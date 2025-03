6ª edição da revista Tendências do Turismo 2025 é lançada nesta sexta-feira (28) (Neste ano, pela primeira vez, o conteúdo conta com dados e análises técnicas sobre os fluxos turísticos doméstico e internacional previstos para o Brasil no Carnaval (Foto: Divulgação))

Para quem busca se atualizar sobre o setor de turismo e entender as principais movimentações do mercado, o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e da Embratur, lançam nesta sexta-feira (28) a nova edição da revista eletrônica Tendências do Turismo 2025. Com mais de 60 páginas de conteúdo informativo e analítico, a publicação sintetiza as 19 tendências mais citadas por publicações internacionais para o turismo mundial em 2025, que revelam as principais mudanças no setor e no comportamento dos viajantes mundiais. Neste ano, pela primeira vez, o conteúdo conta com dados e análises técnicas sobre os fluxos turísticos doméstico e internacional previstos para o Brasil no Carnaval, no verão e ao longo do ano de 2025.

LEIA TAMBÉM: “Hotel é muito mais que só quarto” afirma CEO Accor Américas em evento da marca

No mercado nacional, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina lideram as buscas, com cidades como Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu e Florianópolis ganhando cada vez mais destaque. A publicação mostra o Rio de Janeiro como o destino mais procurado por turistas internacionais para o período do Carnaval, enquanto Florianópolis e Foz do Iguaçu se destacam com os maiores crescimentos nas reservas, registrando crescimento de 25% e 21%, respectivamente. Santa Catarina consolidou-se como o terceiro maior destino para o feriado festivo, demonstrando tendência de diversificação no turismo carnavalesco brasileiro.

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, a nova publicação servirá de bússola para indicar caminhos para o turismo do Brasil. “Em um mundo em constante transformação, a capacidade de antecipar e compreender as tendências é o que separa o sucesso de uma estratégia da estagnação. Portanto, essa revista funciona como uma bússola na indicação de caminhos que levam à diversificação da oferta turística no Brasil, contribuindo para a estratégia do governo federal de fortalecimento do setor e na geração de emprego e renda para a população”, destaca Sabino.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, reforça que os dados e as tomadas de decisões baseadas em inteligência de mercado são marcas desta gestão e que a Revista Tendências é mais um produto para auxiliar gestores e empreendedores do turismo. “Investimos em parcerias nacionais e internacionais de compartilhamento de informações para organizarmos um big data robusto, que hoje nos serve como farol preciso dos caminhos que devemos percorrer. Essa revista faz valer esse investimento, com dados que revelam, por exemplo, que o Brasil lidera as reservas de bilhetes para 2025 na América do Sul. E indica o caminho que os turistas estão trilhando, as mudanças nos hábitos, nos padrões de consumo e nas expectativas dos viajante”.

LEIA TAMBÉM: São Paulo: capital dos negócios espera ano especial para turismo de lazer com feriados prolongados

A análise realizada abordou os fluxos dos residentes no Brasil em viagens domésticas. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, até mesmo por terem as maiores populações do país, seguem como líderes absolutos, aparecendo no topo de quase todas as listas de buscas e reservas. Cuiabá e Gramado, por sua vez, foram os que mais cresceram em tráfego digital.

No cenário internacional, observa-se um crescimento expressivo no interesse de turistas argentinos e chilenos, enquanto Estados Unidos e Portugal mantêm alta demanda de pesquisas sobre destinos brasileiros. O Brasil lidera as reservas de bilhetes para 2025 na América do Sul, impulsionado pelos mercados latino e norte-americano. Vale destacar o forte incremento observado nos mercados argentino e chileno. Destinos litorâneos como Balneário Camboriú, Bombinhas, Búzios, Florianópolis, Porto Seguro e Maceió estão com tendência de alta. Em 2024, Florianópolis apresentou o maior crescimento tanto em buscas quanto em emissões de passagens.

Publicação

A revista não se limita a 2025. Ela traz previsões até 2030 e 2040, baseadas em 32 publicações internacionais. Foram identificadas 19 tendências que estão revolucionando o setor, como a busca por experiências imersivas, conexões culturais autênticas e roteiros personalizados.

Para Celso Sabino, Ministro do Turismo, “a revista se consolida como uma bússola na indicação de caminhos que levam à diversificação da oferta turística no Brasil, contribuindo para a estratégia do governo federal de fortalecimento do setor e na geração de emprego e renda para a população. Afinal, em um mundo em constante transformação, a capacidade de antecipar e compreender as tendências é o que separa o sucesso de uma estratégia da estagnação”, disse.

LEIA TAMBÉM: Carnaval deve movimentar 6,64 milhões de passageiros nos principais aeroportos e rodoviárias do país

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo destaca que o periódico se tornou referência para quem quer entender as tendências do setor e aproveitar as oportunidades que surgem. “A nova edição da Tendências do Turismo chega como uma ferramenta estratégica para o setor. Estamos diante de um momento em que os viajantes buscam mais do que destinos, querem experiências transformadoras. E o Brasil tem tudo para liderar esse movimento. Reunimos aqui 19 tendências, selecionadas de 32 publicações internacionais. A publicação também traz contribuição importante sobre as previsões de consultorias internacionais sobre o futuro do setor de viagens, inclusive considerando horizontes mais alargados”, destacou.

Os viajantes estão cada vez mais buscando experiências imersivas, valorizando conexões culturais autênticas e roteiros personalizados. O bem-estar e os propósitos pessoais também ganham espaço, assim como a busca por melhores custos-benefícios, o uso da tecnologia para aprimorar a experiência de viagem e um olhar mais atento para a sustentabilidade.

E o Brasil? O país está na mira das grandes tendências internacionais! Destinos brasileiros foram amplamente citados por publicações de renome, evidenciando que o turismo nacional segue em crescimento. A revista faz a ponte entre essas tendências e os destinos que mais se destacam, mostrando como o país está preparado para atender às novas demandas dos viajantes.

LEIA TAMBÉM: Embratur e Universidade Zumbi dos Palmares debatem parceria para impulsionar afroturismo

Perspectivas

A revista evidencia como os projetos do Ministério do Turismo estão alinhados com as tendências do setor, impulsionando o desenvolvimento turístico nacional. A edição conta ainda com um artigo exclusivo de Richard Alves, especialista em estratégias para o setor, que destaca as oportunidades para potencializar os resultados de destinos e empresas turísticas com base nas tendências identificadas.

A Revista Tendências do Turismo 2025 está disponível para download gratuitamente e servirá como fonte para reportagens, estudos e estratégias de planejamento no setor de viagens e turismo. Para acessar a publicação completa, acesse este link.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo