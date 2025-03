De hotel de luxo a santuário holístico: hotel desenha um novo horizonte de bem-estar (O turismo wellness atingiu números gigantescos nos últimos anos (Foto: Divulgação))

Há lugares no mundo em que a linha entre a realidade e os sonhos se dissolve. É assim que nos sentimos no La Coralina Island House, em Bocas del Toro, Panamá, local onde a selva e o oceano parecem se abraçar, tecendo um murmúrio que convida à calma. Inaugurado em 2021 como um hotel de luxo, a visão inicial de oferecer exclusividade e conforto evoluiu rapidamente para um propósito mais profundo: tornar-se um espaço de transformação interior, um refúgio onde a natureza e os seres humanos se comunicam para revelar um bem-estar autêntico.

LEIA TAMBÉM: Onde está a melhor neve do mundo?

“Quando entendemos que o verdadeiro luxo não termina no conforto físico, mas se estende a uma conexão profunda consigo mesmo, vimos que o La Coralina tinha que se tornar um santuário que abrigasse não apenas viajantes, mas também buscadores de significado”, confessa Gustavo Villamor, Diretor de Bem-Estar do hotel e um dos principais impulsionadores dessa evolução. “Neste canto de Bocas del Toro, tudo se une para que cada pessoa possa ouvir sua voz interior e retornar ao seu mundo com uma visão mais brilhante.”

Sabendo que a demanda por turismo de bem-estar está crescendo — as projeções do Global Wellness Institute indicam um aumento anual de 16,6%, ultrapassando US$ 1,4 bilhão até 2027 — o La Coralina Island House consolidou uma oferta de hospedagem que integra a experiência holística de forma orgânica e autêntica. O resultado é um ecossistema que, longe de se limitar a tratamentos específicos, envolve o hóspede na música incessante do Caribe, na densidade verde da selva e numa arquitetura que privilegia materiais sustentáveis e vistas abertas para o horizonte.

Novas Experiências

Desde sua inauguração, La Coralina vem evoluindo para investir cada vez mais em experiências de bem-estar que promovam cura e exploração espiritual, um compromisso que pode ser visto na forma como cada espaço é projetado para contemplação e no calor que recebe os visitantes. Ali, onde o descanso se funde com a busca interior, as fronteiras do tempo se dissolvem e surgem silêncios que nos permitem ouvir o nosso próprio coração.

Além de novas experiências no spa e retiros, 2025 será um marco importante com a adição de temazcales, experiências de purificação baseadas em tradições mesoamericanas que usam o poder do calor e das ervas medicinais para facilitar a renovação física, emocional e espiritual.

LEIA TAMBÉM: 3 experiências de Quiet Tourism em Anguilla

Esse compromisso com a cura ancestral é complementado por novas terapias no centro holístico, como a cura uterina e a cura da linhagem paterna, rituais que mergulham nas memórias familiares para liberar bloqueios e se reconectar com a força interior. Da mesma forma, a reconexão com os quatro elementos, banhos sonoros com tigelas e gongos, rituais de limpeza com copal e cacau e sessões de respiração consciente ampliam o leque de possibilidades para aqueles que anseiam por uma experiência transformadora.

Ao deixar o hotel, o viajante deixa para trás o som das ondas e o canto dos pássaros tropicais, mas leva consigo uma batida diferente do coração. (Foto: Divulgação)

Segundo Gustavo Villamor, “o La Coralina tornou-se um mapa vivo de cura, um espaço onde os visitantes podem lembrar que a verdadeira riqueza nasce no silêncio da alma e se expande a cada decisão diária. Queremos que cada hóspede leve esse despertar para sua vida diária, porque a transformação não para dentro das paredes de um hotel, mas floresce na maneira como olhamos para o nosso entorno.”

Além de sua suntuosidade, a beleza do hotel está na fusão harmoniosa de arquitetura, ambiente e propósito espiritual. Passarelas elevadas que serpenteiam pela selva, um spa projetado como um santuário para liberação de energia, uma culinária consciente que nutre sem poluir e o suporte especializado de uma equipe multidisciplinar revelam uma visão de luxo em que a elegância é expressa pelo respeito à vida e pela busca pelo sagrado em cada detalhe.

Ao deixar o hotel, o viajante deixa para trás o som das ondas e o canto dos pássaros tropicais, mas leva consigo uma batida diferente do coração. Em um planeta que clama por reconexão com o que é essencial, a La Coralina Island House surge como um farol que ilumina o caminho para a autenticidade, demonstrando que o verdadeiro bem-estar não é efêmero nem superficial, mas algo que ressoa profundamente dentro de nós e nos impulsiona a transformar cada passo em um ato de presença.

LEIA TAMBÉM: Parque no Paraná promove caminhada noturna para raro evento astronômico no dia 28 de fevereiro

Próximos retiros de 2025

A essência desse renascimento está capturada no programa de retiros 2025, cuidadosamente elaborado sob a direção de Gustavo Villamor. No primeiro semestre de 2025, cinco propostas diferentes se unem com um único propósito: redescobrir a plenitude autêntica e reconectar-se com a fonte da vida que pulsa em cada ser.

1. Elemental Goddess (20 a 23 de fevereiro)

Facilitadores: Aura Bermúdez e Aurora Brenes

Foco: Uma homenagem à força do feminino em plena comunhão com a natureza.

A Jornada Interior: Por meio de cerimônias com os elementos — fogo, terra, ar, água e éter — os ciclos do corpo e a conexão com a Mãe Terra são explorados.

Ferramentas: práticas ayurvédicas, meditação guiada e rituais de dança sagrada para liberar bloqueios energéticos.

Objetivo: Reconhecer e homenagear o poder criativo de cada mulher, fazendo a ponte entre a modernidade e a sabedoria ancestral.

2. Anima Mundi (9 a 12 de março)

Facilitadores: Ezequiel Leonard, Isabella Furlotti, Gustavo Villamor, Andrea Lago, Maria Fernanda Figueroa, TArek, Luciano Lossendiere, Cristy Almendral, Vir Magnago

Foco: A dança do cosmos interior ou o alinhamento da consciência individual com a universal.

Astrologia e Constelações Familiares: Compreendendo padrões herdados e energias planetárias que moldam a personalidade e o destino.

Biodanza e Movimento Consciente: Uma jornada corporal para se reconectar com a alegria e a criatividade primordiais.

Objetivo: Integrar a dimensão cósmica na vida cotidiana, promovendo uma transformação que se reflita na relação consigo mesmo e com os outros.

3. Pausa (2 a 6 de abril)

Facilitadora: Jessica Barboza

Foco: A revolução do descanso consciente, um antídoto para a hiperprodutividade.

Neurociência do sono: palestras interativas para entender como a mente se regenera e por que o descanso é essencial para a saúde geral.

Ferramentas Restauradoras: Reflexologia, banhos sonoros, ioga facial e meditação em espaços naturais.

Objetivo: Acabar com a correria do dia a dia, recuperar a conexão com seu próprio corpo e estabelecer um novo paradigma de autocuidado.

LEIA TAMBÉM: Mercure Pinheiros é o primeiro hotel do Brasil a oferecer atendimento simultâneo em Libras

4. Life by Design (24 a 27 de abril)

Facilitadores: Ariela Jason e Valeria Rodriguez

Foco: Redefinir o propósito pessoal e construir hábitos conscientes.

Neuroplasticidade e Reprogramação Emocional: Exercícios para liberar padrões limitantes e se reconectar com a motivação interna.

Respiração e Cerimônias Xamânicas: A respiração como chave de acesso ao inconsciente e a tradição ancestral como ferramenta de cura.

Objetivo: Desenvolver um projeto de vida coerente, alinhado com as aspirações mais profundas e com uma projeção de mudança sustentável.

5. Instante Eterno (15 a 18 de maio)

Facilitador: Carlos Alberto Montaño

Foco: A alquimia do presente, inspirada na sabedoria maia e na meditação ativa.

Rituais de Fogo e Silêncio: experiências imersivas para aprender a habitar o momento presente e deixar de lado o passado e o futuro.

Práticas de Mindfulness: Exercícios de contemplação na praia e na selva, conectando-se com a força vibrante do ambiente.

Objetivo: Quebrar a ilusão do tempo linear e permitir que cada participante experimente a intensidade da vida no “aqui e agora”.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo