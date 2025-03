BRT Lounges amplia investimentos de R$30 milhões para R$50 milhões até o fim de 2025 (Lounge da BRT no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (Foto: Mariana Tavares))

No dia em que completa um ano do início das operações, com a abertura da primeira Sala Vip no Aeroporto de Porto Seguro (BA), a BRT Lounges anuncia o aumento dos investimentos inicialmente projetados de R$30 milhões para R$50 milhões.

Neste mês, a empresa inaugurou uma Sala Vip no BH Airport e, daqui a três meses, abrirá outro lounge no mesmo aeroporto, além da chegada da BRT Lounges ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, entre maio e junho deste ano e de outros aeroportos, já em negociações.

LEIA TAMBÉM: Carnaval 2025: a performance da hotelaria em Belo Horizonte

As novas operações vão garantir à empresa o atendimento a 100 mil passageiros por mês e um faturamento, no ano, de R$100 milhões até o final de 2025; ainda neste ano, a BRT Lounges espera ampliar o número de seus colaboradores de 180, no primeiro semestre, para 350, no segundo semestre, nas unidades da empresa. A expectativa para 2026 é de R$250 milhões de faturamento com 600 colaboradores.

No ano passado, a empresa inaugurou, além de Porto Seguro, duas outras salas Vip e está promovendo o aumento da área de todas elas: a da Bahia passou de 200m² para 600m² e deve ser novamente ampliada até março deste ano para 1.000m²; Cuiabá e Sinop (MT) dobrarão de tamanho, ainda neste primeiro semestre, para 200m² e 140m², respectivamente.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo