Embratur e Universidade Zumbi dos Palmares debatem parceria para impulsionar afroturismo (Presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares (UZP), José Vicente, nesta quinta-feira (20), na sede da Agência, em Brasília. (Foto: Renato Vaz/Embratur))

Um debate sobre possíveis parcerias voltadas ao fortalecimento do afroturismo no Brasil foi tema de reunião entre o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares (UZP), José Vicente, nesta quinta-feira (20). O encontro marca um passo na valorização da cultura afro-brasileira como elemento central na promoção turística do país, alinhando iniciativas acadêmicas e institucionais para ampliar oportunidades e fortalecer a representatividade no setor.

Uma das propostas discutidas foi a criação de um curso de Afroturismo, na modalidade EAD ou híbrida, para atender à crescente demanda por profissionais especializados nessa área. “A parceria entre a Embratur e a Universidade Zumbi dos Palmares surge em um momento de crescente reconhecimento da importância do afroturismo para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Mais do que fortalecer a representatividade no setor turístico, abriremos portas para novas oportunidades econômicas e sociais”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

José Vicente, reitor da UZP, destacou o potencial dessa iniciativa. “A criação de um curso de Afroturismo é um passo fundamental para capacitar profissionais e ampliar o conhecimento sobre essa temática, que ainda é pouco explorada no Brasil”, disse.

Para a coordenadora de Afroturismo, Diversidade e Povos Indígenas da Embratur, Tania Neres, a parceria com o a academia contribuirá para potencializar o segmento. “Aproximar a Universidade ao afroturismo trará muita potência a inclusão e diversidade que necessitamos para levar o Brasil a um exemplo de país que o turista estrangeiro queira conhecer e é com educação , cultura e turismo que teremos este fortalecimento”, reforça.

Editais

Durante a visita, Marcelo Freixo destacou que a Embratur conta com dois editais voltados à promoção do afroturismo. O Edital de Patrocínio, com inscrições abertas de janeiro a dezembro, apoiará projetos e eventos que incentivem o turismo internacional no Brasil, fortalecendo a imagem do país no exterior. Já o Edital de Participação em Feiras Internacionais tem previsão de lançamento em abril deste ano, ampliando as oportunidades de divulgação do Brasil no cenário global.

