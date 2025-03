Aprenda as novas regras para entrar na Europa em 2025 (Com a implementação do ETIAS, será necessário obter uma autorização eletrônica antes do embarque, além de atender a outros requisitos de imigração. (Foto: Divulgação))

Brasileiros que pretendem viajar para a Europa no ano de 2025 precisam se atentar e se adaptar às novas regras impostas pelo continente. Com a implementação do ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem), será necessário obter uma autorização eletrônica antes do embarque, além de atender a outros requisitos de imigração. Para esclarecer dúvidas e evitar contratempos, a YOUVISA, startup brasileira especializada em vistos, reuniu dicas essenciais para quem está planejando a viagem.

O que muda com o ETIAS?

Diferente do visto tradicional, o ETIAS será uma autorização eletrônica obrigatória para turistas que viajaram para a Europa para curtas estadias no continente europeu, como o Brasil. O processo será online, com um custo estimado de 7 euros, e terá validade de três anos ou até o vencimento do passaporte.

“O ETIAS não é um visto complexo, mas não se organizar e se preparar pode gerar confusão. É fundamental que os viajantes se informem com antecedência e façam a solicitação antes do embarque, evitando problemas na imigração”, explica Mateus Egidio, CEO & Co-Founder da YOUVISA.

Dicas para evitar problemas na viagem

Solicite o ETIAS com antecedência : O pedido deve ser feito antes da viagem, e a aprovação pode levar até 96 horas. Caso o sistema identifique a necessidade de revisão, o prazo pode ser maior.

: O pedido deve ser feito antes da viagem, e a aprovação pode levar até 96 horas. Caso o sistema identifique a necessidade de revisão, o prazo pode ser maior. Passaporte válido : O passaporte deve ter validade mínima de três meses após a data prevista para saída da Europa.

: O passaporte deve ter validade mínima de três meses após a data prevista para saída da Europa. Comprovantes financeiros e de estadia : Em alguns países, a imigração pode solicitar comprovantes de hospedagem, passagens de volta e recursos financeiros suficientes para a estadia.

: Em alguns países, a imigração pode solicitar comprovantes de hospedagem, passagens de volta e recursos financeiros suficientes para a estadia. Seguro-viagem obrigatório : Embora nem todos os países exijam, o seguro-viagem é obrigatório para quem visita a Europa com o ETIAS.

: Embora nem todos os países exijam, o seguro-viagem é obrigatório para quem visita a Europa com o ETIAS. Atenção ao tempo de permanência: Brasileiros podem permanecer até 90 dias dentro de um período de 180 dias nos países do bloco. Ultrapassar esse limite pode resultar em penalidades e restrições para futuras viagens.

“A recomendação é planejar a viagem com atenção às novas regras. Pequenos detalhes, como um passaporte vencendo em poucos meses ou a falta de um seguro adequado, podem gerar contratempos indesejados”, alerta.

Com o planejamento adequado e atenção às exigências, os viajantes poderão aproveitar a Europa sem preocupações. A YOUVISA oferece suporte para esclarecer dúvidas e facilitar a obtenção de autorizações, garantindo uma experiência mais tranquila e segura. Apesar da taxa de aprovação ser uma das mais altas do mercado, apenas a embaixada tem a palavra final. O papel é ajudar a dizer aprovado!

