Final de carnaval combina com Semana Santa em um dos melhores resorts em Gramado (Perto de atrações incríveis e com transfer gratuito para o Centro de Gramado, o Wyndham Gramado se destaca pela estrutura e serviços (Foto: Uai Turismo))

Com todo mundo já em contagem regressiva para a Semana Santa, Gramado, na Serra Gaúcha, destaca-se como um destino ideal para quem busca descanso, lazer e, claro, muito chocolate. Entre as opções de hospedagem, o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa se destaca por oferecer uma experiência única de conforto e bem-estar aliados a iniciativas sustentáveis.

O Wyndham Gramado é o primeiro resort de bandeira internacional na cidade, administrado pela rede Wyndham Hotels & Resorts, presente em cerca de 95 países. Sua arquitetura remete ao estilo alemão, proporcionando um ambiente acolhedor e sofisticado. Um dos grandes diferenciais por lá é que o resort é o único na Serra Gaúcha com águas termais ricas em minerais, que possuem propriedades terapêuticas e que favorecem o relaxamento muscular e auxiliam em processos anti-inflamatórios, proporcionando uma experiência de bem-estar incomparável. Além disso os apartamentos são bem amplos! Alguns deles, possuem uma parede que divide o quarto e uma ante sala bem charmosa, com TV, lareira e sofá.

Os apartamentos espaçosos e confortáveis garantem uma experiência incrível (Foto: divulgação)

E como Gramado recebe muitas famílias, o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa está bem preparado para receber este público, que busca interação familiar, mas também quer se dividir em atividades diversas. Neste sentido, o resort possui a arena gamer com muita tecnologia, espaço kids interno e playground externo, sala de jogos, academia, spa, piscinas internas e externas (com águas termais, claro!), jacuzzis, saunas, cinema e muito verde!

É possível experimentar as águas termais em diversos ambientes do resort (Fotos: Uai Turismo)

Adriana Regadas, Gerente de Vendas & Marketing do Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, explica: “muitas das melhorias do resort vêm da sugestão dos hóspedes, que respondem aos questionários de satisfação dos clientes. Além dos investimentos contínuos, o Wyndham Gramado oferece aos seus hóspedes transfer gratuito que os leva ao centro de Gramado e retorna ao hotel, em 7 horários distribuídos ao longo do dia”.

Investimento em sustentabilidade garante um hotel moderno que conversa com o futuro

O hotel, que foi inaugurado em 2019 e é cercado por mata nativa em uma área de preservação, já nasceu com a preocupação com a sustentabilidade ambiental. Por isso, possui sua própria estação de tratamento da água, sensores de presença e refis de sabonetes, shampoos e condicionadores nos 464 apartamentos do hotel. No programa Wyndham Green o resort foi o primeiro da América Latina a atingir o nível máximo de sustentabilidade.

Além disso, o hotel possui purificadores de água na área de lazer para que os hóspedes possam recarregar suas garrafinhas de água, estimulando assim a redução de garrafas plásticas. E os copos disponibilizados nos apartamentos são de papel.

Mas o grande diferencial do resort na sustentabilidade é a realização de compostagem (processo biológico que transforma resíduos orgânicos em adubo) do lixo orgânico e a horta orgânica. A horta ainda é pequena para atender a quantidade de hóspedes que o resort recebe, mas já garante a feira dos colaboradores! Afinal, eles podem levar para casa as hortaliças produzidas por lá. O modelo é tão interessante que já recebe grupos de estudantes para aprenderem sobre o tema.

O resort já pensou em áreas de investimento ambiental desde o projeto (Imagem: Uai Turismo)

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa está localizado a apenas 6 km do centro de Gramado e está bem próximo de diversas atrações: a 50m Acquamotion, parque de água termal temático, a 700m do Snowland e a 3,2km da Vila da Mônica. Por isso, se você já se recuperou do Carnaval, está na hora de se programar o feriado da Semana Santa em Gramado!

