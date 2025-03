Viaje ao passado: turismo arqueológico pelo México (Na América Latina, um dos principais pilares do turismo arqueológico é o México, que foi o berço do poderoso império maia. (Foto: Divulgação))

Embora a tecnologia tenha avançado a níveis inimagináveis, ainda não é possível viajar no tempo. Felizmente, ao redor do mundo, existem lugares que preservam vestígios do passado, proporcionando uma amostra tangível de como viviam as civilizações que nos antecederam. Observar – e, quando permitido, tocar – artefatos que datam de milhares de anos é uma experiência fascinante. Por isso, muitos viajantes optam por destinos que respiram história. Esse tipo de turismo é conhecido como turismo arqueológico ou arqueoturismo, que consiste em visitar locais com assentamentos, ruínas ou artefatos antigos preservados para apreciação do público, contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões onde estão localizados.

LEIA TAMBÉM: 5 motivos para viajar para o Pantanal com as crianças

As pirâmides de Gizé, no Egito, ou os vestígios do Coliseu da Roma antiga, na Itália, são os exemplos mais emblemáticos desse tipo de turismo. No entanto, na América Latina, um dos principais pilares do turismo arqueológico é o México, que foi o berço do poderoso império maia.

Especificamente, a Península de Yucatán é conhecida como o “Egito das Américas”. No coração da selva, encontram-se as ruínas de antigas cidades maias, uma civilização que ainda hoje guarda muitos mistérios. Embora a mais famosa e visitada seja Chichén Itzá, a realidade é que os tesouros arqueológicos estão espalhados por toda a região costeira conhecida como Riviera Maya.

Um exemplo claro é Quintana Roo, um estado localizado no sudeste do México, parte da Península de Yucatán. Ele é famoso por seus rios subterrâneos, os mais longos do mundo, e pelos inúmeros cenotes presentes em seu território. Além disso, abriga tesouros arqueológicos como El Meco, um local cujo nome remonta ao apelido de um residente do século XIX. O nome ficou associado às ruínas, já que ele cuidava de um pequeno rancho na praia, próximo ao atual farol localizado no km 2.7 da estrada Puerto Juárez-Punta Sam, na porção continental do município de Isla Mujeres, ao norte de Cancún.

Outro ponto de destaque é Tulum, uma das maiores e mais impressionantes cidades da civilização maia. Além de ser um importante centro comercial, Tulum teve um papel fundamental na observação e compreensão dos astros. A civilização maia construiu edificações específicas para esse fim, muitas das quais permanecem de pé, prontas para receber visitantes do mundo todo. O Castelo, o Templo da Estela e o Templo dos Afrescos estão entre as ruínas que vale a pena explorar.

LEIA TAMBÉM: 3 experiências de Quiet Tourism em Anguilla

Outra zona de turismo arqueológico importante em Quintana Roo é Dzibanché, uma cidade que floresceu entre os anos 300 e 1200. Descoberta em 1927 pelo explorador inglês Thomas Gann, Dzibanché foi uma das cidades mais relevantes da cultura maia no período entre 250 e 600. A cidade possuía enormes templos e recintos cerimoniais que, até hoje, continuam preservados.

Em Cancún, as ruínas de San Miguelito são uma das principais atrações do turismo arqueológico. Trata-se do assentamento pré-histórico maia mais importante da ilha, composto por cerca de 40 edificações organizadas em cinco conjuntos arquitetônicos: Chaac, Dragões, Grande Pirâmide, Conjunto Norte e Conjunto Sul. Nesses locais, é possível admirar diferentes construções, altares, palácios bem conservados, além de utensílios, ferramentas, murais e cerâmicas.

Ainda em Cancún, destaca-se El Rey, um assentamento pré-hispânico que funcionava como centro religioso e administrativo, onde eram realizados importantes cerimônias e residiam figuras de maior status político da região. Algumas estruturas palacianas conservam fragmentos de murais que fazem alusão a diferentes deuses.

LEIA TAMBÉM: Onde está a melhor neve do mundo?

Mais ao sul de Quintana Roo, estão as ruínas de Cacchoben, um grupo de aldeias fundadas há mais de 20 séculos. Devido ao excelente estado de conservação, os visitantes podem ter uma visão clara de como viviam seus antigos habitantes. O destaque é o edifício mais importante, a Acrópole, que permanece intacta.

Residence Inn by Marriott – Playa del Carmen (Foto: Divulgação)

Para seguir esse roteiro e explorar os tesouros históricos de Quintana Roo, é importante escolher acomodações próximas às zonas arqueológicas. Uma excelente opção é o Residence Inn by Marriott – Playa del Carmen, localizado a apenas dez minutos de carro de El Rey. Com suítes equipadas com cozinha e geladeira, o hotel está estrategicamente posicionado e conta com um rooftop com piscina, ideal para admirar o pôr do sol sobre o Mar do Caribe.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo