Carnaval Sustentável: saiba como curtir a folia sem prejudicar o meio ambiente (Com tantas belezas naturais, paisagens deslumbrantes e cenários que já são tradicionais do Carnaval brasileiro, o folião pode fazer sua parte ajudando na preservação ambiental. (Foto: Divulgação))

O Carnaval é um dos eventos mais esperados do ano, reunindo milhares de foliões em blocos de rua, festas e desfiles. No entanto, a celebração também pode gerar impactos ambientais significativos, como o excesso de lixo e o frequente uso materiais de difícil decomposição, como plásticos, por exemplo. É possível aliar diversão com sustentabilidade e a Agência de Notícias do Turismo listou algumas dicas para os mais de 53 milhões de foliões aproveitaram a festa de forma mais consciente, preservando sempre os nossos destinos.

LEIA TAMBÉM: Carnaval deve movimentar 6,64 milhões de passageiros nos principais aeroportos e rodoviárias do país

Com tantas belezas naturais, paisagens deslumbrantes e cenários que já são tradicionais do Carnaval brasileiro, o folião pode fazer sua parte ajudando na preservação ambiental. Para continuar brilhando sem culpa, escolha opções de glitter biodegradáveis feitas de celulose vegetal e que são mais facilmente dissolvidos na natureza.

Os copos descartáveis também são grandes vilões do meio ambiente, pois demoram centenas de anos para se decompor. Uma alternativa é levar seu próprio copo reutilizável, que pode ser usado durante toda a festa, reduzindo a produção de lixo plástico. Bebidas enlatadas também são uma opção mais sustentável, já que grande parte desse material pode ser reciclado e ainda gera uma economia verde.

Outra dica é que em vez de comprar fantasias novas, reaproveite roupas antigas ou crie novas combinações com peças que você já tem em casa. E vale garimpar em brechós ou trocar figurinos com amigos. Evite distribuir confetes de papel laminado ou plástico, que são difíceis de recolher e ainda podem acabar entupindo bueiros ou ir pararem em rios e mares. Se quiser manter a tradição, opte por confetes de papel reciclado ou até mesmo as folhas secas picadas.

LEIA TAMBÉM: Camarote da Folia: Shopping Cidade em BH oferece um oásis em pleno Carnaval

Os deslocamentos também podem ser mais sustentáveis. Prefira transporte público, bicicleta ou caronas compartilhadas para reduzir a emissão de poluentes e evitar congestionamentos.

Com pequenas atitudes, é possível curtir o Carnaval sem prejudicar o meio ambiente. A diversão pode (e deve!) caminhar lado a lado com a responsabilidade ambiental. Vamos juntos fazer um Carnaval mais verde e consciente!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo