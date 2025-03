Modelo franquia pode manter bandeira de importante hotel em Belo Horizonte (Foto: Redes Sociais)

A AccorHotels, rede francesa presente no Brasil desde 1977, reforça foco no modelo franquia visando ampliar sua presença no Estado de Minas Gerais onde hoje detém 30 hotéis sob sua chancela, o segundo estado da Federação com mais unidades ficando atrás apenas de São Paulo, somados os formatos administração direta ou franquia, este último no qual a operação fica a cargo de outra rede hoteleira que detenha o direito de operar a marca pertencente à franqueadora.

Até 2028 a rede pretende aumentar este portfólio em pelo menos mais dez hotéis somados os projetos “greenfield” (construção) e conversão, que acontece quando um hotel operado por outra rede ou marca passa a fazer parte de seus canais de distribuição através de sua administração direta ou via um de seus franqueados.

Como anda o caso do hotel Mercure Lourdes

Exatamente a franquia é uma das possibilidades aventadas atualmente como possível solução para equacionar tratativas no hotel Mercure Lourdes, em área nobre da capital mineira, que no final de dezembro passado formalizou rescisão unilateral extrajudicial do contrato de administração, iniciativa adotada pelos representantes de seus investidores. Contrato cuja última pactuação prevê seu término somente em 2029.

Com base neste fato a Accor impetrou na sequência recurso judicial em Primeira Instância junto a 2ª. Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte na qual pleiteou a nulidade da referida rescisão formalizada e lavrada em cartório – Enquanto a matéria estiver “sub judice”. O magistrado deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar garantindo assim a preservação das operações do empreendimento nos seus termos contratuais vigentes até que uma decisão judicial definitiva arbitre decisão sobre o assunto.

A decisão cautelar pode ser alvo de recurso no prazo legal estabelecido. Antecipando novas decisões a serem deliberadas em nova assembleia geral de investidores ainda este mês, iniciaram-se tratativas entre as partes que possibilitem a permanência da bandeira Mercure até pelo menos o término do contrato em vigor.

As possibilidades para o Mercure Lourdes

Entre as possibilidades discute-se uma operação através de uma das fraqueadas da Accor, como por exemplo a Atrio Hotel Management cuja sede está em Joinville (SC). Hoje seu CEO, Paulo Roberto Caputo estará em Belo Horizonte para conversas com investidores. A Atrio detém reconhecida e sólida expertise na gestão hoteleira em especial das bandeiras pertencentes a Accor a 30 anos. Estão presentes atualmente em Minas no Ibis Poços de Caldas e Ibis Lavras. A rede parte para sua terceira operação, desta vez em Uberlândia onde em junho abre as portas o Novotel ao lado do novo shopping com seus 245 apartamentos e erguido pela Conel Construtora. “Somos focados na gestão de hotéis perseguindo a mais alta rentabilidade para as propriedades” declara Caputo.

Além da Atrio existem outras redes hoteleiras aptas a gerir hotéis da multinacional francesa como por exemplo a Falcon Hotéis sediada em BH e a recém-chegada Goldmen Hospitality Group cuja sede está em Curitiba e que acaba de assumir a gestão do Ibis Nova Serrana em Minas Gerais.

LEIA TAMBÉM: Carnaval 2025: a performance da hotelaria em Belo Horizonte

Contactada pela coluna, o representante da Accor que conduz as negociações em curso referente franquia junto aos investidores do Mercure Lourdes esclarece que: “Ter um operador parceiro Accor para o Mercure Lourdes é sim uma hipótese, mas lembro que temos um contrato válido até 2029. Sobre as tratativas, por parte da rede não serão divulgadas informações aos meios de comunicação até que a questão esteja equacionada”, explica Romulo Silva (Diretor de Desenvolvimento de Franquias Accor).

GoldMen

A Accor que detém mais de 150 hotéis sob o formato de franquia tem o compromisso de impulsionar a hospitalidade no Brasil por meio de parcerias estratégicas e com operadores sólidos. “A chegada da GoldMen à nossa rede reforça essa missão e traz ainda mais força ao modelo de franquias da Accor. Estamos confiantes no sucesso dessa operação e animados com as oportunidades futuras que essa parceria poderá proporcionar”, diz Rômulo. “A Accor é líder no mercado brasileiro, e não resta dúvidas de que nossa parceria será coroada de sucesso” comenta Vagner Sardinha, Diretor de Novos Negócios, Vendas, Distribuição & Marketing da GoldMen. Nos próximos meses, a expectativa é que a parceria continue avançando com a integração de novos empreendimentos ao portfólio da GoldMen, ampliando a oferta de hospedagem de qualidade e eficiência operacional em diversas cidades do Brasil.

O modelo franquia representa 80% dos novos contratos assinados e, atualmente, mais de 40% dos hotéis da Accor em operação no Brasil. No País, a rede disponibiliza para investidores e parceiros diversas marcas para franquias, incluindo a família Ibis (Ibis, Ibis Styles e Ibis Budget) no segmento econômico, além de Novotel e Mercure no Midscale e Grand Mercure no Premium.

Accor em expansão

Não está descartada a hipótese que outras redes de prestígio tanto em Minas como outras localidades também se tornem novas fraqueadas. Negociações neste sentido estão em curso junto a outras operadoras.

“Para além, a Accor planeja expandir operações tanto em Minas quanto no restante do país, visando sua ampliação em cidades secundárias além das capitais”, informa o Vice-Presidente de Desenvolvimento da Accor para as Américas nas divisões premium, midscale e economy, Abel Castro. Ele destaca o primeiro hotel da marca Tribe no Brasil, que será inaugurado também em Belo Horizonte ainda este ano e o Novotel Uberlândia que será o segundo da bandeira em Minas após o Novotel BH. Além destes dois hotéis, terão o início das operações ainda em 2025 o Ibis Pouso Alegre e o Ibis Styles Araxá. Ao todo, a Accor contabiliza 28 novos contratos assinados para a sua divisão nas Américas, sendo dezenove deles no Brasil. Em Minas, são cinco: Uberaba, Passos, Varginha, Pará de Minas e Patrocínio. Nesse ano, também foi firmado acordo de novo empreendimento em Montes Claros cidade polo situada no Norte de Minas bem próximo do aeroporto da cidade. Será a segunda operação Ibis na cidade onde a SFA Hotéis detém um de seus empreendimentos.

Abel destaca que mantém negociações em Governador Valadares, Ipatinga, Sete Lagoas, Paracatu e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Minas Gerais tem muita importância em nossa estratégia de desenvolvimento”, enfatiza o executivo. Vale ressaltar que a multinacional proprietária das marcas Ibis, Mercure e Novotel não realiza investimentos na construção desses hotéis. Os projetos são viabilizados através do aporte de recursos de investidores e empresários parceiros do negócio. Abel Castro ressalta que a empresa está animada para a inauguração do Tribe Belo Horizonte, que será o segundo da marca nas Américas. “O projeto é fantástico, um hotel histórico onde caprichamos no projeto”, declara. Ele lembra que o restaurante do hotel já está em operação.

O Tribe BH que terá 79 apartamentos está relacionado com a demanda dos clientes mais jovens que estão em busca de experiências ligadas ao lifestyle. Para isso a arquiteta Beth Nejim caprichou em elementos que conversem com as tendências impostas pela modernidade.

LEIA TAMBÉM: Relevância da bandeira na busca por resultados na hotelaria

O dirigente explica que a marca Tribe será, inicialmente, desenvolvida nas grandes capitais para, em seguida, migrar para as cidades secundárias. Ele entende que a bandeira será o “Ibis do futuro”, podendo replicar o mesmo sucesso apresentado por esta que é uma das principais redes da hotelaria econômica. “O Ibis continuará crescendo e o Tribe deve seguir nessa mesma pegada”, conclui Castro.

Sobre a Accor

A Accor é uma das líderes mundiais em hospitalidade com presença em mais de 110 países, totalizando 5.700 propriedades, incluindo bares e restaurantes, espaços de eventos, bem-estar e coworkings. A rede possui um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados da hotelaria atual, abrangendo mais de 45 marcas de hotéis, de luxo à econômicos, bem como “Lifestyle”. A Accor está focada em promover ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, envolvimento da comunidade, diversidade, equidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor S/A tem sede na França e está listada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris.

“Em bom francês o termo SAVOIR-FAIRE significa a competência que deve ser adquirida através do talento natural e a experiência, necessários para resolver problemas as vezes complexos com perícia e habilidade”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com WhatsApp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo