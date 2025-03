São Paulo: capital dos negócios espera ano especial para turismo de lazer com feriados prolongados - (crédito: Uai Turismo)

São Paulo: capital dos negócios espera ano especial para turismo de lazer com feriados prolongados (O Governo Federal estima que os feriados prolongados fazem o turismo interno crescer em torno de 10%. (Foto: Uai Turismo))

Ao contrário do último ano, 2025 promete muitas alegrias para quem curte e quer viajar: ao todo, são 13 feriados nacionais e pontos facultativos, sendo oito promovendo fins de semana prolongados. Um deles já se foi – a Confraternização Universal – mas ainda restam sete para programar a sua ida para a capital paulista para curtir a programação intensa que a cidade reserva. O Governo Federal estima que os feriados prolongados fazem o turismo interno crescer em torno de 10%.

É com essa expectativa que o Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel, localizado no charmoso bairro Moema, na capital, esta se programando para este ano. Segundo o diretor geral do empreendimento, Reginaldo Cunha, “estamos promovendo uma série de melhorias na unidade, como revitalização do lobby e bar, além de quartos para atender melhor o aumento na demanda”. Ao todo, o hotel vem investindo mais de R$ 12 milhões em melhorias e espera ampliar consideravelmente seu público. “Queremos 20% mais hóspedes de lazer”, destaca.

A unidade, que está em uma localização estratégia, tem ao redor um polo gastronômico reconhecido, um centro de compras, além de uma série de opções de lazer, como o Parque do Ibirapuera, o MAC – Museu de Arte Contemporânea, entre outras atividades que atraem os visitantes. Sem contar o fácil acesso a pontos turísticos, como a Avenida Paulista, teatros e polos culturais espalhados pela cidade. Em 2024, a cidade teve registro de mais de 15 milhões de visitantes entre nacionais e internacionais.

Para reforçar esse otimismo de movimentação turística com foco em lazer, um adicional é a programação de shows internacionais prevista para 2025. Só em março, a cidade vai receber celebridades, como a cantora pop Olivia Rodrigo, o ícone Alanis Morissette, além do festival Lollapalooza, que trará ainda Shawn Mendes e o Justin Timberlake. Pretenders e Norah Jones desembarcam em maio. E em julho é a vez de James Blunt. Para o segundo semestre está na playlist Kylie Minogue, The Town, Linkin Park, e Oasis.

A capital paulista foi escolhida como o destino favorito dos turistas brasileiros e da América Latina, conforme aponta ranking divulgado pela Decolar. Os dados revelam que, ao longo do ano passado, São Paulo foi o destino mais procurado tanto por nacionais como por pessoas estrangeiras. Cunha destaca que “a cidade tem todos os atributos para ser um destino de lazer muito atraente, com fins de semana vibrantes, uma vida noturna atraente e mobilidade sem igual no País”.

Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel (Foto: Divulgação)

O executivo revela que para este ano um dos investimentos que vêm sendo fortalecidos é em relação à experiência do hóspede. “O visitante a lazer tem outras expectativas e necessidade e estamos nos preparando para essa chegada. Um dos pontos altos do empreendimento que conta com piscina, espaço kids e uma estrutura completa de lazer, é o YVÁ Gastronomia, o restaurante de culinária contemporânea que fica anexo ao hotel e vem se tornando o queridinho dos viajantes. “Um espaço sofisticado e cosmopolita”, diz.

Expectativa

Atualmente, o público de lazer responde por cerca de 20% da ocupação do empreendimento, que em 2024 bateu recorde de faturamento, atingindo a marca de R$ 105 milhões. “Uma série de parcerias e novidade estão sendo programadas para os períodos de shows e feriados prolongados, por isso é importante o viajante estar atento às oportunidades que vão surgir. “Pra que alugar um apartamento se você pode ter todos o conforto e qualidade nos serviços de um hotel?”, finaliza Cunha.

Feriados Prolongados 2025

Janeiro

1 de janeiro (quarta-feira) – Confraternização Universal

Março

3 a 5 março (segunda a quarta-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

Abril

18 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (segunda-feira) – Tiradentes

Maio

1º de maio (quinta-feira) – Dia do Trabalho

Junho

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

Novembro

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

Dezembro

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

