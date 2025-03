A bússola do sucesso: Tailoring e gestão de projetos para empresas de turismo - (crédito: Uai Turismo)

A bússola do sucesso: Tailoring e gestão de projetos para empresas de turismo (Domine o tailoring organizacional para aventurar-se no turismo! (Foto: Freepik))

Mais um post desta série incrível, que promete enriquecer seu conhecimento em gestão de projetos, especialmente quando aplicado ao setor do turismo.

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK. Em sua 7ª edição, o guia continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos, oferecendo diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

Hoje é dia de mergulhar no universo do Tailoring Organizacional, uma abordagem que transforma a gestão de projetos em algo tão único quanto a sua empresa. Se você pensa em “tailoring” como uma simples customização, prepare-se para descobrir como essa prática pode ser a chave do sucesso em um mercado tão dinâmico como o turismo.

Como vimos no post anterior, Tailoring é um termo em inglês que significa customização ou adaptação. No gerenciamento de projetos, ele representa a prática de ajustar processos, metodologias e abordagens conforme as características e necessidades específicas de cada projeto.

Navegando em mares desafiadores

Imagine-se como o capitão de um navio, navegando pelos mares imprevisíveis do setor de turismo. Para alcançar seu destino de sucesso, você precisa de duas coisas: uma bússola confiável (a gestão de projetos) e velas cuidadosamente ajustadas (o tailoring organizacional). Só assim evitará tempestades e aproveitará os ventos a seu favor.

A arte de fazer sob medida

No mundo do turismo, onde tudo muda rapidamente, ter uma gestão de projetos eficiente é crucial. Mas atenção: não há um modelo universal que baste por aqui! Assim como um alfaiate ajusta um traje para que sirva perfeitamente, o tailoring organiza suas práticas de gestão de acordo com as características únicas de sua empresa. Leva-se em conta sua equipe, os tipos de projetos, a cultura organizacional, e seus objetivos estratégicos.

Por que o Tailoring é o guia do futuro?

Adaptação às Mudanças: O turismo não para! Com novas tendências e desafios a cada esquina, o tailoring mantêm sua empresa ágil e preparada.

Maximização de Recursos: Dinheiro, tempo e energia são finitos. Tailoring permite aproveitar ao máximo o que você tem, focando no que realmente importa.

Alinhamento Estratégico: Cada projeto bem sucedido contribui diretamente para o sucesso do seu negócio, alinhando esforços com seu objetivo maior.

Eficiência Aumentada: Ao moldar os processos conforme suas necessidades, você elimina impedimentos e acelera sua produtividade.

Satisfação dos Clientes: Projetos entregues com excelência conquistam clientes e fortalecem sua reputação.

Atenção ao terreno acidentado

Assim como um navio deve desviar de rochas traiçoeiras, o tailoring tem limites. Em iniciativas críticas, como a construção de um luxuoso resort ou sistemas de segurança para um parque temático, a supervisão deve ser máxima. Além disso, cumprir rigorosamente termos contratuais preserva a flexibilização do tailoring.

Apoio ao navegante: o papel do EGP e EEV

Para garantir que o tailoring seja feito com sucesso, muitas empresas contam com um “Escritório de Gerenciamento de Projetos” (EGP) ou um “Escritório de Entrega de Valor” (EEV). Esses times atuam como guias, assegurando que a jornada percorra o caminho certo.

Os EGPs e EEVs revisam estratégias e garantem transparência nos processos, mantendo tudo alinhado com as políticas corporativas. Eles direcionam a equipe, encorajando a inovação dentro das margens ajustadas pelo tailoring.

Preparado para novos horizontes?

Com a combinação poderosa do tailoring e da gestão de projetos, sua empresa não só enfrentará desafios de frente, como também desbravará novos horizontes com confiança e inovação!

