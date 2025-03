“Hotel é muito mais que só quarto” afirma CEO Accor Américas em evento da marca (Executivos Accor Americas PM&E - Da esquerda para a direita: Mauro Rial, Abel Castro, Antonietta Varlese, Diego Suarez, Fernando Viriato, Thomas Dubaere, Olivier Hick, André Sena e Priscilla Barcelos (Foto: Divulgação/Accor))

Aconteceu ontem (25) a Coletiva de Imprensa da Accor, com objetivo de apresentar as conquistas da marca no ano de 2024 e as perspectivas para 2025. O evento aconteceu em São Paulo, no hotel Pullman São Paulo Ibirapuera, e contou com a participação de executivos da Accor e imprensa de diversos lugares do país.

O ano de 2024 foi um ano de diversos desafios internacionais, questões das áras de geopolítica, ecologia e tecnologia geraram grandes impactos nas indústrias, tendo sido o setor hoteleiro um dos grandes afetados. Contudo, mesmo em meio a tantos dilemas, o turismo mundial segue refazendo seus passos. As viagens internacionais retornaram ao nível de 2019 e para 2025 é esperado um crescimento de 3,5%. O Brasil bateu recorde de viajantes internacionais, chegando a 6,65 milhões de turistas vindos de outros países. A expectativa para 2025 é quebrar novamente esse recorde: o país recebeu em janeiro 1,4 milhão de turistas internacionais, um aumento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Convenções anuais de redes hoteleiras – momentos únicos de engajamento

Seguindo a mesma linha do turismo internacional, os resultados da Accor Global também apresentaram um aumento significativo em 2024. Foram quebrados diversos recordes estabelecidos no Capital Market Day 2023, um panorama das expectativas para serem atendidas entre 2023-2027. Também foi apontado a resiliência da rede em continuar crescendo nos segmentos de Luxo e Lifestyle mesmo diante dos momentos de crise. Os principais indicadores financeiros permaneceram em linha ou acima das expectativas e além do desempenho financeiro, a Accor fez processos concretos em CSR, ESG e DEI.

Além de apresentar os dados positivos obtidos pela marca no último ano, Thomas Dubaere, CEO Accor Américas, também levantou a importância de observar as tendências que têm dominado o turismo e a necessidade de compreender o desejo dos hóspedes. Por muito tempo, a localização e o preço eram os fatores determinantes na hora de escolher uma hospedagem, contudo, hoje em dia esse cenário tem apresentado grandes mudanças. “Hotel é muito mais que só quarto, é um local para se divertir, se alimentar bem e viver experiências”, afirma Dubaere.

Em uma realidade em que 75% dos viajantes consideram as viagens de lazer como importantes prioridades anuais, os hotéis precisam aprender a se reinventar para se tornarem verdadeiros atrativos para os hóspedes. Entender o desejo do turista é fundamental na tomada de decisões dos hotéis, uma vez que incorporar tendências do mercado gera crescimento de resultados, impactando diretamente nas inovações, no crescimento do portfólio e na disciplina de custos da marca.

LEIA TAMBÉM: Evento realizado pela VOLL em Belo Horizonte apontou previsões positivas para o segmento de viagens corporativas em 2025

Com tantas tendências em crescimento no mercado do turismo, é preciso realizar uma análise minuciosa e detalhada antes de simplesmente incorporar o que “está em alta”. Dessa forma, a Accor, como gestora hoteleira de um amplo portfólio que contempla marcas de luxo internacionais, marcas premium, marcas populares nas gamas midscale e economy, lifestyle smart concepts e resorts, se empenha para adequar bem o público ao hotel e o hotel ao público. O turista que realiza bleisure (combina viagem de negócios com viagem de lazer) precisa de um ambiente mais tranquilo e pode buscar mais conforto e comodidade do que o turista que está em uma gig tripping (viagem para assistir show), por exemplo. Nas duas situações os hotéis precisam de adequações, tratamentos e estruturas específicas para serem selecionados pelos viajantes e proporcionar uma vivência única para o hóspede.

Cada rede possui seu diferencial, mas estão únidas pelos propósitos fundamentais da Accor de hospitalidade responsável, compromisso com a sustentabilidade e foco em bem-estar. Esses pilares regem a gestão da marca e tem como compromisso transformar o hotel em uma experiência singular para o hóspede, mas também um bom ambiente de trabalho para o colaborador. A hospitalidade responsável é um compromisso com as comunidades e com o mundo, conectando culturas com paixão e generosidade. Antonieta Varlese, SVP Sustentabilidade, afirma: “o posicionamento da Accor em relação a ESG e DEI não é uma tendência passageira. Faz parte da estratégia e do propósito, também é resposta para o hóspede que procura hotéis com valores e objetivos claros”.

A preocupação com o bem-estar perpassa o objetivo de criar um ambiente de trabalho inclusivo e de valorização para o colaborador. Fernando Viriato, SVP Talento e Cultura, afirma: “a história da Accor é construída por pessoas”, por isso a marca investe em programas de inclusão e representatividade, “a diversidade traz força, um pensar diferente, desafia o status quo até na hora de planejar um hotel”, reforça Viriato. Além disso, o executivo ainda assegura que um grande ponto positivo da expansão de franquias é poder proporcionar uma experiência de trabalho ampla e inclusiva para colaboradores de cidades menores.

LEIA TAMBÉM: Ministério do Turismo avança na gestão turística nacional e celebra atingimento de metas do Plano Nacional de Turismo (PNT)

O compromisso da Accor com seus valores reflete diretamente nos resultados da marca. Além dos índices positivos em relação ao desempenho financeiro, com aumento de ocupação e média diária e recorde de EBITDA Global no ano de 2024, a Accor também se destacou durante as premiações do Great Place To Work (GPTW), chegando a ficar entre as 20 melhores empresas para se trabalhar na América Latina, e chegou a 36% dos hotéis com certificação ecológica, representando mais de 2000 hotéis pelo mundo, sendo 80 nas Américas.

Outros prêmios incluem o Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura de São Paulo para os cases do Canal Mulher – iniciativa disponível no Brasil e recentemente lançada no Chile e no México, que oferece apoio jurídico, psicológico e social a colaboradoras em situação de violência – e o de Inclusão de Refugiados. As ações em prol da comunidade LGBTI+ também foram reconhecidas com o GPTW Diversidade no Brasil e o selo HRC (Human Rights Campaign) na Argentina, Brasil, Chile e México.

Buscando aumentar ainda mais esse número, a Accor firmou um compromisso com a alimentação sustentável até 2030, com objetivo de oferecer aos hóspedes uma boa experiência gastronômica em seus hotéis, mas garantindo o respeito pelo planeta. Com isso foram firmadas 7 grandes metas para garantir que a política da boa alimentação seja uma realidade em toda a rede nos próximos cinco anos.

Outros marcos relevantes incluem o projeto em parceria com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, com a participação de 24 hotéis, incentivando os hóspedes a visitar parques estaduais. Como parte das iniciativas para eliminar itens plásticos de uso único, 70% dos hotéis nas Américas já eliminaram 100% do plástico do “back of the house” (dentro da cozinha).

Os resultados anuais de 2024 mostraram um impulso de crescimento contínuo para a Accor, gerando altas expectativas para 2025. Foram abertos 11 hotéis nas Américas e assinados 28 contratos para desenvolvimento de novos hotéis, sendo 19 no Brasil – 14 em novos destinos – e 9 na América do Norte e países hispânicos. Ao todo foram 8 países diferentes, chegando ao alcance de 111 países com a chegada da Accor na República Dominicana. Foi inaugurado o primeiro hotel das Américas na categoria econômica com o conceito pé na areia: o Ibis Styles Maragogi. A expectativa para 2025 é que seja aberto um hotel por mês nas Américas.

LEIA TAMBÉM: 5 lições para viagens corporativas de sucesso em 2025

Em 2025 será inaugurado o primeiro hotel da marca TRIBE no Brasil. O destino escolhido foi Belo Horizonte e o projeto contará com 79 quartos. A marca tem muito do que a nova demanda de clientes jovens e descolados buscam, com um foco em lifestyle. A perspectiva é começar nas grandes capitais e em seguida seguir para as cidades secundárias. Minas Gerais foi escolhido para receber a inauguração por ser um estado de muita importância para a Accor, sendo o segundo com o maior número de hotéis da marca no Brasil, com 30 hotéis – ficando apenas atrás de São Paulo. Nos últimos dois anos foram assinados hotéis em diversas cidades do interior de Minas Gerais, como Varginha, Pará de Minas, Passos, Patrocínio e outras.

Pullman São Paulo Ibirapuera

Sede da coletiva de imprensa, o hotel Pullman São Paulo Ibirapuera aproveitou o momento para apresentar uma novidade: uma nova categoria de apartamentos. O Premium Executivo Clean Beauty foi desenvolvido alinhado com o posicionamento da marca, que traz bem-estar e sustentabilidade. O quarto apresenta um conceito mais orgânico, com uma arquitetura mais fluida, com muitas curvas, iluminação baixa e tons terrosos, que também estão presentes nos corredores. Reforçando o compromisso com a sustentabilidade são utilizados no quarto móveis feitos de materiais reciclados e amenities upcycling, que são desenvolvidos através da extração do óleo essencial da borra de café produzida no próprio hotel.

Quarto Premium Executivo Clean Beauty (Foto: Uai Turismo)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo