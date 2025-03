Carnaval 2025: a performance da hotelaria em Belo Horizonte ((Foto: Reprodução Instagram Royal Boutique Savassi))

Findos os festejos oficiais de Momo, a hotelaria em Belo Horizonte avalia positivamente seus resultados alcançados no evento deste ano que trouxe à capital mineira inúmeras atrações inéditas, que inundaram as ruas e avenidas com visitantes de todas as regiões do país.

Como apurado por este colunista recentemente e, baseado em dados coletados junto aos principais canais digitais de reservas de hospedagens incluindo Booking, Decolar e o próprio site da AirBnb a procura por hospedagens para este Carnaval em BH começou mais cedo que em anos anteriores.

Inúmeros hotéis pesquisados atingiram neste Carnaval suas maiores taxas de ocupação e diárias médias alcançados até hoje no cômputo geral que realizo já por 5 anos (com pausa de 2 anos devido a pandemia).

Números da hotelaria em Belo Horizonte durante o Carnaval 2025

A taxa de ocupação hoteleira geral da capital mineira passou de 68,9% em 2023 para 71,4% em 2024 chegando a 77% este ano. Um crescimento global de quase 10% em número de quartos vendidos na média dos 4 dias apurados (sábado até 3ª. feira).

Mesmo com um ápice na oferta de hospedagens através do AirBnb onde cerca de 900 acomodações foram disponibilizadas na cidade, a hotelaria mandou bem este ano. Os serviços foram bem avaliados pelos turistas e estiveram condizentes com a expectativa, vários hotéis inovaram promovendo campanhas digitais em suas redes sociais promovendo e colocando seus futuros hóspedes no clima para os festejos.

Na Zona Sul, como era de se esperar, visto ser a região mais próxima do epicentro do Carnaval, a ocupação média dentre os hotéis pesquisados foi de 82% (71,3% em 2023 e 80,9% no ano passado). O melhor foi o crescimento substancial da diária média cobrada na região este ano que passou dos R$ 438 em 2023 para R$ 535 este ano na Zona Sul / Savassi. Um crescimento de 22% no RevPar (Receita por Apartamento Disponível). Este dado revela uma maior qualificação do folião que veio a BH deixando um caminho virtuoso aberto para um novo crescimento no próximo ano.

Nas demais regiões da cidade incluindo a Pampulha onde mais da metade dos hotéis bateu seus respectivos recordes históricos de ocupação o indicador passou de 66% em 2023 (ano em que aconteceram atrações em grande número na Pampulha), recuando para 59,7% no ano passado e subindo novamente este ano quando atingiu o patamar de 71%. Louváveis esforços foram envidados pelos gestores na captação de grupos que inclusive estenderam em um dia a hospedagem prevista até 2ª. feira em função do show do DJ Alok que atraiu milhares de jovens às ruas ao longo da terça-feira de Carnaval.

Resumindo a performance por cada um dos quatro dias tivemos o sábado com 78,9% de ocupação, o domingo 84,3%, segunda-feira 82% (recorde absoluto para este dia de Carnaval) e 62,7% da terça-feira, dia derradeiro da festa. Em que pese a ocupação hoteleira ser usualmente fraca nos dias que o antecedem e os sucedem o setor contabiliza positivamente os resultados, que contribuíram decisivamente para o reconhecido sucesso de planejamento e execução desta efusiva festa popular que toma as ruas de milhares de cidades espalhadas tanto por Minas Gerais como o Brasil.

Fonte: MVS Consultoria/Maarten van Sluys

Hotéis tradicionais como o Ouro Minas Palace Dolce By Wyndham com seus 346 apartamentos observaram uma atratividade especial, cerca de 40% de seus hóspedes, foram da própria cidade e região metropolitana que buscaram descansar e desfrutar da seleta gastronomia e opções de lazer do hotel, nos relata a proprietária Erica Drumond. Em relação ao ano passado o icônico hotel superou seus índices tanto em ocupação quanto da diária média auferida nos quatro dias elevando o RevPar em 14,5% comparado com o ano anterior.

Para Flávia Araújo (Presidente da ABIH MG) os números apurados revelam otimismo para as próximas edições do Carnaval belorizontino. Nos três hotéis pertencentes à sua rede: San Diego Hotéis a ocupação e a diária-média foram excelentes considerando a média do período, atingindo estupendos 86,3% na média dos 3 hotéis.

Estratégia para grandes eventos deve ser assertiva

Embora não tenha agradado integralmente a alguns hoteleiros isolados da capital que superficialmente acharam o resultado aquém das expectativas, o resultado final na apuração geral junto aos gestores é entendido como positivo.

A frustração daqueles que não atingiram suas expectativas se deveu, no caso de uma rede específica, de uma política equivocada de vendas aplicando um mínimo de 5 noites. Ou seja, quem buscava menos dias não localizava estes hotéis nos canais de distribuição. Perderam vendas! Faltou compreender corretamente a dinâmica do evento Carnaval BH e seu tipo de público que faz conta de quanto pretende gastar na viagem.

Para novas edições a proposta da coletividade será sugerir a organização que mais dias da semana compreendida entre a 6ª feira e o domingo pós-Carnaval sejam preenchidos com atrações de peso capazes de atrair e manter visitantes por mais dias. Desta forma os “gaps” de ociosidade poderão ser preenchidos garantindo uma média geral do mês do Carnaval (via-de-regra uma das mais baixas do ano) melhor.

Esta coluna agradece os gerentes gerais de todos os hotéis que rapidamente enviaram seus dados de performance para a apuração e análise dos resultados aqui publicados.

São eles:

Max Savassi, Holiday Inn, Novotel, Ibis Budget Savassi, Bourbon, San Diego Lourdes, San Diego Barro Preto, San Diego Pampulha, Nobile Inn Pampulha, Quality Pampulha, Transamerica Lourdes, Pampulha Flat, Nacional Inn, Dayrell Hotel, Jaraguá Hotel, Gran Allia Pampulha, Royal Savassi, Royal Golden, Royal Center, Savassi e Savassinho Hotel, Life Residence, Intercity Bh Expo, Pampulha Design, Mercure Lourdes, Andrade Hotel, H2 Platinum, Nobile Belo Horizonte, Vivenzo e Gran Vivenzo, Oscar Gold, Ibis Ceasa, Differential Flat, Via Contorno e São Bento.

Juntos todos seremos sempre mais fortes!

“Com toda certeza a hotelaria belorizontina deu seu recado. Foram 6 milhões de pessoas espalhadas pelas ruas da cidade que se transformaram em embaixadores da promoção turística para eventos futuros”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria) Instagram: mvsluys E-mail: mvsluys@gmail.com Whatsapp: (31) 98756-3754

