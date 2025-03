Ministério do Turismo avança na gestão turística nacional e celebra atingimento de metas do Plano Nacional de Turismo (PNT) - (crédito: Uai Turismo)

(Foto: Roberto Castro)

O turismo brasileiro apresentou um desempenho surpreendente em 2024, com diversas metas do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027 sendo superadas antes do previsto. Os dados do monitoramento do Ministério do Turismo, divulgados nesta segunda-feira (24.02), durante a reunião do Conselho Nacional do Turismo (CNT), revelam um crescimento expressivo no número de municípios turísticos, aumento da entrada de turistas internacionais e recordes na receita trazidas por visitantes estrangeiros para o Brasil.

Um dos destaques do relatório é o aumento de municípios cadastrados no Mapa do Turismo Brasileiro. A meta para 2024 era chegar a 332 cidades categorizadas como turísticas, mas o país já alcançou 451 municípios ultrapassando, até mesmo, a previsão para 2027. O crescimento representa um avanço de 44,6% em relação ao ano anterior.

O número de postos de trabalho formais no turismo também superou as expectativas. Com uma meta de 2,2 milhões de empregos para 2024, o setor já alcançou 2,3 milhões, um crescimento de 15% em relação a 2023. Até 2027, o PNT prevê a criação de 3 milhões de vagas com carteira assinada no setor.

Os dados positivos não param por aí. O Brasil bateu recorde no número de viajantes internacionais visitando os destinos nacionais. Em 2024, o país recebeu 6,7 milhões de turistas vindos de fora, um número histórico que ultrapassa a meta de 6,4 milhões prevista para o ano. Este é o maior fluxo de estrangeiros no país desde 1970, com um crescimento de 14,6% em relação a 2023.

Atrelado a esse crescimento, a receita gerada pelos gastos de turistas estrangeiros no país atingiu US$ 7,3 bilhões, ultrapassando a meta de US$ 6,9 bilhões e chegando ao valor esperado apenas para o final de 2025. “O crescimento de 10,6% em comparação ao ano anterior reforça a importância do turismo para a economia nacional e do crescimento do país no mercado global, como um destino turístico atrativo e competitivo”, destacou a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.

Expectativas

Com um cenário positivo, o Ministério do Turismo segue otimista para os próximos anos. As projeções para 2027 incluem a ampliação para 400 municípios turísticos, 3 milhões de empregos no setor e um fluxo de 8,1 milhões de turistas estrangeiros.

Desafios

Mesmo diante do cenário de avanços, o Ministério do Turismo segue trabalhando para superar desafios. Um dos pontos do PNT que ainda precisa avançar é o número de viagens domésticas. A previsão para 2024 era de 104,8 milhões de viagens aéreas dentro do país, mas o resultado parcial aponta 95,2 milhões, o que representa um desempenho 9,2% abaixo do esperado.

“Nosso compromisso é para que cada vez mais brasileiros possam conhecer o seu país, descobrir as belezas naturais, a rica cultura e história espalhadas de Norte a Sul, e ter orgulho e pertencimento da sua nação”, finalizou Ana Carla Lopes.

