5 motivos para viajar para o Pantanal com as crianças (Vista de uma pousada pantaneira na cidade de Miranda (MS) (Foto: @visitmsoficial))

Este é um bom momento para começar a programar aquela sonhada viagem de férias do meio do ano com as crianças. Ao invés de parques e resorts, um destino de natureza pode ser exatamente o que elas precisam para unir diversão, encantamento e conexão com o meio ambiente – além da desconexão com telas e internet. O Pantanal sul-mato-grossense é a escolha perfeita.

A maior planície inundável do mundo, é também um dos biomas mais ricos e importantes do planeta, único em sua flora e fauna. Safáris para observação de animais selvagens, passeios de barco e até atividades de aventuras leves são alguns dos atrativos que podem fazer parte do roteiro atendendo toda a família. Sem dúvidas é uma experiência que une diversão, aprendizado, contemplação e uma experiência incomparável. Entenda melhor quais são os cinco motivos para decidir por uma viagem com crianças para o Pantanal:

Contato com as belezas naturais brasileiras

Levar os pequenos para conhecer o Pantanal de perto é proporcionar a eles uma imersão singular em uma natureza exuberante e tipicamente brasileira. Durante a viagem, as crianças vão poder conhecer rios da região durante os passeios de barco, a vegetação nativa típica de áreas úmidas e alagadas, e paisagens deslumbrantes. O ciclo da chuva dita qual a vista vai ser encontrada: no período de seca, de julho a outubro, a água recua e revela os campos, facilitando o avistamento de animais; já na estação de cheias, de novembro a março, os rios transbordam criando o cenário mais conhecido do bioma; enquanto entre os meses abril e junho a fase de transição apresenta um pouco dos dois panoramas. Além de proporcionar um respiro da rotina urbana, esta vivência estimula o respeito e a valorização do meio ambiente.

Educação ambiental no próprio local

Uma viagem ao Pantanal com as crianças pode ser uma verdadeira aula ao ar livre. A biodiversidade da região, aliada ao turismo ecológico, oferece muitas aprendizagens unindo o conhecimento ao prazer. As atividades com guias especializados informam sobre a natureza local, a importância da preservação do meio ambiente e deste bioma, assim como os impactos da ação humana. A garotada vai observar de perto as espécies nativas, entendendo mais sobre o equilíbrio ambiental. Esse contato direto reforça a consciência ecológica desde cedo, de uma forma prática e lúdica.

Visitantes no Pantanal podem observar os animais da região, como a onça-pintada, com segurança (Foto: @visitmsoficial)

Oportunidade de observar animais incríveis no seu habitat natural

Onça-pintada, tamanduá, jacaré, cervo, anta, capivara, arara-azul, garça, seriema são algumas das espécies nativas do Pantanal e é possível avistá-las no seu habitat natural através dos safáris fotográficos e atividades de observação. Os passeios ecológicos, que são parte do roteiro na região, oferecem segurança para os visitantes e para os animais, trazendo o ecoturismo responsável. Os guias identificam pegadas, sons e rastros e aproximam os turistas da vida selvagem. Para crianças, este contato tão próximo não só é divertido e encantador, como também instigante.

Diversão sem telas

Todos os atrativos na região do Pantanal são pensados para valorizar o contato com a natureza da região, permitindo a interação com o meio ambiente e afastando as crianças das telas. Longe de celulares, tablets e videogames, elas podem se aventurar nos passeios de barco, na exploração de trilhas e observação dos animais. Além disso, as pousadas fazendas pantaneiras têm pensão completa com horários regrados de alimentação e oferecem atividades variadas: como pescaria recreativa, cavalgadas e até oficinas sobre a cultura local, proporcionando momentos para serem aproveitados em família. A focagem noturna costuma ser o passeio favorito dos mais jovens, quando eles saem munidos de um lanterna pela noite pantaneira para encontrar alguns animais. Claro, tudo com segurança e com o acompanhamento de um guia experiente.

Passeios à cavalo são algumas das atividades possíveis para quem se hospeda em uma fazenda pantaneira (Foto: @visitemsoficial)

Grande opção de atividades ao ar livre

Portanto, não faltam opções de atrações ao ar livre para diversão de adultos e crianças. Além dos passeios turísticos previstos no Pantanal, é possível aliar a sua ida à região a uma viagem para Bonito, um destino muito próximo. Algumas fazendas/pousadas pantaneiras ficam a apenas 1h30 de distância de carro de Bonito. A cidade oferece muitos atrativos de aventura leve perfeitos para as crianças: flutuação em rios cristalinos (com coletes salva-vidas e guias treinados acompanhando), tirolesa, piscinas naturais, playgrounds nos balneários e passeios de bote são alguns deles.

