Uma estrutura completa com banheiros, lugares para sentar, cerveja e drinks gelados, um cardápio variado que contempla todos os gostos e claro, som de muita qualidade. A estrutura excepcional do Quintal ainda conta com segurança durante todo o evento, para que os foliões possam curtir com tranquilidade, afinal, Carnaval bom é aquele em que você se diverte sem preocupações.

Curta a melhor época do ano do jeito que você sempre sonhou, aproveitando cada música e o melhor: sem perrengue! O Carnaval do Quintal oferece condições exclusivas para aniversariantes aproveitarem com seus convidados na melhor energia. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Viva emoções inesquecíveis no melhor Carnaval indoor da cidade!

Nosso Carnaval Praia Buritis fecha com estrelas da folia de BH

Bloco Funk You (Foto: @uaianotai)

O Nosso Carnaval Praia Buritis anunciou sua programação para a folia 2025. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, as melhores bandas da cidade vão subir ao palco da casa, que tem uma estrutura completa para receber o público com conforto e segurança. A proposta é buscar quem quer a alegria do carnaval em uma outra vibe com gente bonita, agito e diversão num ambiente especialmente criado pra isso. Os ingressos já estão disponíveis e há passaporte pra todos os dias ou convites para cada data. Tem os setores Pista VIP e camarote. Há ainda cota de ingressos gratuitos com limitação por horário, com entrada liberada até as 21:00 na sexta e até 15:00 nas demais datas. A festa vai começar 20h na sexta e nos demais dias às 15h e todos os dias terminam pela madrugada.

O Carnaval de Rua de Belo Horizonte já é um sucesso e as casas estão investindo também em programação para quem quer uma programação com diferenciais. E o nosso Carnaval Praia Buritis vai levar as grandes estrelas da rua para o palco do espaço. Já estão confirmadas Baianas Ozadas, Funk You, Baile do Maguá, Banda do Marcão, Cefet com Banana, Quem é Essa ai Papai?, Quando Come se Lambuza, Bateria Infernal, Rafa Santos, Yuri Vieira, Serginho Peixe, Dj Bruno Diaz, Dj Di Rodrigues, Dj Biffaum e Dj Stoll.

No dia 28, sexta-feira, tem o pagode de Serginho Peixe, depois as melhores do Cefet com Banana e Yuri Vieira. Sábado, tem Rafa Santos, Quem é Essa ai Papai?, Dj Stoll com as melhores do batidão pra esquentar pro Funk You. Domingo, 2 de março, Bateria Infernal vai fazer o Buritis tremer, Quem é Essa ai Papai? volta ao palco junto com Quando Come se Lambuza. Nos intervalos, Dj Biffaum. Segunda-feira tem Baianas Ozadas, Cefet com Banana e mais um pagode botando pra ferver. Nos intervalos, Dj Bruno Diaz. Terça-feira, 4 de março, é a vez do Baile do Maguá com brasilidades e Banda do Marcão com um pouco de tudo fazerem a festa. Tem ainda Banda Infernal e Dj Bruno Diaz nos intervalos.

