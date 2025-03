Pós Carnaval: que tal planejar uma escapada para a Flórida? (Foto de capa/ As antigas residências de inverno de Thomas Edison e Henry Ford oferecem uma imersão no legado de dois dos maiores nomes da era moderna (Foto: Uai Turismo))

Agora que a maior festa do Brasil terminou, muitos já começam a pensar na próxima viagem para recarregar as energias. E que tal passar seu pós carnaval na Flórida? O sudoeste da Flórida pode ser um destino perfeito. Com praias de areias brancas, águas cristalinas do Golfo do México e uma cena cultural típica, Fort Myers oferece um refúgio para quem busca sol, natureza e sofisticação aliados a cultura americana. Além das paisagens deslumbrantes, há uma variedade de atividades, desde passeios de barco e observação de golfinhos até compras em outlets, experiências gastronômicas à beira-mar e experiências culturais incríveis. Que tal começar agora a planejar essa escapada para um dos lugares mais encantadores dos Estados Unidos?

Fica em Fort Myers um pedaço da vida desses dois grandes ícones: Henry Ford e Thomas Edison

O Carnaval é uma das maiores manifestações da cultura brasileira. E para quem é apaixonado pelas diversas formas que a cultura tem, viajar ajuda ampliar os horizontes e enxergar o mundo com novas perspectivas.

E falando em novos olhares, fica em Fort Myers uma verdadeira relíquia de dois homens que ressignificaram o mundo moderno com suas invenções e inovações. O inverno pode ser bem rigoroso em muitos estados americanos, por isso Thomas Edison e Henry Ford escolheram o estado da Flórida para estabelecerem suas residências de inverno. Afinal, o estado possui um clima mais agradável nessa época do ano. Assim, escolheram mais especificamente a cidade de Fort Myers, pelo seu clima ameno, a proximidade do rio Caloosahatchee e largos espaços para suas necessidades.

E as propriedades de ambos realmente são impressionantes, e mostram claramente como o trabalho permeava a vida pessoal de Edison e Ford, e claro, a relação entre eles. Thomas Edison era para Henry Ford um herói de infância, e quando finalmente se conheceram, se tornaram grandes amigos. Essa relação de amizade fez com que comprassem propriedades vizinhas na charmosa cidade de Fort Myers, e hoje, é possível visitar as duas propriedades passeando pelos carros de Ford e projetos de Edison e também pela vida íntima dos dois.

Os visitantes se encantam ao visitar cenas íntimas das casas dos dois ícones (Foto: Uai Turismo)

O que você vai encontrar em “Edison and Ford Winter Estates”

O sítio histórico está distribuído em mais de 8 mil metros quadrados e concentra além das casas de Thomas Edison e Henry Ford, jardins incríveis, acervos e o Laboratório de Pesquisa Botânica de Edison. O local foi aberto ao público em 1947 e é um dos sítios históricos mais visitados dos Estados Unidos.

A casa de Thomas Edison: o inventor chegou a Fort Myers pela primeira vez em 1885, em busca de um refúgio quente dos invernos frios do Norte. Em sua primeira viagem ao sudoeste da Flórida, ele comprou uma extensa área ao longo do rio Caloosahatchee. Quase todos os móveis da casa principal e da casa de hóspedes de Edison são originais da família Edison.

A casa de Henry Ford: Em 1914, Henry e Clara Ford, junto com seu filho Edsel, visitaram Fort Myers a convite de Thomas Edison. Eles gostaram tanto da visita que dois anos depois, Ford comprou a casa adjacente ao Edison Winter Estate. A casa de dois andares à beira do rio foi construída no estilo arquitetônico Craftsman.

Os jardins: O local contém mais de 1.700 plantas representando mais de 400 espécies de 6 continentes. Árvores de ficus imponentes plantadas por Thomas Edison, Henry Ford e Harvey Firestone se destacam nos antigos jardins.

Os jardins bem cuidados se espalham por toda a propriedade e a visita guiada explica cada parte da área (Foto: Uai Turismo)

O Laboratório: Em 2014, a Sociedade Americana de Química designou o Laboratório de Pesquisa Botânica de Edison como um “Marco Histórico Químico Nacional”. O laboratório é o único local no estado da Flórida a receber esse título e é um verdadeiro tesouro nacional. O layout do interior contém uma área de processamento químico, oficina mecânica, sala de moagem, escritório e câmara escura.

O Laboratório de Pesquisa Botânica de Thomas Edison é um dos locais imperdíveis da propriedade (Foto: Uai Turismo)

O Museu: Museu Edison Ford apresenta mais de 1300 metros quadrados de exposições com ar-condicionado, milhares de artefatos e uma riqueza de oportunidades para os visitantes aprenderem sobre as mentes inovadoras de dois ícones americanos.

O Museu possui um grande acervo de Thomas Edison e Henry Ford e mostra como a relação de trabalho dos dois repercute na história e evolução industrial (Foto: Uai Turismo)

Então, se após o Carnaval você já estiver pensando na próxima viagem, uma visita ao Edison and Ford Winter Estates, em Fort Myers, é um programa imperdível para os amantes de história, ciência e belas paisagens. As antigas residências de inverno de Thomas Edison e Henry Ford oferecem uma imersão no legado de dois dos maiores nomes da era moderna, com jardins exuberantes, laboratórios e exposições. Caminhar por esses espaços é viajar no tempo e entender de perto como a inovação e a criatividade moldaram o mundo e o nosso dia a dia. Que tal incluir esse passeio cultural no roteiro e transformar sua próxima viagem para a Flórida em uma experiência inesquecível?

