Camarote da Folia: Shopping Cidade em BH oferece um oásis em pleno Carnaval (Pelo segundo ano consecutivo, empreendimento sediará também uma central de apoio de segurança da Polícia Militar (Foto: divulgação))

O carnaval de BH chegou ocupando muito mais que as ruas da capital mineira, mas os corações de 6 milhões de foliões esperados na temporada momesca deste ano. Em 2024, o Shopping Cidade fez história na festa se transformando em um QG inédito da folia, e neste ano não será diferente. Nas últimas semanas, foi ponto de encontro oficial de alguns blocos da capital com a promoção de diversas ações interativas e, a partir da próxima sexta-feira (28), inaugura o Camarote da Folia, um espaço exclusivo que reunirá serviços e comodidades para os foliões durante os 5 dias de festa. Além disso, pelo segundo ano consecutivo a Polícia Militar terá uma central de apoio de segurança no interior do shopping, garantindo mais tranquilidade ao público da região.

Uma pausa para recarregar as energias

Em meio ao agito do Centro de BH, o Camarote da Folia se prepara para receber os foliões e suas mais diversas necessidades. Seja oferecendo um descanso para as pernas após um intenso cortejo atrás do trio elétrico ou para amenizar o calor das ruas com temperaturas mais amenas no interior do shopping, o espaço montado no empreendimento visa não apenas dar suporte à festa na região central, mas principalmente transformar o Carnaval de quem passar por lá, contribuindo para uma experiência mais cômoda e satisfatória. “São esperados mais de 190 blocos apenas na região Centro-Sul de BH e boa parte desse fluxo passará pelas redondezas do Shopping Cidade. Estaremos de portas abertas para receber esses foliões para uma pausa, um momento de reenergização antes de retornarem às ruas”, explica a gerente de marketing do Shopping Cidade, Lucy Jardim.

Foto: divulgação

Camarote da Folia

De acordo com a gestora, esse suporte vai muito além das funcionalidades encontradas no dia a dia do shopping e que são muito requisitadas durante os dias de farra, como o acesso aos banheiros e à praça de alimentação, por exemplo. “O Camarote da Folia vai oferecer algo próximo ao que o público encontra nas áreas mais exclusivas de qualquer grande evento, um espaço que, por meio do bem-estar e do conforto, busca potencializar a experiência naquele evento. Para isso, contaremos com estações de carregamento de celular, lounges para descanso, área para massagem, maquiagem e cabelo, entre outras coisas”, destaca. O local contará ainda com dicas e agenda dos blocos de BH, um videowall com programação musical, além de um espaço flash tattoo, voltado para quem deseja eternizar esse momento na pele.

Para utilizar a estrutura montada na praça central do piso Tupis, o folião deverá apresentar um cupom fiscal – R$ 40 para 30 minutos de utilização – de qualquer operação do shopping.

Não perca!

Camarote da Folia Shopping Cidade

Onde: Rua dos Tupis, 337 – Centro (piso Tupis)

Quando: de 28/2 a 4/3

Horário: Sexta (28) 9h às 22h | Sábado (1º) 9h às 20h | Domingo (2) 11h às 20h | Segunda (3) 11h às 20h | Terça (4) 11h às 20h

Valor: R$ 40 em compras nas operações do shopping valem 30 minutos de permanência no Camarote da Folia