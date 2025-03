5 lições para viagens corporativas de sucesso em 2025 (É importante refletir sobre as lições aprendidas para planejar viagens mais eficientes e produtivas em 2025. (Foto: undrey/Getty Images Pro))

Em 2024, as viagens corporativas passaram por transformações significativas, impulsionadas por novas tecnologias e mudanças nas políticas empresariais. É importante refletir sobre as lições aprendidas para planejar viagens mais eficientes e produtivas em 2025.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Global Business Travel Association (GBTA) no segundo semestre de 2024, 86% dos compradores e fornecedores globais de viagens a negócios relataram que as viagens tiveram um desempenho igual ou melhor do que o esperado. Além disso, 67% dos profissionais ouvidos afirmaram que sua perspectiva geral é otimista para o futuro do setor.

“Em 2025, a expectativa é de que mais empresas passem a contar com ferramentas de gestão, pois a eficiência e a personalização que elas oferecem se transformam em um importante diferencial nos negócios”, explica Leonardo Bastos, CEO da Biztrip, plataforma especializada em oferecer soluções de viagem para empresas.

Tendências e estratégias para 2025

Para o CEO da Biztrip, a integração dessas tecnologias torna a gestão das viagens mais estratégica e personalizada, o que leva a resultados mais eficientes e produtivos. “O resultado disso são viagens melhor planejadas, com menos desperdício de recursos e um impacto positivo no desempenho geral da equipe”, diz.

A seguir, ele explica como tirar melhor proveito das ferramentas dentro do segmento. Veja:

Adote ferramentas de gestão de viagens

“As ferramentas de gestão de viagens são peças-chave para a otimização dos processos internos e para o controle de custos. Elas proporcionam uma visão clara e em tempo real das despesas, o que permite às empresas realizar ajustes rápidos e precisos, sem comprometer a qualidade ou o conforto das viagens”, recomenda.

Aposte em soluções inteligentes para gestão de viagens

“A tecnologia está redefinindo a maneira como as empresas gerenciam viagens corporativas. Plataformas de viagens já oferecem funcionalidades avançadas que centralizam informações, automatizam processos e ajudam a identificar oportunidades de economia. Ao simplificar a gestão e reduzir etapas manuais, as empresas ganham tempo e conseguem focar no planejamento estratégico, garantindo viagens mais produtivas e eficientes”, sugere.

Priorize a experiência do colaborador.

“Quando as empresas priorizam a experiência do colaborador durante as viagens, elas não apenas aumentam a satisfação, mas também observam um ganho significativo em termos de produtividade e engajamento. Fornecer opções flexíveis, confortáveis e adaptadas às necessidades dos funcionários não é apenas um diferencial, mas uma verdadeira estratégia de retenção e performance”, adverte.

Utilize análise de dados para tomada de decisões

“Hoje em dia, a análise de dados tornou-se uma necessidade para as empresas que buscam aprimorar suas viagens corporativas. Ela permite identificar padrões de comportamento, detectar áreas de melhoria e tomar decisões mais assertivas, que podem levar a um aumento de eficiência e redução de custos ao longo do tempo. Uma Business Intelligence (BI) exclusiva, por exemplo, fornece relatórios detalhados e personalizados que ajudam as empresas a visualizar resultados, identificar tendências e planejar estratégias com base em dados concretos e confiáveis”, explica.

Aproveite parcerias estratégicas com mais facilidade

“Utilizar uma plataforma de viagens corporativas significa ter acesso a parcerias estratégicas consolidadas com os principais fornecedores do mercado, tudo em um só lugar. Isso possibilita tarifas mais competitivas, serviços exclusivos e um suporte personalizado, sem que sua empresa precise investir tempo e esforço em negociações diretas. A plataforma centraliza e automatiza esses processos, garantindo eficiência e visibilidade, enquanto oferece condições diferenciadas que ajudam a otimizar o orçamento e a experiência de viagem”, finaliza.

“As empresas que apostarem em plataformas inovadoras estarão muito mais preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que 2025 promete. Este será um ano de grandes transformações, e quem souber integrar tecnologia e eficiência terá uma vantagem estratégica significativa”, conclui Leonardo.

