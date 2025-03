Começou a folia, o Brasil se entrega ao carnaval! (Foto: Arquimedes Santos PMOLINDA)

Chegou o carnaval! Oficialmente o Brasil comemora neste período a sua maior e mais popular festa do calendário cultural e turístico. O carnaval é uma festa popular com raízes em tradições antigas, principalmente do continente Europeu.

Uma das teorias mais aceitas é que o carnaval tem suas raízes em festas pagãs da antiguidade, como as festas romanas em homenagem a Saturno e as festas gregas em homenagem a Dionísio. Essas festas eram celebradas com música, dança, comida e bebida.

Há quem diga, que o carnaval se desenvolveu a partir das festas medievais da Europa, como as festas de carnaval da Idade Média, que eram celebradas antes da Quaresma.

O carnaval no Brasil, construiu ao longo dos anos, uma história rica e fascinante, com bases culturais que remontam à colonização portuguesa ainda no século XVII.

Por aqui o carnaval começava com o entrudo, uma brincadeira popular trazida pelos portugueses. Durante o entrudo, as pessoas jogavam água, farinha e outros materiais umas nas outras, criando um ambiente de diversão e desordem. Em alguns cantos do Brasil, este hábito de jogarem farinha permanece, vai entender!

O Baile de Máscaras, que veio um pouco mais tarde, começou uma transformação no carnaval. Os bailes, eram inspirados nas festas europeias e eram frequentados principalmente pela elite, ainda assim, as comemorações, ajudaram a popularizar a festa.

Popularização do Carnaval

No final do século XIX e início do século XX, surgiram as sociedades carnavalescas, que organizavam desfiles e eventos carnavalescos e contribuíam para a popularização do carnaval entre as camadas menos favorecidas da população.

No nascedouro do século XX, o samba, estilo musical fortemente influenciado pela cultura africana, começou a se associar ao carnaval e as primeiras escolas de samba surgiram no Rio de Janeiro, organizando desfiles que se tornaram paulatinamente em um dos principais eventos do carnaval brasileiro, atraindo multidões ano a ano.

Tanto, que em 1984, foi inaugurado o Sambódromo no Rio de Janeiro. Um local especialmente construído para os desfiles e se tornou um símbolo do carnaval carioca e um ponto de referência para turistas e amantes do carnaval.

O carnaval é hoje uma festa diversa. No Brasil a festa é celebrada de diferentes maneiras em várias regiões do país.

Diversidade

Em Salvador na Bahia, por exemplo, os trios elétricos e o axé music são o grande destaque, enquanto em Recife e Olinda, o frevo, o maracatu e o Galo da Madrugada, são as principais atrações para o grande público, no Rio de Janeiro, os blocos de rua e os desfiles oficiais no Sambódromo, atraem o mundo para lá e Belo Horizonte, de uns anos para cá, vem roubando a cena do carnaval brasileiro, sendo considerado o maior evento de rua do país.

O carnaval brasileiro é uma celebração que evoluiu cultural e tecnologicamente, incorporando diversas influências e se tornando a maior festa popular da atualidade! O certo, é que não é fácil analisar a origem do Carnaval. Isto é um tema complexo e multifacetado, que envolve a influência de diferentes culturas e tradições.

Foto: Cristovão Oliveira/ Flickr

Sendo a festa que antecede a quaresma, é inegável, que o carnaval tem um fundamento religioso histórico, embora tenha evoluído ao longo do tempo e se tornado uma celebração totalmente secular.

Se olharmos para as tradições cristãs, entendemos que o carnaval tem suas raízes na tradição cristã, especificamente na época da Quaresma, um período de 40 dias de jejum e reflexão que antecede a Páscoa.

O nome “carnaval” vem do latim “carne vale“, precisamente “adeus à carne”. Isso se refere ao fato de que, durante a Quaresma, os cristãos tradicionalmente deixam de comer carne e outros alimentos como forma de penitência, mas antes desse período, a festa era uma oportunidade para as pessoas se divertirem, comerem e beberem para depois, começarem o período de jejum.

Hoje em dia, o carnaval tem menos ênfase nas suas bases religiosas e é uma festa popular que é celebrada em muitos países ao redor do mundo, com música, dança, comida e bebida.

Turisticamente, o Brasil incorporou a festa do carnaval como um dos principais eventos do calendário ao longo do século 20, especialmente após a década de 1950. Nesse período, o carnaval ganhou destaque como uma atração turística nacional e o Rio de Janeiro tornou-se o epicentro das celebrações.

Não demorou muito e o governo brasileiro começou a investir mais na promoção do carnaval como um atrativo turístico, com a criação de infraestrutura e atrações específicas para os visitantes.

Como o Carnaval brasileiro é visto lá fora

Outro aspecto inegável do carnaval contemporâneo, é o apelo erótico do carnaval brasileiro. Pelo mundo, o carnaval é visto de maneiras diferentes. Aceitação, admiração, curiosidade, fascínio, crítica e rejeição, são algumas das impressões externas da festa.

Em muitos países, especialmente na Europa e na América Latina, segundo consta, o carnaval brasileiro é visto como uma expressão autêntica da cultura brasileira. A erotização da festa é aceita e admirada, “faz da festa”, é o que se conclui.

Em países mais conservadores, como os Estados Unidos e alguns países asiáticos, o carnaval brasileiro é visto com curiosidade e fascínio. O apelo erótico pode ser considerado exótico e atraente, mas também gera controvérsia.

Em países com culturas ultraconservadoras, como alguns países do Oriente Médio e da África, o carnaval brasileiro é visto como imoral ou indecente. O apelo erótico é considerado ofensivo e contrário aos valores locais.

No Brasil, em uma perspectiva turística, o nosso carnaval é a atração principal, e o apelo erótico é parte dos atributos que atraem o público. O brasileiro vê a festa como uma oportunidade para experimentar sensações diferentes, se jogar e se divertir! O carnaval é uma festa única e combina com música, muita dança, cor e sensualidade.

É uma festa amplamente aceita por todas as camadas da sociedade brasileira por vários motivos, a tradição cultural é uma delas. O carnaval tem raízes profundas na cultura brasileira e é uma celebração que remonta a décadas e décadas de tradições locais.

O Carnaval do Brasil é inclusivo

O carnaval é um evento extremamente inclusivo que permite a participação de pessoas de todas as idades, classes sociais e origens. O povo, literalmente se joga nos blocos de rua, que são gratuitos e abertos a todos, promovendo um senso de comunidade e pertencimento. A festa oferece uma plataforma para a expressão artística em várias formas, incluindo música, dança, fantasias e artes visuais. É uma oportunidade para artistas e amadores mostrarem sua criatividade e talento.

É uma época de irreverência e alegria, onde as pessoas podem esquecer suas preocupações e curtir momentos especiais de diversão. A música, as cores, a dança e a energia positiva, tudo contagia a todos que participam.

Não podemos desconsiderar o impacto econômico significativo, gerando empregos temporários, movimentando a economia formal e informal das cidades, gerando oportunidades de geração de trabalho e renda para muitas famílias.

Em resumo, o carnaval é uma grande celebração que une as pessoas, celebra a diversidade cultural e proporciona alegria e diversão, fazendo a festa para muitos brasileiros.

Como dizem em voz geral, “o ano só começa depois do carnaval”, por isso, a partir de hoje, vista sua fantasia, escolha bons amigos, reúna sua família e caia na folia. Divertir um pouco, não faz mal a ninguém.

Como anunciei anteriormente em outra postagem, vou curtir meu carnaval em minha cidade natal, no coração de Minas Gerais e pretendo aproveitar ao máximo, a festa, as amizades, a folia, a irreverência e as cores do carnaval brasileiro.

Espero que você também caia na folia e se divirta bastante. Até a próxima.

