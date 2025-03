ONU Turismo inaugura escritório regional para as Américas no Rio - (crédito: Uai Turismo)

ONU Turismo inaugura escritório regional para as Américas no Rio (Cerimônia no Rio de Janeiro (RJ) marcou o início das atividades do Escritório da ONU Turismo no Brasil. (Foto: André Luiz Mello/MTur))

Escritório Regional da ONU Turismo no Brasil está de portas abertas! Desde a última sexta-feira (07.03), a representação da entidade internacional, instalada no Rio de Janeiro (RJ), dá início às suas atividades para a promoção do turismo nas Américas e no Caribe. A nova sede é a primeira na região e será estratégica na atração de turistas e investimentos aos destinos brasileiros e, também, a localidades fora do circuito europeu.

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, destacou a importância da ação para o desenvolvimento do setor. “Hoje, damos início a um novo momento do turismo brasileiro, com o começo das atividades do primeiro escritório da entidade para a região das Américas e Caribe. É um marco que comemora o excelente momento da atividade turística brasileira já nesses primeiros meses de 2025 e, especialmente, no ano de 2024, quando alcançamos conquistas importantes para o nosso setor. Não tenho dúvidas que, a partir de agora, o Brasil e os nossos vizinhos terão muito mais espaço no cenário global do turismo”, afirmou.

O Escritório Regional da entidade contará com consultores brasileiros e estrangeiros, que pensarão as melhores ações e políticas para impulsionar a atividade em toda a região, assessorando os países e promovendo o desenvolvimento econômico e social nos destinos.

Caberá à unidade instalada no Rio de Janeiro manter as operações da ONU Turismo em âmbito regional e organizar ações relacionadas à promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível, bem como avançar na integração do ramo à agenda global, melhorar a competitividade na área e construir parcerias para fortalecer o setor.

À frente do Escritório no Brasil, o diretor Heitor Kadri reforçou o compromisso de atrair mais investimentos aos países que fazem parte do novo núcleo. “Os trabalhos do Escritório da ONU Turismo agora se iniciam, e temos um importante caminho pela frente para desenvolver o turismo no Brasil, nas Américas e no Caribe, atraindo visitantes, investimentos e valorizando sempre nossa cultura e história”, pontuou.

O secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, também presente na cerimônia, apontou o escritório no Rio como uma grande oportunidade ao Brasil. “É um grande dia para a ONU Turismo, porque é a primeira vez que abrimos uma unidade nas Américas e Caribe. Vamos trabalhar para trazer muito mais turistas para cá, esse é o nosso compromisso com a chegada do escritório regional aqui, no Rio. O Brasil é maravilhoso, e vamos trabalhar para mostrar tudo isso para o mundo”, afirmou.

“A presença da ONU Turismo no Rio é o reconhecimento da riqueza cultural, natural e histórica da nossa cidade. Estamos prontos para trabalhar juntos”, ressaltou a secretária municipal de Turismo do Rio de Janeiro, Daniela Maia, que também participou do evento.

Fora a sua sede em Madri (Espanha), a ONU Turismo possui apenas um outro Escritório Regional em funcionamento, na Arábia Saudita.

Os Escritórios Regionais permitem que a ONU Turismo forneça suporte personalizado aos seus Membros em todas as regiões do mundo, com foco em prioridades como inovação em turismo, investimento, educação e treinamento em todo o setor.

Articulação

A vinda do primeiro escritório da ONU Turismo para o Brasil foi fruto de uma intensa articulação do governo brasileiro, mediada pelo ministro Celso Sabino, que apostou na cidade do Rio de Janeiro como sede da unidade no país.

Atualmente, a capital fluminense é uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros no país. Apenas em janeiro de 2025, o destino recebeu 240.151 visitantes internacionais, número 46% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

“A unidade da ONU Turismo colocará o país definitivamente no cenário dos grandes players globais do setor, com o planejamento e a adoção de ações em prol do desenvolvimento sustentável de toda a região”, finalizou o ministro Celso Sabino.

