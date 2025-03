8 ofertas da Semana do Consumidor para você aproveitar (Aproveite as ofertas da Semana do Consumidor (Foto: Divulgação))

No dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor, por isso muitas marcas aproveitam a semana anterior para liberarem diversos descontos para seus clientes. A Semana do Consumidor, que começou no último dia 08 de março, está quase no final, mas ainda é possível conseguir organizar sua viagem aproveitando as vantagens oferecidas.

Rede Louvre

Durante a Semana do Consumidor, 13 hotéis da rede Louvre Hotels Group – Brazil oferecem um desconto especial para reservas realizadas até o dia 21 de março, para hospedagens até 31 de agosto de 2025. A campanha tem hotéis para todos os gostos e bolsos e oferece descontos de até 20%. A campanha será válida, inclusive, para os períodos de feriadões. Serão ao todo quatro, somente no primeiro semestre deste ano. As reservas podem ser feitas on-line, pelo site.

Os hotéis participantes são: Royal Tulip Brasília Alvorada, Royal Tulip Holambra, Golden Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Porto Vitória, Golden Tulip Macaé, Golden Tulip São José Dos Campos, Golden Tulip Goiânia Address, Tulip Inn Fortaleza, Tulip Inn Sete Lagoas, Tulip Inn Vila Velha, Tulip Inn Campos dos Goytacazes, Tulip Inn Itaguaí e Tulip Inn Bauru.

Os descontos variam de acordo com o hotel e o período desejados. Na maioria deles, crianças até sete anos são cortesia, desde que se hospedem nos quartos dos pais e ocupem as camas disponíveis. Para obter mais informações sobre hospedagem de crianças, pets e camas extras, é recomendável entrar em contato com o respectivo hotel antes de reservar. O pagamento poderá ser feito direto na unidade escolhida, com cancelamento gratuito no prazo de 48h antes do check-in.

Royal Tulip Holambra (Foto: Divulgação)

CVC

A CVC decidiu ir um pouco além e lançou a campanha “Mês do Consumidor CVC – Sonhe Alto, Preços Baixos”, com descontos em pacotes nacionais, internacionais e cruzeiros marítimos.

Para viagens nacionais, a CVC oferece descontos de até 60% em hotéis e resorts preferenciais em diversos destinos pelo Brasil, especialmente para a região mais procurada pelos clientes da operadora, o Nordeste, com embarques em março, abril e maio. Também é possível encontrar pacotes rodoviários com desconto. No internacional, condições especiais e hospedagens no exterior com descontos de até 30%. Outro destaque da campanha fica para as viagens de Cruzeiros, produto que fez muito sucesso na última temporada e promete seguir em alta para a próxima.

Além da Semana do Consumidor, a CVC também tem condições especiais que seguem até o fim de março. As ofertas podem ser conferidas nas mais de 1.200 lojas em todo o país e agências autorizadas, além do site e do app.

Malai Manso

Localizado na Chapada dos Guimarães (MT), o Malai Manso promove sua campanha especial de Semana do Consumidor – até o dia 16 de março. Com a garantia de ser “Tão Boa Quanto a Black Friday”, a promoção oferece 15% de desconto mais 3% de desconto via PIX nas compras feitas pelo site, exclusivamente nas datas da promoção.

O benefício terá validade para pacotes de hospedagem até o dia 31 de março de 2026, inclusive para finais de semana, feriados, férias, Natal e Réveillon. Ele inclui gratuidade para duas crianças até nove anos e tarifa especial para teens – de 10 até 17 anos. O desconto é cumulativo com outras promoções vigentes nos pacotes existentes, exceto para as campanhas de Super Semanas Turbinadas e Tarifas Imperdíveis.

Malai Manso (Foto: Divulgação)

Hot Beach Parques & Resorts

Até o dia 14 de março é possível conseguir até 40% de desconto em diárias nos quatro resorts do grupo – Hot Beach Resort, Hot Beach Suites, Celebration Resort Olímpia e Thermas Park Resorts & Spa -, com benefícios progressivos, conforme a quantidade de diárias.

Os descontos variam de 5% para hospedagens de duas noites a 25% para estadias de cinco noites. Quanto mais dias ficar no resort, maior é o desconto. Quem optar pela compra direta tem vantagens extras: pagamentos via Mobile garantem mais 10% de desconto, enquanto o

pagamento via Pix acrescenta mais 5%. As diárias compradas na promoção da Semana do Consumidor podem ser usufruídas até 20 de dezembro desse ano, exceto nos feriados prolongados da Páscoa e do Dia da Consciência Negra.

Jurema Águas Quentes

Entre os dias 12 e 19 de março, o complexo de resorts de Iretama, no Paraná, estará com descontos de até 25% em hospedagens nos dois resorts, Jardins de Jurema e Lagos de Jurema.

A promoção é válida para reservas ainda no mês de março ou para outros períodos até o mês de dezembro de 2025. São mais de 40 datas com possibilidade de desconto de 15% a 25%. A promoção inclui hospedagens em meios de semana, fins de semana e datas comemorativas, como Dia do Trabalhador, Corpus Christi e Dia dos Pais.

Jurema Águas Quentes (Foto: Divulgação)

Decolar

A campanha da Semana do Consumidor da empresa, que vai até o dia 16 de março, abrange uma ampla seleção de produtos e serviços, como passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carros, ingressos para atrações turísticas e outros itens essenciais para uma viagem completa. Além disso, há cupons de desconto e condições especiais de pagamento, oferecendo até 55% de desconto em produtos turísticos nacionais e internacionais.

As condições especiais são válidas para compras no site, no aplicativo ou nas lojas físicas. As ofertas estão sujeitas a alterações de disponibilidade e valores. Consulte as ofertas vigentes no site da Decolar.

Resort Le Canton

Durante a Semana do Consumidor, que vai até 16 de março, quem fizer reserva de hospedagem a partir de abril (e até o fim do ano) ganhará desconto de até 30%.

A promoção funciona da seguinte forma: para hospedagens durante feriados e alta temporada, o desconto é de 15%. Nos finais de semana, o abatimento é de 20%. Finalmente, para reservas nos dias de semana, a redução da tarifa é de 30%. É exigido mínimo de duas diárias para os pacotes de fim de semana e de três diárias para feriados. As tarifas não são reembolsáveis.

Resort Le Canton (Foto: Divulgação)

Wyndham Hotéis

Os hotéis Wyndham Olímpia Royal Hotels (SP), Wyndham Golden Foz Suítes (PR) e Wyndham Gramado Termas Resort & Spa (RS) estão oferecendo condições exclusivas para quem deseja aproveitar a Semana do Consumidor para comprar hospedagens com valores mais atraentes e viajar com mais tranquilidade ao longo deste e do próximo ano.

No Wyndham Olímpia e Wyndham Golden Foz Suítes, os viajantes podem garantir pacotes a partir de duas noites com descontos de até 20% OFF para compras feitas até o dia 17 de março. A promoção é válida para hospedagens de março a junho, com exceção de datas que caem em períodos de feriados. Além disso, hóspedes que planejam estadias a longo prazo podem aproveitar 15% OFF em reservas até 30 de junho de 2026. Para ter o benefício dos pacotes, o hóspede precisa garantir um mínimo de duas noites na baixa temporada e mínimo de três na alta. Ainda no Wyndham Olímpia, pacotes a partir de três diárias dão direito a um dia no complexo turístico Thermas dos Laranjais para toda a família.

Já no Wyndham Gramado, único empreendimento com águas termais da cidade, as condições especiais, que também valem até o dia 17, incluem 20% OFF para hospedagens de março a junho, e de agosto a 23 de outubro. Para o mês de julho e períodos de feriados, o hotel oferece tarifas especiais para reservas de no mínimo três diárias. Além disso, para reservas com três ou mais diárias confirmadas, os hóspedes adultos ainda ganham um ingresso cortesia para curtir o Exceed, parque de realidade virtual. Ingressos de outras atrações localizadas próximo ao empreendimento, como Acquamotion, Snowland e Vila da Mônica têm 10% de desconto se comprados diretamente no resort.

A data ainda é uma excelente oportunidade para se acumular pontos no Wyndham Rewards, o premiado programa de fidelidade da rede Wyndham Hotels & Resorts, que oferece a 114 milhões de membros inscritos a oportunidade de resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo.

