Ter muitos amigos pode te dar chope de graça em Belo Horizonte! (A ação propõe reunir amigos, diante reserva, e o grupo ganha um dois ou três litros de chope pilsen. (Foto: Leo Ribeiro - Porks/Divulgação))

O Porks já está com seu tradicional St Patricks Day marcado! De 17 até 23 de março, as casas estarão celebrando o padroeiro da Irlanda. Será uma semana inteirinha de festa verde nas unidades Casarão, Castelo, Praça Tiradentes e Savassi. A ação propõe reunir amigos, diante reserva, e o grupo ganha um dois ou três litros de chope pilsen. Chope na faixa. A reserva para cinco pessoas ganha 1 litro de chope. A reserva pra dez pessoas leva 2 litros de chope de brinde e se forem 15 pessoas, a turma ganha 3 litros na hora. Claro que não vai faltar chope verde e as casas estarão decoradas. E tem mais, caça ao trevo: achou, ganhou um shot na hora.

LEIA TAMBÉM: FlixBus: megapromoção com até 80% de desconto em passagens em todo o Brasil

Fundado em 2018 pelo empresário José Araújo Netto, o Porks nasceu para difundir ainda mais o consumo de carne suína no Brasil, com um cardápio repleto de porções e sanduíches a preços populares. A comida, o ambiente aconchegante, a música ao vivo, os chopes artesanais e os drinks transformaram o bar em um sucesso, garantindo também uma rápida expansão por franquias pelo Brasil.

O Porks tem como característica marcante sua política pet friendly, ou seja, os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto curtem a experiência no bar.

Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho, 19 – Bairro Savassi

Porks Praça Tiradentes

Av. Brasil, 1348 – Bairro Funcionários

Porks Casarão

Av. Alvares Cabral, 534, Lourdes.

Porks Cidade Nova

R. Artur de Sá, 65 – União, Belo Horizonte

LEIA TAMBÉM: Final de carnaval combina com Semana Santa em um dos melhores resorts em Gramado

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo