Varinhas interativas de última geração e feitiços aprimorados chegam ao Universal Orlando Resort em março (Com as novas varinhas interativas, os visitantes terão a capacidade de experimentar a magia em todo o The Wizarding World of Harry Potter como nunca antes. (Foto: Divulgação))

Em março, o Universal Orlando Resort trará ainda mais magia para suas populares experiências interativas com varinhas no The Wizarding World of Harry Potter. Os visitantes poderão curtir uma coleção totalmente nova de varinhas interativas, que fazem parte da Segunda Geração e que apresentam efeitos de luz e táteis pela primeira vez. Além disso, uma experiência personalizada estará disponível no aplicativo Universal Orlando Resort e haverá novos locais para lançar feitiços em Hogsmeade, no Universal Islands of Adventure, no Diagon Alley, no Universal Studios Florida, e no Place Cachée, no The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, no Universal Epic Universe, assim que o novo parque temático for inaugurado este ano. As novas varinhas interativas estarão à venda a partir de 1º de março.

Aqui estão mais detalhes sobre as novas melhorias que chegarão ao The Wizarding World of Harry Potter:

Segunda geração de varinhas interativas

Disponível em quatro designs, a nova coleção de varinhas interativas está ainda mais aprimorada e inclui vários novos recursos, como efeitos de iluminação e vibrações táteis personalizadas para cada feitiço, para que os visitantes possam ver e sentir os resultados de sua mágica como nunca antes. Com uma caixa exclusiva, marcada com um ícone de explosão, cada varinha incluirá um mapa de feitiços, que descreve os locais em que o visitante poderá praticar magia, bem como informações sobre como usar o Universal Play, disponível no aplicativo Universal Orlando Resort, para deixar tudo ainda mais mágico.

Um dos quatro modelos novos de varinha interativa (Foto: Divulgação)

Universal Paly no The Wizarding World Of Harry Potter

Com as novas varinhas interativas, os visitantes terão a capacidade de experimentar a magia em todo o The Wizarding World of Harry Potter como nunca antes. Ao conectar a varinha ao Universal Play, no aplicativo Universal Orlando Resort, os visitantes terão a oportunidade de uma experiência ainda mais incrível, incluindo:

Personalização – Os visitantes podem personalizar sua história customizando seu próprio perfil de bruxo, onde podem selecionar seu nome de bruxo, casa de Hogwarts, avatar e patrono. Ao lançar feitiços em todo o The Wizarding World of Harry Potter, seus atributos selecionados serão integrados aos efeitos dos seus feitiços – criando uma experiência personalizada para cada pessoa.

Os visitantes podem personalizar sua história customizando seu próprio perfil de bruxo, onde podem selecionar seu nome de bruxo, casa de Hogwarts, avatar e patrono. Ao lançar feitiços em todo o The Wizarding World of Harry Potter, seus atributos selecionados serão integrados aos efeitos dos seus feitiços – criando uma experiência personalizada para cada pessoa. Aventuras Exclusivas – Os visitantes podem explorar aventuras exclusivas que variam em nível de especialização e tempo de conclusão, que irão melhorar seu Wizarding Level e seu domínio da magia dentro do The Wizarding World.

Os visitantes podem explorar aventuras exclusivas que variam em nível de especialização e tempo de conclusão, que irão melhorar seu Wizarding Level e seu domínio da magia dentro do The Wizarding World. Pontos da Casa – Os visitantes podem ganhar pontos para sua Casa de Hogwarts com cada feitiço e seguir outras bruxas e bruxos para ver onde eles se encaixam na Tabela de Classificação. A cada visita, os visitantes poderão acompanhar seus Pontos da Casa e progresso de Wizarding Level, bem como Conquistas e Feitiços por meio do Universal Play. Quanto maior o nível mágico, mais feitiços e aventuras serão desbloqueados. A cada dia, uma House Cup será concedida à casa que adquirir mais pontos.

Locais de magia novos e aprimorados em Hogsmeade e Diagon Alley

Os visitantes encontrarão ainda mais magia no The Wizarding World of Harry Potter com a adição de cinco novos locais para uso das varinhas interativas em Hogsmeade e Diagon Alley – elevando o número total de locais de magia para 30. Novas experiências incluem:

The Duelling Club Tent – Em Hogsmeade, os visitantes podem lançar um feitiço para dar vida a um boneco de duelo abandonado e testar sua habilidade de feitiços de duelo;

– Em Hogsmeade, os visitantes podem lançar um feitiço para dar vida a um boneco de duelo abandonado e testar sua habilidade de feitiços de duelo; The Owl Post – Em Hogsmeade, duendes travessos disparam pela janela e se escondem atrás de pacotes enquanto os visitantes lançam um feitiço para tentar congelá-los;

Em Hogsmeade, duendes travessos disparam pela janela e se escondem atrás de pacotes enquanto os visitantes lançam um feitiço para tentar congelá-los; Knockturn Alley Staircase – No Diagon Alley, os visitantes devem se defender conjurando seu patrono depois que um dementador sai de dentro da escada mal iluminada;

No Diagon Alley, os visitantes devem se defender conjurando seu patrono depois que um dementador sai de dentro da escada mal iluminada; Ariadne’s Spinners – No Diagon Alley, os visitantes precisarão lançar um feitiço para repelir aranhas de todos os tamanhos antes que elas assumam as janelas cobertas de jornal;

No Diagon Alley, os visitantes precisarão lançar um feitiço para repelir aranhas de todos os tamanhos antes que elas assumam as janelas cobertas de jornal; Knockturn Alley Sky – No Diagon Alley, os visitantes podem lançar um feitiço no céu noturno para controlar uma tempestade ou contra-feitiço para acalmar o céu.

Além disso, os visitantes podem desfrutar de várias melhorias em todos os locais de magia existentes em Hogsmeade e no Diagon Alley com novos efeitos especiais de lançamento, livros de feitiços mágicos que dão orientação sobre locais selecionados e muito mais.

Em The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, no Epic Universe, os visitantes experimentarão quatorze locais mágicos de varinhas que lhes darão a oportunidade de embarcar em uma aventura para descobrir a Pedra Filosofal, interagir com criaturas mágicas como Pelúcio ou Seminviso e muito mais.

Os visitantes poderão comprar a Segunda Geração de varinhas interativas na Ollivanders Wand Shop em Hogsmeade e no Diagon Alley, Cosme Acajor Baguettes Magique, na Place Cachée, e em vários locais do Universal Orlando Resort.

