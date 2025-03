Carnaval deve movimentar 6,64 milhões de passageiros nos principais aeroportos e rodoviárias do país (Foto: Uai Turismo)

A folia do Carnaval, que já toma conta dos principais palcos da festa no Brasil, promete elevar o número de visitantes nos destinos nacionais. Segundo levantamento do Ministério do Turismo junto às principais operadoras de aeroportos e empresas de transporte rodoviário, mais de 6,64 milhões de passageiros viajarão no território nacional em aviões ou ônibus, reforçando o impacto econômico do período. O número é 9% superior ao registrado no feriado de 2024: 6,1 milhões.

Nos 17 terminais da CCR Aeroportos, que englobam alguns dos destinos carnavalescos de maior destaque, foram disponibilizados 819,1 mil assentos em 5,1 mil voos entre 28 de fevereiro e 05 de março, crescimento de 5% em relação a mesma época do ano passado. Recife (PE) é um dos destaques na região Nordeste, com a oferta de 191,9 mil vagas nas aeronaves. Já o Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo (SP), teve um acréscimo de 6%, chegando a 429,7 mil lugares.

Também no estado de São Paulo, o Aeroporto de Guarulhos estima receber mais de 943 mil passageiros durante a semana que marca a realização do Carnaval, entre os dias 27 de fevereiro e 06 de março, um aumento de 8% ante os 870 mil registrados no último ano. Outro terminal aéreo paulista, o de Viracopos, espera a circulação de 345,2 mil viajantes, contra os 305 mil verificados ao longo do mesmo período do ano passado.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta o empenho do governo federal para ampliar a conectividade aérea, favorecendo o aumento da movimentação de visitantes. “Em parceria com as empresas aéreas, por meio do Conheça o Brasil Voando, estamos reforçando cada vez mais a ligação aérea entre os nossos destinos. Isso proporciona um crescente número de opções para o brasileiro fazer as malas e aproveitar os variados atrativos nacionais no Carnaval”, observa.

Já no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), a concessionária responsável tem a expectativa de 674 mil passageiros de 25 de fevereiro a 10 de março, uma alta de 22%. Brasília (DF) espera a movimentação de 260 mil viajantes, quantidade cerca de 7% superior à de 2024, enquanto o terminal de Confins, em Belo Horizonte (MG), aguarda a circulação de 215 mil pessoas de 27 de fevereiro a 06 de março, um aumento de 4% ante o ano anterior.

Pelo Brasil

Em Salvador (BA), um dos ícones do Carnaval brasileiro, a concessionária do aeroporto local estima 125,9 mil passageiros domésticos. Já a CCR, que gere 14 terminais no país, espera mais de 262 mil viajantes no período de Momo, com cerca de 2.246 pousos e decolagens. O Aeroporto de Curitiba (PR) deve receber o maior número, 80,4 mil, seguido por Goiânia (GO), com 44,7 mil, e Foz do Iguaçu (PR), onde a previsão é de 31,6 mil passageiros.

Na cidade de Porto Alegre (RS), a empresa responsável pelo terminal aéreo calcula a chegada de 95 mil visitantes de 28 de fevereiro a 05 de março, número que deve atingir 84 mil no Aeroporto de Fortaleza (CE), também administrado pela mesma concessionária. Belém (PA), por sua vez, aguarda a passagem de 57 mil passageiros a bordo de 440 voos, segundo a companhia que gere o terminal, um avanço de 6,5% na comparação com 2024.

Infraero

Os 11 aeroportos administrados pela Infraero com voos comerciais regulares no país devem receber cerca de 120 mil passageiros entre 28 de fevereiro e 05 de março, viajando em 1.041 voos. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), são estimados 104,6 mil visitantes, um crescimento de 38% ante 2024. Já para o Aeroporto de Jericoacoara (CE), o segundo mais movimentado da rede da estatal, há a previsão de 5.180 passageiros em 34 voos programados.

Rodoviário

A ClickBus, plataforma de passagens rodoviárias, projeta a venda recorde de até 1 milhão de bilhetes no Carnaval, um crescimento de 30% em relação a 2024. O fluxo se concentra no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), para os quais a demanda aumentou 41,9% e 37,5%, respectivamente. Já Recife (PE) apresentou a maior alta nas buscas por passagens terrestres, de 75,5%, enquanto Belo Horizonte (MG) contabilizou avanço de 72,5% na procura.

Alta no faturamento

Os números corroboram previsões de forte impacto econômico do Carnaval no país. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta faturamento de R$ 12,03 bilhões, 2,1% superior a 2024 e o mais alto desde 2015. Segundo dados do Ministério do Turismo, com base em informações de órgãos públicos locais, 53 milhões de pessoas devem curtir a festa nas ruas de norte a sul do Brasil, um aumento de 8% em relação ao ano passado.

