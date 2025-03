Voepass afirma possuir frota segura diante da notificação da Anac (Em nota, a Voepass se pronunciou sobre a notificação da Anac, garantindo possuir uma frota em operação aeronavegável, que está apta a realizar voos de maneira segura. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil))

Na madrugada desta terça-feira (11), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou uma nota que determinou a suspensão das operações aéreas da Voepass, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas.

Segundo a agência, a decisão foi tomada em caráter cautelar e vigorará até que seja comprovado que as irregularidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos estejam corrigidas, bem como o cumprimento dos padrões de segurança exigidos.

No comunicado, a Anac informa para os passageiros atingidos pelos cancelamentos de voos da Voepas que entrem em contato com a empresa ou agência de viagem responsável pela venda do bilhete para solicitação do reembolso ou reacomodação em outras companhias.

“A medida foi tomada devido à incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas durante a supervisão realizada pela Anac, além da violação das condições estabelecidas anteriormente para a continuidade das operações dentro dos padrões de segurança exigidos.”, garante Brendha Gagno, CEO do escritório Velloso Gagno e especialista em direito do viajante.

Em nota, a Voepass se pronunciou sobre a notificação da Anac, garantindo possuir uma frota em operação aeronavegável, que está apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança.

“Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível. Todos os passageiros que forem impactados neste momento serão atendidos nos termos do previsto pela Anac, na resolução 400 – que dispõe sobre as condições gerais de transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos.”, reitera a companhia.

Para finalizar, a Voepass solicita que passageiros com voo programado pela companhia entrem em contato com o canal de compra para validar os voos ofettados e receber orientações sobre como proceder para reacomodação disponível.

O Uai Turismo averiguou e notou que a compra de voos já aparecia indisponível no site da Voepass às 11h37.

Relembre o caso da Voepass

Em 09 de agosto de 2024, um avião da Voepass caiu na cidade de Vinhedo (SP), tirando a vida das 62 pessoas a bordo. Segundo a Anac, desde o acidente, foi implatada uma operação de fiscalização nas instalações da companhia. As bases de operação e manutenção da empresa receberam Servidores da Agência que verificaram as condições necessárias para garantia do nível adequado de segurança das operações.

Em outubro de 2024, a Anac tomou outras medidas, exigindo a diminuição da malha aérea. aumento do tempo de solo das aeronaves com vistas à manutenção, troca de administradores e execução do plano de ações para corrigir as não conformidades.

Após nova rodada de auditorias, no final de fevereiro de 2025, foi identificada ineficiência do sistema de gestão da empresa e descumprimento de exigências feitas pela Agência. Além disso, irregularidades que haviam sido consideradas corrigidas foram constatadas como reincidentes.

“Ocorreu, assim, uma quebra de confiança em relação aos processos internos da empresa devido a evidências de que os sistemas da Voepass perderam a capacidade de dar respostas à identificação e correção de riscos da operação aérea.”, aponta a Anac.

O Ministério de Portos e Aeroportos publicou em nota que a decisão da Anac foi acertada e que a medida cautelar visa solicitar que a empresa melhore sua governança e fortaleça ainda mais a segurança dos seus voos no país.

