Atrium da Liberdade: Um respiro na folia do Carnaval de Belo Horizonte

O Carnaval de Belo Horizonte se consolida como um dos maiores do Brasil, celebrando a diversidade cultural e o espírito acolhedor do povo mineiro. Para tornar essa festa ainda mais especial, a Gasmig impulsiona a folia e promove, pelo terceiro ano consecutivo, o Atrium da Liberdade.

Pensado especialmente para proporcionar conforto e bem-estar aos foliões, o espaço foi criado para oferecer momentos de descanso e recuperação entre um bloco e outro. Por isso, entre os dias 1 e 4 de março, a Praça da Liberdade se transforma em um grande ponto de encontro, com uma estrutura completa para descanso, sem perder a animação e a riqueza cultural do evento.

O Atrium da Liberdade, realizado pela Pulsar Brasil, contará com áreas de descanso e hidratação, equipadas com duchas refrescantes, distribuição de água e mobiliário confortável. A COPASA também estará presente, garantindo apoio na distribuição de água e no funcionamento do chuveirão, proporcionando ainda mais conforto e refresco para os foliões.

A programação diária acontece entre 11h e 16h, com maquiagem carnavalesca, oficina de adereços, massoterapia e customização de abadás. O local também contará com uma área kids e um espaço de relaxamento com redes de descanso, DJs residentes e música ambiente, garantindo um clima leve e acolhedor. A diversão ficará ainda maior com a Kombi-Cabine DJ e o chuveirão, proporcionando momentos de entretenimento e refresco para todos os foliões.

Além de ser um ponto estratégico para recarregar as energias, o Atrium da Liberdade impulsiona a economia criativa e valoriza a cultura mineira, conectando artistas, produtores e empreendedores com um público engajado.

